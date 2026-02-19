El futuro de la hegemonía estadounidense

Para entender la coyuntura actual, hay que tener en cuenta dos grandes acontecimientos históricos. En primer lugar, en las últimas dos décadas, el retroceso democrático ha revertido la ola de democratización de finales del siglo XX, dando paso a lo que el politólogo estadounidense Larry Diamond ha descrito como una “recesión democrática” El segundo es la crisis financiera mundial de 2007-2009 y sus consecuencias.

En el momento de escribir este artículo, es imposible decir con certeza cómo será la política estadounidense, ni siquiera a corto plazo. Aunque los diagnósticos varían, existe un amplio consenso entre las élites políticas de todo el espectro ideológico en que Estados Unidos está atravesando una profunda crisis que exige la intervención del Gobierno. Sin embargo, hasta ahora han prevalecido importantes continuidades, a pesar de los ataques diarios de Trump a las instituciones democráticas del país. Esta resistencia revela algo profundamente preocupante sobre el capitalismo estadounidense y el sistema global construido a su alrededor. La crisis de los opioides sugiere un malestar del siglo XXI , una historia reciente que hay que tener en cuenta si se quiere que la transición en curso conduzca a un mundo mejor y no a algo peor.

Por lo tanto, nos encontramos en un momento de transición en el que es difícil saber si prevalecerá la continuidad o el cambio. Los teóricos de los sistemas mundiales llevan mucho tiempo argumentando que las transiciones hegemónicas se caracterizan por una “incertidumbre caótica ”, una tesis que parece confirmar el estilo de gobierno errático de Trump.

Puede que esto aún no sea evidente para muchos. Al fin y al cabo, los pilares de la hegemonía estadounidense siguen en gran medida intactos. Estados Unidos conserva un poderío militar abrumador; el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo; muchas de las empresas más poderosas y tecnológicamente avanzadas son estadounidenses; y los mercados de bonos y acciones estadounidenses siguen atrayendo capital internacional, con el índice Dow Jones Industrial Average superando recientemente los 50 mil puntos por primera vez. La cultura estadounidense, por su parte, sigue marcando los gustos a nivel mundial.

Aun así, la crisis de los opioides en Estados Unidos apunta tanto a una profunda patología social como a una disfunción política. Como mínimo, Estados Unidos está experimentando una transición dramática cuyas consecuencias se extenderán mucho más allá de sus propias fronteras.

Sin duda, es demasiado pronto para declarar el fin de la hegemonía estadounidense; el auge y la caída de las grandes potencias tiende a desarrollarse a lo largo de largos períodos de tiempo. Como han demostrado estudios recientes, el Imperio Qing del siglo XIX fue mucho más resistente de lo que se suponía, lo que le permitió perdurar hasta principios del siglo XX.

Como previó Zhang, la adicción podría ser un presagio de cambio histórico. Al igual que la lechuza de Minerva de Hegel, alza el vuelo al atardecer imperial, anunciando el amanecer de una nueva era. Sin duda, eso fue así en la China de finales de la dinastía Qing, y podría serlo también en los Estados Unidos de hoy.

Si bien la vasta literatura de ciencias sociales sobre por qué los estadounidenses eligieron a Donald Trump en 2016 y nuevamente en 2024 tiende a centrarse en el racismo, la ansiedad económica o una combinación de ambos, los opioides reciben sorprendentemente poca atención. Las investigaciones existentes muestran correlaciones estadísticas entre las tasas de adicción a los opioides y un mayor apoyo a Trump en localidades específicas.

Las similitudes entre la crisis del opio del siglo XIX en China y la epidemia de opiáceos en Estados Unidos son sorprendentes. Entre 1999 y 2023, alrededor de 800 mil estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos, 160 mil de ellos solo en 2022-23. Hoy en día, aproximadamente el 11 % de la población estadounidense declara consumir opioides sin receta médica. En ambos casos, la adicción, favorecida por la corrupción gubernamental y la codicia corporativa, aceleró la decadencia social. Zhang atribuyó el auge del opio al culto excesivo de los chinos al «dios del dinero». En Estados Unidos, la crisis de los opioides se arraigó en la década de 1990, tras el fin de la Guerra Fría y la aceptación triunfalista del capitalismo de libre mercado.

