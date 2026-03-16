Gana FGR mansión a ex esposa de Lozoya; inmueble fue vinculado con AHMSA

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 marzo 2026
    Gana FGR mansión a ex esposa de Lozoya; inmueble fue vinculado con AHMSA
    Este inmueble fue comprado a través de un fideicomiso en el cual participó un directivo de AHMSA. Reforma

Un tribunal federal falla en contra de Marielle Helene Eckes para que entregue inmueble con valor de 1.9 mdd

CDMX.- Un tribunal federal ordenó transferir a la Federación la mansión de Ixtapa-Zihuatanejo que Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, adquirió en 2013 por un monto de 1.9 millones de dólares.

Por unanimidad y a propuesta de Karina Barrera Ortiz, magistrada de elección popular, el tribunal revocó la sentencia dictada el 4 de abril de 2025 por la Jueza en Materia de Extinción de Dominio, Esperanza Arias Vázquez, quien resolvió que era improcedente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según consta en registros judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: FGR va por propiedades de exesposa de Lozoya en Ixtapa-Zihuatanejo

En aquel fallo, la juzgadora sentenció que la Ley de Extinción de Dominio vigente desde el 2019 y bajo la que fue requerida la propiedad, no era aplicable porque la FGR fundó su demanda en la carpeta de investigación del Caso Odebrecht, iniciada el 27 de enero de 2017, por el delito de lavado de dinero, mientras que Eckes adquirió la residencia en 2013, cuatro años antes de iniciar la investigación contra Lozoya.

Cuando la ex esposa de Lozoya adquirió la propiedad, el lavado de activos no era uno de los ilícitos previstos por la Constitución para reclamar un bien por la vía de la extinción de dominio.

$!En medio de la situación legal de Lozoya, Marielle Helene Eckes se separó de él.
En medio de la situación legal de Lozoya, Marielle Helene Eckes se separó de él. Reforma

Además de ser objeto de la demanda de extinción de dominio, el inmueble también está asegurado en el proceso penal del Caso Odebrecht contra Lozoya.

El 31 de julio de 2013 Eckes adquirió en 1.9 millones de dólares la mansión de Ixtapa, a través del contrato de fideicomiso en el que fue registrada como fideicomisaria, según constancias judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: MCCI exhibe nuevos nexos entre AHMSA y Lozoya

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó en 2019 que en la compra de este inmueble en representación de Eckes acudió el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.

La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados y se localiza en el condominio Quinta Mar.

$!Este inmueble tiene una extensión de 3 mil 758 metros cuadrados, con vista al mar.
Este inmueble tiene una extensión de 3 mil 758 metros cuadrados, con vista al mar. Especial

La demanda de extinción de dominio es un procedimiento distinto al proceso penal y, a diferencia de éste, en ellas no se juzga la conducta del propietario de un bien, sino el hecho de que pueda justificar el origen lícito de los recursos con los que el bien fue adquirido.

Además de Eckes, Lozoya también enfrenta una demanda de extinción de dominio por la propiedad de su casa en Lomas de Bezares, en la CDMX, valuada inicialmente en 38 millones de pesos.

En el 2024, un tribunal de segunda instancia ordenó extinguir el dominio de esta residencia y transferir su propiedad a la Federación, sin embargo, el ex director de Pemex presentó un amparo directo contra dicha sentencia.

$!Emilio Lozoya enfrente otro caso similar por un inmueble en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Emilio Lozoya enfrente otro caso similar por un inmueble en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Reforma

A fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer este amparo, por lo que será el tribunal colegiado de circuito el que resuelva en última instancia si Lozoya pierde o no su casa de Lomas de Bezares.

TE PUEDE INTERESAR: Ligan a AHMSA en sobornos de Odebrecht

Por ahora, los tribunales de apelación han decretado la pérdida de los bienes del ex funcionario y su ex esposa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Justicia
A20

Personajes


Emilio Lozoya Austin

Organizaciones


AHMSA
FGR

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En 2023 y 2024, las cifras de embarazo adolescente se mantuvieron con una tendencia muy similar.

Coahuila: Sin freno crisis por embarazo adolescente; más de 650 niñas dieron a luz
La FGR admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos.

Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas.

Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
Irán se mantiene, por ahora, como selección clasificada al Mundial 2026, luego de que la AFC asegurara que no ha recibido una notificación oficial de retiro rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo