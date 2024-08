Eit, UDEM ¿puede más un vicerrector que todo el Consejo?

El dedo loco de la mano de la Universidad de Monterrey se llama Patricio Eugenio de la Garza Cadena, vicerrector administrativo y representante legal de esa institución de enseñanza superior privada.

Un alto directivo de la UDEM me llamó ayer para decirme que el Rector Mario Páez, nunca estuvo de acuerdo con la jugarreta urdida en complicidad con Miguel Treviño de Hoyos, alcalde saliente de San Pedro Garza García, para desalojar al CINDE-III del local donde realiza una notable labor en beneficio de miles de niños que han superado ahí sus limitaciones físico-neuromotoras, a lo largo de 29 años. En todo ese tiempo, la institución que dirigen los doctores Odette Muciño y Alberto Padilla Dieste, han beneficiado hasta la fecha a 15, 264 niños y sus familias, la gran mayoría de ellos de muy bajos recursos económicos.

Conozco desde hace muchos años a Mario Páez, un hombre de bien, exitoso a su paso por Titán, Sigma Alimentos y otros puestos directivos del Grupo Alfa, cuyo presidente es Alvaro Fernández -hermano de Mauricio- y que también ocupa la presidencia del Consejo de la UDEM.

Por lo tanto, me resulta bastante creíble lo que me confió el alto directivo de la UDEM, con la condición de no revelar su nombre.