Históricamente, las epidemias de adicción al opio suelen estallar en momentos de declive imperial. Como escribe el autor indio Amitav Ghosh en su libro Smoke and Ashes , publicado en 2024, el opio le mostró a Zhang lo que «los no fumadores no podían apreciar adecuadamente: que una era había pasado y la historia había entrado en una nueva etapa en la que las enseñanzas de los antiguos videntes y sabios chinos eran irrelevantes».

PARÍS- En 1878, el escritor chino Zhang Changjia publicó Opium Talk , unas memorias sobre la adicción que reflejaban las consecuencias sociales de la entrada forzosa de China en el comercio mundial del opio. Hasta el siglo XIX, China tenía poca experiencia directa con esta droga, pero eso cambió cuando los comerciantes británicos la introdujeron de contrabando en el país y, más aún, después de que las Guerras del Opio de mediados de siglo obligaran al Imperio Qing a legalizar su comercio. Cuando se publicó el libro de Zhang, alrededor de 40 millones de chinos, aproximadamente el 10 % de la población, eran fumadores de opio.

Obama había hecho campaña con la promesa de la sanación, la reconciliación y una «nueva política» que salvaría la brecha racial del país. La economía no fue un tema central de su campaña hasta que estuvo a punto de colapsar. Entonces, menos de dos meses antes de las elecciones, la quiebra de Lehman Brothers dejó al capitalismo estadounidense postrado, lo que requirió una intervención gubernamental extraordinaria.

Aunque Obama y Trump difieren en casi todos los aspectos, tienen una cosa en común: ambos fueron elegidos gracias a votos de protesta inesperados. En retrospectiva, es difícil apreciar lo impresionante que fue realmente el triunfo de Obama en 2008. Su victoria en las primarias sobre Hillary Clinton, que había votado a favor de la guerra de Irak, seguida de su victoria en las elecciones generales sobre el senador republicano John McCain (que también había votado a favor de la guerra), supuso un claro rechazo al establishment político.

En 2003, un poco conocido senador del estado de Illinois llamado Barack Obama fue uno de los pocos que se opuso a la guerra de Irak. Un año más tarde, pronunció un brillante discurso en la Convención Nacional Demócrata que lo catapultó a la fama nacional.

El eventual ascenso al poder de Trump fue una consecuencia directa de las desastrosas guerras de Afganistán e Irak. Además, los estudios muestran una fuerte correlación entre el consumo de opioides y los condados estadounidenses que enviaron un número desproporcionado de soldados a luchar en Afganistán e Irak.

Una respuesta común al trauma es el desplazamiento a través de la asociación positiva. Las elecciones de 2000 pusieron de manifiesto la fragilidad de la democracia estadounidense, pero en lugar de arreglar un sistema electoral defectuoso, las élites políticas aceptaron rápidamente la sentencia del Tribunal en el caso Bush contra Gore. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, más traumáticos a nivel visceral, Estados Unidos invadió Afganistán y luego Irak, un país que no tenía nada que ver con los atentados, con el pretexto de «difundir la democracia». En realidad, la democracia estadounidense necesitaba ser reparada, no exportada a punta de pistola.

Los traumas no procesados tienden a repetirse, lo que ayuda a explicar la extraña familiaridad del trumpismo. Más que una aberración, representa una forma de continuidad histórica, que evoca miedos arraigados en acontecimientos pasados que nunca se han asumido plenamente.

La ironía que muchos no ven es que todo esto ya había sucedido. El retroceso democrático de Estados Unidos comenzó a finales de 2000, cinco años antes de la tendencia mundial. En las elecciones de ese año, el vicepresidente Al Gore ganó el voto popular, pero el recuento disputado de Florida y los infames «chads colgantes» culminaron en Bush contra Gore ,la decisión del Tribunal Supremo que entregó la presidencia a George W. Bush.

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, los comentaristas liberales temían un escenario en el que el candidato demócrata, primero el presidente Joe Biden y luego la vicepresidenta Kamala Harris, ganara el voto popular, pero perdiera la presidencia a través del Colegio Electoral. Dado que los presidentes son elegidos por mayorías electorales a nivel estatal, tal resultado dependería de un recuento disputado en un estado indeciso controlado por los republicanos, lo que provocaría impugnaciones legales y, en última instancia, llevaría las elecciones al Tribunal Supremo. Allí, una mayoría conservadora, en una opinión mal fundamentada, proclamaría a Trump ganador, poniendo fin de facto a la democracia estadounidense.

Con los demócratas controlando ambas cámaras del Congreso, la administración Obama tenía un margen muy reducido para transformar la economía estadounidense. En su lugar, remendó el sistema financiero, restableció sus vínculos con la economía mundial y devolvió el capitalismo estadounidense a su estado de funcionamiento.

