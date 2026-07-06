El debate sobre las microfinanzas no da en el clavo

Por Sophie Sirtaine and Buhle Goslar, Project Syndicate

LISBOA/WASHINGTON, DC- En las últimas cinco décadas, las microfinanzas se han convertido en un sector global de 1.5 billones de dólares, llegando a cientos de millones de hogares a los que los bancos convencionales nunca han prestado servicio y probablemente nunca lo harían. Ha permitido a personas sin acceso a servicios bancarios de todo el mundo crear empresas, acumular activos, mantener a sus hijos en la escuela y hacer frente a crisis que, de otro modo, podrían haber resultado devastadoras.

Sin embargo, las microfinanzas también han sido objeto de críticas muy sonadas. En algunos mercados, la rápida expansión ha ido por delante de las medidas de protección de los consumidores, lo que ha provocado un sobreendeudamiento y ha animado a los prestamistas a anteponer los intereses comerciales al bienestar de los clientes.

Estas preocupaciones deben tomarse en serio. Cualquier sector que preste servicio a millones de personas, desde los bienes de consumo hasta la construcción y la industria manufacturera, ha tenido que hacer frente a problemas como la mala gobernanza, los agentes deshonestos y las prácticas perjudiciales, reforzando las salvaguardias y mejorando las normas. Las microfinanzas no son una excepción.

Sin embargo, durante demasiado tiempo, el sector se ha centrado en la pregunta equivocada: ¿funciona la microfinanciación? Décadas de ensayos controlados aleatorios, cuyos resultados, en promedio, solían tratarse como veredictos definitivos de «sí» o «no», han reforzado un enfoque profundamente engañoso. Preguntarse si la microfinanciación funciona es como preguntarse si un determinado medicamento funciona sin especificar el paciente, la dosis o la afección que se está tratando.

Un análisis reciente del CGAP, un laboratorio de innovación en finanzas inclusivas (del que uno de nosotros es director ejecutivo), contribuye a hacer avanzar el debate. Basándose en más de 400 estudios de impacto, sustituye la pregunta simplista de si la microfinanciación funciona por otras más útiles: ¿Cuándo crea el crédito oportunidades? ¿Cuándo refuerza la resiliencia? ¿Cuándo empeora la situación de las personas? ¿Por qué varían los resultados de forma tan drástica entre los distintos prestatarios y mercados?

Estas preguntas pueden ofrecer a las instituciones de microfinanzas, así como a los inversores, donantes y mercados de capitales que las financian, una base más sólida para la toma de decisiones. Identificar las condiciones en las que el microcrédito crea valor o causa daño puede conducir a mejores estrategias de inversión, una regulación más eficaz y, en última instancia, a mejores resultados para las personas a las que pretende servir.

El análisis destaca cinco factores que determinan en gran medida si el crédito ayuda o perjudica: quién recibe el préstamo, cómo está diseñado el préstamo, para qué se utiliza, dónde se ofrece y cuándo está disponible.

El microcrédito suele funcionar mejor cuando los prestatarios ya tienen cierta experiencia en la gestión de un negocio y controlan cómo se utilizan los fondos. También resulta más eficaz cuando los calendarios de amortización se ajustan a los flujos de caja de los hogares, en lugar de seguir cuotas semanales exigentes y rígidas, y cuando los préstamos financian inversiones que generan rendimientos constantes a lo largo del tiempo.

La energía solar de pago por uso es un ejemplo paradigmático. Los hogares que no pueden permitirse una gran inversión inicial suelen poder hacer frente a pequeños pagos mensuales que son inferiores a lo que gastaban anteriormente en queroseno. En este caso, el microcrédito financia una inversión que se amortiza rápidamente.

El microcrédito puede desempeñar un papel igualmente importante en el fortalecimiento de la resiliencia, aunque sus beneficios suelen subestimarse en los ensayos aleatorios que se centran en los cambios a corto plazo en los ingresos o el consumo. Una familia que utiliza la financiación para adquirir un activo productivo, un panel solar, una bomba de agua o un equipo generador de ingresos, suele estar en mejores condiciones para hacer frente a una mala cosecha, una emergencia médica o una crisis económica. Aunque este efecto amortiguador puede no ponerse de manifiesto en un ensayo de 18 meses, es real y está bien documentado.

Los datos sobre el crecimiento empresarial son igualmente alentadores. Para los propietarios de negocios ya existentes, el acceso a préstamos bien estructurados se asocia sistemáticamente con mayores beneficios, mayor inversión y expansión. El mecanismo es sencillo: el crédito actúa como palanca, permitiendo a los emprendedores que ya cuentan con clientes, habilidades y oportunidades viables invertir y crecer más rápidamente.

El empoderamiento económico de las mujeres ofrece otro ejemplo elocuente de cómo un mismo préstamo puede producir resultados muy diferentes. Las mujeres representan la mayoría de los beneficiarios de microcréditos en todo el mundo y, cuando controlan cómo se utilizan los préstamos, los beneficios suelen extenderse a todo el hogar, lo que se traduce en un mayor gasto en salud y educación de los hijos, fuentes de ingresos más diversificadas y una mayor seguridad financiera.

Sin embargo, un préstamo concedido a nombre de una mujer y controlado por otra persona, como su cónyuge o un familiar varón, puede dejarla con la obligación de devolverlo sin tener ningún control sobre cómo se utiliza el dinero. Por lo tanto, el desembolso directo en cuentas controladas por las mujeres, la privacidad de las transacciones y unos productos que reflejen cómo trabajan y toman decisiones realmente las mujeres son esenciales para que el crédito se traduzca en un auténtico empoderamiento económico.

Las implicaciones prácticas para los proveedores e inversores son claras. En lugar de centrarse únicamente en la capacidad de reembolso en un momento dado, deberían evaluar la viabilidad de las oportunidades que los prestatarios pretenden aprovechar y diseñar productos que se ajusten a la forma en que las personas obtienen ingresos e invierten.

Sin duda, la responsabilidad no recae únicamente en los proveedores. Los reguladores también desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la concesión responsable de préstamos a gran escala, mientras que los evaluadores deben medir el impacto del microcrédito durante períodos lo suficientemente largos como para que sus efectos plenos se hagan evidentes.

El debate sobre las virtudes y las limitaciones de las microfinanzas ha ocultado un hecho crucial. El microcrédito en sí mismo no es ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo; su impacto depende de cómo se diseñe, se conceda y se regule. E incluso así, el crédito es solo una parte del conjunto de herramientas financieras que las personas necesitan, junto con los seguros, el ahorro y los pagos.

Por lo tanto, la responsabilidad recae en todos los participantes, desde las instituciones que conceden el crédito y los inversores y donantes que lo financian, hasta los gobiernos que lo supervisan.

En lugar de seguir planteando preguntas ya resueltas, la atención debería centrarse en los cientos de millones de personas que dependen del microcrédito. Ahora comprendemos mucho mejor qué distingue el éxito del fracaso que hace una generación. El reto consiste en poner ese conocimiento en práctica. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Sophie Sirtaine es directora ejecutiva del CGAP.

Buhle Goslar es presidenta del Comité Ejecutivo del CGAP y presidenta del Consejo de Administración de Lula.