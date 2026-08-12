‘El final de la Calle Oak’: ¿el ‘sleeper’ del verano?

Esta última semana los dinosaurios volvieron a dar nota en Hollywood primero por el anuncio de la salida del director británico Gareth Edwards de la más reciente secuela de la saga de “Parque Jurásico”.

Edwards, quien luego de conseguir que bajo sus órdenes “Jurassic World: El renacer” fuera una de las producciones hollywoodenses más taquilleras del verano pasado, de acuerdo a sus propias declaraciones abandonó la continuación de la misma actualmente en estado de preparación “por diferencias creativas”, dejando vacía de momento la silla del director. Aunque puede que después de este fin de semana el lugar sea ocupado por otro cineasta, en su caso norteamericano, quien gracias al estreno de su más reciente película titulada “El final de la Calle Oak” en las salas de cine de alrededor del mundo, sea uno de los nombres que surjan para sentarse en ella.

El cineasta al que nos referimos es David Robert Mitchell, quien aunque tiene en su haber un éxito taquillero, hoy de culto dentro del género del terror como “Está detrás de ti” (“It Follows”), del 2014 —disponible en streaming por Prime Video—, después de aquella no pasó mucho por su incomprendida joya del cine también independiente “El misterio de Silver Lake” (2018), disponible en HBO, pero tuvo que venir otro director y productor como J.J. Abrams, a través de su productora Bad Robot, para poner sobre la mesa una película perfecta para cerrar “con broche de oro” el verano en la tradición de clásicos de Spielberg como “E.T.” y la mencionada “Parque Jurásico”.

“El final de la Calle Oak” inicia muy a la manera de la no menos aclamada ópera prima de Mitchell, “El mito de la adolescencia” (2010), en un verano donde encontrarnos a una típica familia norteamericana viendo en el horario estelar de la televisión una serie como “El crucero del amor” y el hijo adolescente queriendo ver el hoy extinto MTV nos ubica en los inicios de los años 80, cuando de la noche a la mañana y por una situación extraordinaria muy al estilo de clásicos con el sello Spielberg de aquellos años como la mencionada “E.T.” y “Poltergeist: Juegos diabólicos”, todo un vecindario de clase media norteamericana viaja en el tiempo.

Lo peor para la familia Platt es que sus cuatro integrantes, incluyendo su perro y vecinos, son transportados a una era prehistórica donde los dinosaurios son quienes dominan el territorio, y este proyecto que para el director se tradujo a su vez en una obra “de amor” dedicada a su padre quien falleció durante su producción, aunque no sea el mejor título de su filmografía se defiende dignamente gracias a su oficio y manejo tanto de personajes como del terror y suspenso, y teniendo además a una de las protagonistas de otros dos éxitos taquilleros del verano como Anne Hathaway (“El Diablo Viste a la Moda 2”; “La Odisea”), puede ser un “sleeper” ó éxito inesperado.

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