Un ajuste de cuentas aplazado

En sus memorias de 2020, A Promised Land, Obama describe cómo descubrió, una vez en el cargo, que era un «reformista». A pesar de ser «conservador por temperamento», pronto se encontró con una oposición insuperable, impulsada en parte por el resentimiento racial y los temores exagerados hacia su radicalismo. Se rescató a los bancos, la Reserva Federal inundó el sistema financiero con liquidez y un paquete de estímulo fiscal en 2009 apoyó una débil recuperación económica, que a su vez se vio reforzada por un estímulo chino mucho más ambicioso.

Como presidente, Obama se posicionó entre los banqueros y lo que él describía en privado como las «horcas» populistas. Al mismo tiempo, en The Apprentice, su popular programa de telerrealidad, Trump hizo lo único que Obama no haría como presidente. Como jefe, llegó a Wall Street y dijo a un grupo de élites educadas en la Ivy League: «¡Estáis despedidos!».

Al final, la crisis financiera mundial no provocó una ruptura. El capitalismo estadounidense simplemente volvió a la forma que había adoptado desde 1980. A lo largo de lo que he denominado la«era del caos», las expansiones económicas han estado impulsadas por auges de activos apalancados por la deuda: acciones y bonos corporativos en la década de 1980; acciones de Internet en la década de 1990; vivienda en la década de 2000; y de nuevo acciones en la década de 2010.

Por definición, la apreciación del precio de los activos beneficia de manera desproporcionada a los propietarios de activos, lo que exacerba la desigualdad a medida que se estancan los ingresos laborales. Al mismo tiempo, la prosperidad se concentra geográficamente. Desde la década de 1980, gran parte de los Estados Unidos, especialmente fuera de las principales áreas metropolitanas, se ha perdido los beneficios del crecimiento económico. La adicción siguió a la agitación económica. La epidemia de opiáceos afectó con mayor dureza a las zonas en dificultades económicas, especialmente a las más expuestas a la competencia de la industria manufacturera china, con salarios bajos. En estas partes del país, el resentimiento se agravó hasta que Trump aprovechó esa ira y la utilizó para llegar a la Casa Blanca en 2016.

La guerra de Irak y la Gran Recesión posterior a 2008 habían erosionado progresivamente la legitimidad de la clase política, una realidad que las élites políticas siguen sin reconocer en gran medida hasta el día de hoy. La celebración demócrata de la economía de la era Obama se asemejaba a anteriores engaños de la élite, como las afirmaciones de la administración Bush sobre las armas de destrucción masiva iraquíes. Estas formas de política posverdad allanaron el camino para las fabricaciones más extravagantes de Trump y su movimiento MAGA, incluida la teoría de la conspiración de que Obama no había nacido en Estados Unidos y la creencia generalizada entre los republicanos de que era musulmán en secreto.

A pesar de su postura antisistema, Trump nunca fue el tipo de figura que pondría fin a la era del caos del capitalismo estadounidense. En términos políticos, su primera administración logró muy poco. Sus recortes fiscales de 2017 reciclaron el manual republicano de la era Reagan, mientras que su retórica antiglobalista sobre el comercio y la inmigración fue en su mayor parte fanfarronería.

Las políticas antichinas de Trump sí tuvieron consecuencias, ya que los demócratas de centroizquierda, desconcertados por su elección, comenzaron a adoptar una postura más beligerante en materia de comercio y seguridad. Muchos de los halcones del partido acabaron apoyando a Biden, el antiguo vicepresidente de Obama.

POR QUE FRACASÓ LA “BIDENOMICS”

La crisis de 2008 creó una oportunidad no aprovechada para transformar el capitalismo estadounidense. Lo mismo ocurrió con la crisis económica provocada por el brote de la pandemia de COVID-19. La pregunta era si los responsables políticos aprovecharían el momento esta vez.

Cuando la pandemia golpeó en marzo de 2020, Trump renunció al liderazgo, permitiendo que la burocracia federal y los gobiernos estatales determinaran las políticas de confinamiento. Ese año, también promulgó una ley de ayuda económica por valor de aproximadamente 2.2 billones de dólares, casi el 30 % de la cual en forma de transferencias directas de efectivo. De forma poco habitual, Trump no buscó atribuirse el mérito de la Operación Warp Speed, un logro gubernamental verdaderamente notable que produjo una vacuna eficaz en un tiempo récord y que se estima que ha salvado entre 750 mil y 2.5 millones de vidas estadounidenses, además de millones más en todo el mundo.

