El apocalipsis criptográfico que se avecina

Llamar “moneda” al Bitcoin o a cualquier otro vehículo criptográfico siempre ha sido una falsedad. No es una unidad de cuenta, ni un medio de pago escalable, ni una reserva de valor estable. Aunque El Salvador ha convertido el Bitcoin en moneda de curso legal, este representa menos del 5% de las transacciones de bienes y servicios. Las criptomonedas ni siquiera son un activo, ya que no tienen flujo de ingresos, función ni uso industrial o en el mundo real (a diferencia del oro y la plata).

El “oro digital”, sin embargo, cayó un 6% en 2025. En el momento de escribir este artículo, el Bitcoin ha bajado un 35% desde su máximo de octubre, por debajo de donde estaba cuando Trump fue elegido, y las monedas meme $TRUMP y $MELANIA han caído un 95%. Cada vez que el oro se ha disparado en respuesta a las turbulencias comerciales o geopolíticas durante el último año, el Bitcoin se ha desmoronado. Lejos de ser una cobertura, es una forma de aprovechar el riesgo, mostrando una fuerte correlación con otros activos de riesgo como las acciones especulativas.

Asimismo, se suponía que las criptomonedas se beneficiarían de diversos riesgos macroeconómicos y geopolíticos, como el aumento de la deuda y el déficit de Estados Unidos y otras economías avanzadas; la devaluación del dólar y otras monedas fiduciarias; las nuevas guerras comerciales; y las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, China y muchos otros países. De hecho, el aumento del riesgo ayuda a explicar por qué el oro subió más de un 60% en 2025.

Tal y como prometió, Trump eliminó la mayoría de las regulaciones sobre criptomonedas. También firmó la Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de Estados Unidos (GENIUS); impulsó la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY); se benefició personalmente de negocios turbios con criptomonedas nacionales y extranjeras; promocionó su propia moneda meme, carente de toda utilidad; indultó a delincuentes relacionados con las criptomonedas que supuestamente habían ayudado a organizaciones terroristas ; y organizó cenas privadas para personas del sector de las criptomonedas en la Casa Blanca.

NUEVA YORK- Hace un año, el presidente más favorable a las criptomonedas de la historia de Estados Unidos acababa de regresar al poder tras complacer a inversores minoristas de criptomonedas despistados y recibir un respaldo financiero masivo de personas semicorruptas con información privilegiada sobre criptomonedas. Se suponía que la segunda llegada de Donald Trump sería un nuevo amanecer para las criptomonedas, lo que llevó a varios evangelistas con intereses propios a predecir que el Bitcoin se convertiría en “oro digital” y alcanzaría al menos los 200 mil dólares a finales de 2025.

Diecisiete años después del lanzamiento del Bitcoin, la única “aplicación estrella” en el ámbito de las criptomonedas es la moneda estable: una versión digital del dinero fiduciario tradicional, que el sector financiero y bancario ya digitalizó hace décadas. Es verdad, sigue siendo una incógnita si el dinero digital y los servicios financieros deben estar en una cadena de bloques (libro mayor distribuido) o en una plataforma tradicional de doble libro mayor. Pero el 95% del dinero y los servicios digitales “blockchain” solo lo son de nombre. Son privados en lugar de públicos, centralizados en lugar de descentralizados, autorizados en lugar de sin autorización, y validados por un pequeño grupo de autenticadores de confianza (como en las finanzas y la banca digitales tradicionales) en lugar de por agentes descentralizados en jurisdicciones sin estado de derecho.

Las verdaderas finanzas descentralizadas nunca alcanzarán escala. Ningún gobierno serio -ni siquiera la administración Trump- permitirá jamás el anonimato total de las transacciones monetarias y financieras, ya que eso sería una bendición para los delincuentes, los terroristas, los estados rebeldes, los actores no estatales, los traficantes de personas, los estafadores de todo tipo y los evasores fiscales.

Asimismo, dado que las carteras digitales y las plataformas de intercambio reguladas deben estar sujetas a las normas estándar contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (AML/KYC), ni siquiera está claro que los costos de transacción a través de “blockchains” privadas y autorizadas sean más bajos, especialmente ahora que los libros de contabilidad financieros tradicionales han mejorado con la liquidación en tiempo real y herramientas de compensación más rápidas. El futuro del dinero y los pagos se caracterizará por una evolución gradual, no por la revolución que prometían los estafadores criptográficos. La última caída del Bitcoin y otras criptomonedas subraya aún más la naturaleza altamente volátil de esta clase de pseudoactivos.

En cuanto a la Ley GENIUS, tras haber sentado las bases para otro experimento destructivo en materia de banca libre, como el que terminó en lágrimas durante el siglo XIX, bien podría recordarse como la Ley del Idiota Imprudente. En virtud de esta ley, las monedas estables no están reguladas como bancos estrechos (lo que significa que los depósitos y los pagos están separados de los préstamos e inversiones más arriesgados), ni tienen acceso a los beneficios de prestamista de último recurso o de seguro de depósitos que ofrecen los bancos centrales.

Por lo tanto, todo lo que se necesitaría para provocar el pánico y desencadenar una retirada masiva de depósitos bancarios sería que unas pocas manzanas podridas de los estados pseudolibertarios de Estados Unidos invirtieran mal sus activos o colocaran sus depósitos en instituciones débiles como el Silicon Valley Bank. Al igual que en el siglo XIX, la estrategia actual de Estados Unidos -gracias a la venalidad y a la ignorancia de Trump, y al tráfico de influencias corrupto de la industria de las criptomonedas- es una receta para la inestabilidad financiera y económica.

La reciente disputa entre los bancos reales y la industria de las criptomonedas en torno a la Ley CLARITY es otro ejemplo de que Trump no entiende los fundamentos monetarios y financieros. La cuestión no es que los bancos quieran mantener su cuasi monopolio sobre las transacciones monetarias. En un sistema bancario de reserva fraccionaria, los bancos participan tanto en los pagos como en la creación de crédito mediante la transformación de los depósitos a corto plazo en préstamos y créditos a más largo plazo. Eso significa que proporcionan un bien semipúblico muy valioso.

Obviamente, los depósitos a corto plazo no pagan intereses porque son casi equivalentes a la moneda. Sin embargo, la industria de las criptomonedas está presionando para que se permita el pago de intereses por las monedas estables, directa o indirectamente a través de las bolsas, lo que socavaría los cimientos del sistema bancario que todos damos por sentado. Por lo tanto, debemos cambiar radicalmente nuestro sistema financiero para separar los pagos de la creación de crédito (a través de bancos especializados en pagos y nuevos fondos prestables de instituciones financieras para el crédito), o prohibir que las monedas estables paguen intereses, desintermediando a los bancos.

Se trata de una cuestión de estabilidad política y financiera, y pocas son tan graves o delicadas. Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, está dando la voz de alarma, con razón, sobre los cambios que quiere la industria de las criptomonedas, y Brian Armstrong, de Coinbase, no podría estar más equivocado al descartar con indiferencia esas preocupaciones. Si Trump tiene algún asesor que no esté corrompido por el dinero de las criptomonedas, esperemos que le enseñe cómo funciona el sistema bancario antes de que permita que sus propios intereses personales destruyan sus cimientos. Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ¿me está escuchando? Copyright: Project Syndicate, 2026.

Nouriel Roubini es profesor emérito de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.