El cuerpo y el territorio: Dos artistas mujeres que escuchan a la tierra

En mi núcleo familiar tratamos de estar cercanos al monte. Cada quien camina a su ritmo, a veces juntos y a veces separados, sin perdernos completamente de vista, nos dejamos espacio para que cada quien conecte con lo que necesite. Siempre he pensado que caminar es el acto más primitivo de la humanidad. Del movimiento nace el reconocimiento del entorno, y solo después, afinamos la percepción de todo lo que hemos visto.

Poner el cuerpo en el territorio es un acto de transformación, de cambio, de movimiento desde el campo de lo sutil. Para ello, debemos de ponernos a disposición de no controlar la naturaleza, solo ser con ella. Bajo esa idea, en esta ocasión me gustaría hablar de dos artistas caminantes que no dudan de lo que la naturaleza les comparte.

Alejandra Gonzales Soca (Maldonado, Uy. 1973) es una gran artista de lo efímero. Sus obras van desde el trabajar con la tierra en una galería hasta hacer una macro-instalación con vestidos de novias en una iglesia abandonada. Podemos decir que su obrar se hace en la espacialidad, y desde el cuidado de los elementos.

Su obra Cultivar el vacío es un proyecto de investigación-creación que la artista desarrolló entre 2019 y 2022 en donde propone diversas prácticas de conectar en la naturaleza. En ese encuentro habla de soltarse y dejarse fluir en los espacios que la naturaleza nos da, no sobre lo que ella/nosotrxs necesitamos, sino lo que la tierra nos muestra. Es un poético encuentro de mujeres sanadoras que trabajan con las plantas, que se abren al diálogo y a la escucha, y en ese intercambio de experiencias y saberes ocurre la vida: nacen nuevas conexiones y cuidados del cuerpo desde formas más gentiles de ser en el mundo.

El resultado matérico es un gran conjunto de piezas: fotografías, videos, derivas, performance, grabados, gofrados, plantas prensadas, piezas objetuales e instalatorias, piezas participativas y un mapeo. Es un todo que se une con su pasado, desde lo singular y lo colectivo, que habla de lo visible y de las conexiones invisibles o intangibles entre seres.