Durante las primeras etapas de la pandemia, la campaña presidencial de Biden se tambaleaba, mientras que la del senador Bernie Sanders, que se autodenomina socialista democrático, cobraba impulso. Los líderes del partido intervinieron y el ala Clinton-Obama del Partido Demócrata se consolidó en torno a Biden. Después de que Biden ganara las elecciones generales por unos siete millones de votos, Trump respondió tratando de revocar el resultado, entre otras cosas animando a sus seguidores a asaltar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. A pesar de este ataque a la democracia estadounidense, su control sobre el Partido Republicano se mantuvo firme.

Una vez en el cargo, la administración Biden declaró que los demócratas habían aprendido la lección de 2008 y que no volverían a la austeridad. En 2020, la Reserva Federal había inyectado tanto dinero en la economía que su respuesta posterior a 2008 parecía un ensayo general. Por su parte, Biden se comprometió a abrir también el grifo fiscal.

La administración llevó a cabo tres importantes iniciativas legislativas: una prórroga a corto plazo de 1.9 billones de dólares para la ayuda contra la pandemia; un paquete de 2.3 billones de dólares centrado en la modernización de las infraestructuras, la promoción de la energía verde y el impulso de la fabricación de semiconductores; y un proyecto de ley de gasto social de 1-8 billones de dólares. La administración tenía previsto financiar el aumento del gasto social con 3.8 billones de dólares de ingresos adicionales, en gran parte mediante aumentos de impuestos a las empresas y a las personas con altos ingresos.

Detrás de esta agenda se encontraba un grupo de asesores de alto nivel, entre los que se encontraban el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan (antiguo ayudante de Hillary Clinton), que criticaban abiertamente la adopción del neoliberalismo por parte del Partido Demócrata en el pasado. En su opinión, las políticas comerciales neoliberales habían permitido a China dedicarse al robo de propiedad intelectual e inundar el mercado de consumo estadounidense con productos de bajo coste.

Esto había vaciado la industria manufacturera nacional, profundizado la desigualdad, socavado la seguridad nacional y alimentado el resentimiento que Trump explotó con tanta eficacia. Al mismo tiempo, la desregulación había concentrado el poder económico, especialmente en la industria tecnológica, lo que exigía una reactivación de la aplicación de las leyes antimonopolio.

Lo que siguió fue un guion familiar. Los lobbies empresariales socavaron sistemáticamente la agenda legislativa de Biden. Los demócratas lograron aprobar medidas temporales de alivio de la pandemia, pero el proyecto de ley de gasto social se vino abajo y la reforma fiscal propuesta se redujo a un tipo mínimo del 15 % para las empresas. Mientras tanto, se destinaron aproximadamente 500 mil millones de dólares en subvenciones e incentivos fiscales a la fabricación de semiconductores y a la energía verde, junto con otros 500 mil millones de dólares para la mejora de las infraestructuras. Estas medidas se justificaron casi en su totalidad por motivos de seguridad nacional, con China como principal adversario de Estados Unidos. Al menos en esto, Biden y Trump estaban de acuerdo.

Luego, en febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. En cuestión de meses, el Congreso prometió 40 mil millones de dólares en ayuda militar. Pronto se sumaron más ayudas, incluido el apoyo a la guerra de Israel en Gaza y, como siempre, el complejo militar-industrial estadounidense se benefició.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia coincidió con un aumento de la inflación, que alcanzó un máximo del 9.1 % a mediados de 2022. El aumento de los precios al consumo socavó aún más la agenda de Biden, a pesar de que la inflación era un fenómeno mundial en ese momento y las políticas económicas estadounidenses no eran su causa principal. Con pocas opciones, la administración reafirmó su compromiso con la independencia del banco central, y la Reserva Federal respondió con agresivas subidas de los tipos de interés. Tras un breve interludio, la austeridad había vuelto.

En última instancia, la “bidenómica” fracasó porque carecía de un movimiento social masivo que la sustentara, y sus elementos más viables políticamente estaban ligados a la seguridad nacional más que a la transformación socioeconómica. En consecuencia, Biden no logró recuperar a los votantes de Trump e incluso creó otros nuevos.

Las leyes CHIPS y de Ciencia y Reducción de la Inflación no eran insignificantes. Pero el historial de dependencia de los incentivos fiscales para impulsar la inversión privada en industrias o geografías ha sido pobre. Ahora prometían una transición hacia la energía verde. Mientras tanto, incluso los modestos gestos de Biden hacia la aplicación de las leyes antimonopolio o la regulación financiera fueron suficientes para que algunos sectores de la comunidad empresarial se pasaran a Trump, sin importarles el destino de la democracia liberal.

Al igual que en 2008, la respuesta monetaria y fiscal combinada a la crisis provocada por la pandemia acabó reforzando las tendencias económicas existentes. Los precios de los activos se dispararon al proliferar nuevos vehículos especulativos, desde las criptomonedas hasta los tokens no fungibles (NFT). Los mercados bursátiles se dispararon, impulsados por la afluencia de inversores minoristas, y las estimaciones sugieren que entre el 10 % y el 15 % de los pagos de ayuda por la pandemia se destinaron a acciones estadounidenses, lo que elevó las valoraciones hasta un 7 %.

La llegada de ChatGPT en 2022 marcó otro punto de inflexión tecnológico. Al igual que el auge de Internet a finales de la década de 1990, la IA generó un enorme entusiasmo, enormes gastos de capital y valoraciones desbocadas muy por delante de la demanda demostrada o de pruebas claras de aumento de la productividad. Sin embargo, ni siquiera las fuertes inversiones en infraestructura de IA han logrado revertir el descenso de la inversión productiva que persiste desde la década de 1980.

El fracaso de la «bidenómica» queda patente en la facilidad con la que Trump ha revertido sus políticas fundamentales. Se han eliminado las subvenciones ecológicas en favor de una nueva expansión de los combustibles fósiles, mientras que los mercados de criptomonedas se han liberado de los cautelosos esfuerzos reguladores de la administración Biden. Los programas de la era pandémica que redujeron significativamente la pobreza infantil han sido desmantelados, y el gasto social ha sido brutalmente recortado en virtud de la Ley One Big Beautiful Billde Trump. Una vez más, la agenda política de Estados Unidos está dominada por los recortes fiscales para los ricos, la apreciación del precio de los activos y el desprecio por las instituciones democráticas; en otras palabras, más de lo mismo.

EL PODER ESTADOUNIDENSE PERSISTE, POR AHORA

Durante el primer año de la segunda presidencia de Trump, su socavamiento del orden económico internacional y su campaña de deportaciones masivas acapararon los titulares. Las primeras iniciativas nacionales, como la campaña de cuatro meses de Elon Musk para diezmar la burocracia federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se esfumaron rápidamente. Por el contrario, la violenta represión de la inmigración por parte de la administración no da señales de remitir, y se extiende más allá de los migrantes indocumentados para incluir a los residentes legales e incluso a los ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Gran parte de esto se ha llevado a cabo mediante órdenes ejecutivas con títulos grandilocuentes como “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, lo que refleja la preferencia de Trump por el espectáculo sobre el fondo. Junto con su incesante avalancha de anuncios de aranceles y afirmaciones de poderes presidenciales extraordinarios para impulsar políticas legalmente dudosas , y a menudo claramente ilegales, está claro que la segunda presidencia de Trump tiene objetivos muy diferentes a los de la primera.

Pero, ¿qué significa esto si se analiza en el contexto de la larga trayectoria de la hegemonía económica estadounidense? El mejor punto de referencia es la década de 1980, que marcó un cambio fundamental en la relación de Estados Unidos con la economía mundial.

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como la mayoría de las potencias hegemónicas que le precedieron, fue un exportador neto de capital y bienes, difundiendo la cultura y los valores estadounidenses junto con ellos. Sin embargo, tras la crisis de los tipos de interés provocada por el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, entre 1979 y 1982, la economía estadounidense entró en una nueva fase, llamémosla Hegemonía 2.0, y se convirtió en la primera potencia hegemónica en pasar a ser importadora neta. La industria manufacturera nacional se resintió, pero el consumo personal se disparó, impulsado por una deuda pública y privada en constante crecimiento.

Es difícil encontrar precedentes históricos de este tipo de dominio impulsado por la deuda. Wall Street alcanzó nuevas cotas de dominio mundial. El dólar reinó supremo, con los bonos del Tesoro estadounidense consolidando su estatus como principal activo de reserva mundial y el mercado de consumo estadounidense convirtiéndose en el principal destino de los exportadores mundiales, especialmente de China.

