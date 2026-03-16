Gana FGR mansión a ex esposa de Lozoya; inmueble fue vinculado con AHMSA

CDMX.- Un tribunal federal ordenó transferir a la Federación la mansión de Ixtapa-Zihuatanejo que Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, adquirió en 2013 por un monto de 1.9 millones de dólares.

Por unanimidad y a propuesta de Karina Barrera Ortiz, magistrada de elección popular, el tribunal revocó la sentencia dictada el 4 de abril de 2025 por la Jueza en Materia de Extinción de Dominio, Esperanza Arias Vázquez, quien resolvió que era improcedente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según consta en registros judiciales.

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En aquel fallo, la juzgadora sentenció que la Ley de Extinción de Dominio vigente desde el 2019 y bajo la que fue requerida la propiedad, no era aplicable porque la FGR fundó su demanda en la carpeta de investigación del Caso Odebrecht, iniciada el 27 de enero de 2017, por el delito de lavado de dinero, mientras que Eckes adquirió la residencia en 2013, cuatro años antes de iniciar la investigación contra Lozoya.

Cuando la ex esposa de Lozoya adquirió la propiedad, el lavado de activos no era uno de los ilícitos previstos por la Constitución para reclamar un bien por la vía de la extinción de dominio.