Se trata de un acuerdo que ha demostrado ser sorprendentemente duradero. La desastrosa guerra de Bush en Irak no logró deshacerlo, ni tampoco la crisis financiera de 2008 ni la elección de Trump en 2016. Incluso su segunda presidencia, por muy disruptiva que haya sido, aún no lo ha conseguido.

EXTERNALIZACIÓN DE LA HEGE,ONÍA

La crítica trumpista al orden posterior a 1980 se centra abrumadoramente en el comercio. Si bien la obsesión de Trump por “ganar” o “perder” en las balanzas comerciales bilaterales refleja su débil comprensión de la macroeconomía, no se equivoca al insistir en que el comercio mundial crea ganadores y perdedores. Muchos de los relativos perdedores de las últimas décadas viven en Estados Unidos y ahora forman parte del núcleo de su base electoral.

Pero, ¿puede el caótico régimen arancelario de Trump remodelar el orden económico internacional, y con qué fin? Aunque muchos comentaristas sostienen que está desmantelando el orden económico de la posguerra, el régimen arancelario de Trump se entiende mejor como un intento de utilizar el mercado de consumo estadounidense posterior a 1980 como arma para obtener concesiones y “victorias” simbólicas. Como ha acertadamente señalado Nic Johnson, de la Universidad de Chicago , “la guerra comercial de Trump se explica mejor no como una iniciativa económica, sino como una guerra cultural” destinada a restaurar el sentido del orgullo nacional perdido.

Aunque los aranceles de Trump tienen consecuencias económicas reales, los temores de que condujeran al colapso económico siempre fueron exagerados. La cuestión más importante es si el mercado de consumo estadounidense mantendrá su primacía mundial tras las guerras comerciales de Trump, o si otras economías, en particular China, se orientarán hacia un mayor consumo interno.

En realidad, Trump está mucho más inclinado a manipular, incluso a destruir, el orden existente, tanto en el país como en el extranjero, que a sustituirlo. Esa tarea recae en las potencias no estadounidenses y en las futuras administraciones estadounidenses. Requiere lidiar con el papel de Estados Unidos en las finanzas mundiales tanto como en el comercio. Hasta ahora, la segunda administración Trump, al igual que la de Biden antes que ella, ha dejado intacta la arquitectura financiera mundial.

Resulta inquietante que los continuos ataques de Trump a las instituciones políticas estadounidenses, incluidos sus esfuerzos por subordinar al ejército a su autoridad personal, no hayan disuadido a los inversores estadounidenses y extranjeros adinerados de canalizar su capital hacia los mercados estadounidenses en lugar de hacia inversiones productivas en otros lugares. Es difícil imaginar un resultado más perverso: las necesidades globales son enormes, pero los gestores de patrimonios privados se quejan de que “demasiado capital” persigue “demasiado pocas operaciones”. Así que ellos sostienen la economía estadounidense, mientras Trump ataca el estado de derecho.

Esto plantea la posibilidad de una nueva fase de hegemonía estadounidense, llamémosla Hegemonía 3.0, sostenida por la participación continua de inversores no estadounidenses y gobiernos extranjeros. Las potencias hegemónicas, por supuesto, siempre han dependido de la cooptación. Lo que no está claro es qué es exactamente lo que se está cooptando, quién lo hace y en qué términos, ya que la riqueza mundial sigue respaldando el dominio estadounidense a pesar de las peligrosas payasadas de Trump.

Entonces, ¿qué se necesitaría para desencadenar una verdadera transformación histórica? Otro colapso del mercado o una recesión mundial podrían debilitar a Trump y a sus aliados antiliberales, creando así una oportunidad política para un Partido Demócrata más creíble y ambicioso. Una emergencia planetaria provocada por el clima también podría forzar una ruptura decisiva con el orden existente.

A lo largo de la larga historia del capitalismo estadounidense, las grandes transiciones se han producido cuando el Gobierno federal ha logrado adelantarse al capital en lugar de ir a la zaga. Esta vez, sin embargo, el destino de la hegemonía estadounidense puede depender tanto de las decisiones tomadas en el extranjero como de las tomadas en el país. Mientras tanto, la crisis de los opioides, al igual que la epidemia de opio de la China Qing, parece menos un presagio de transformación que un síntoma de una crisis más profunda que sigue sin resolverse. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Jonathan Levy, profesor de Historia en Sciences Po, es autor de Ages of American Capitalism: A History of the United States(Random House, 2021) y The Real Economy: History and Theory (Princeton University Press, 2025).