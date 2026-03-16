Liza Minnelli, Jerry Lewis y “los apestados” del Oscar

En vísperas de la entrega 98 del Oscar, quien estuvo de manteles largos el jueves 12 fue la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 1972, Liza Minnelli, al cumplir 80 años de edad.

Este festejo de quien hizo historia en dicha premiación al interpretar su memorable personaje de Sally Bowles en el clásico “Cabaret”, dirigida por Bob Fosse, fue posterior, por otra parte, a la salida el martes pasado de la autobiografía de la también hija de otras leyendas del Hollywood clásico: el ganador del Oscar al Mejor Director de 1951 por su trabajo en “Sinfonía en París”, Vincente Minnelli, y la protagonista del clásico “El Mago de Oz” (Víctor Fleming, 1939), Judy Garland, bajo el título de “Kids, Wait Till You Hear This!” (“Chicos, Esperen a que Escuchen Esto”!”, y tal y como el título lo indica, no dejó títere con cabeza, sobre todo con colaboradores de sus filmes.

Así, contra uno de los que despotricó Liza fue nada menos que con las leyendas actorales del Hollywood del siglo XX, el también ganador de la estatuilla Gene Hackman (que incluso le entregó su Oscar por “Cabaret”), con quien filmó en locaciones en México “Lucky Lady” (Stanley Donen, 1975) y quien dice que se portó muy grosero la mayoría de las veces que compartieron escenas juntos, y en el otro extremo, confirmó el tormentoso romance que tuvo con su director del clásico musical “New York, New York” (Martin Scorsese, 1977), después de que terminaron filmaciones y que vino cortando él cuando ella lo engañó con Mikhail Baryshnikov.

Pero si a cumpleaños y leyendas de Hollywood nos vamos, el mismo domingo de la entrega número 98 del Oscar se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 100 de uno de los actores y directores más exitosos de Hollywood en la segunda mitad del siglo XX: Jerry Lewis, quien aunque solo vino a ganar una estatuilla dorada honorífica en el año 2009 brilló tanto en el género de la comedia en clásicos como “El Profesor Chiflado”, dirigida por él mismo en 1963, pero también en el drama y la comedia negra de otro clásico como “El Rey de la Comedia” (1982), en la que bajo la dirección del mencionado Martin Scorsese actuó también al lado de Robert De Niro.

Para terminar, y ya que mencionamos también en varias ocasiones la ceremonia de premiación del domingo por la noche, si bien tuvo algunas sorpresas y otras no tanto, aunque los tributos que se hicieron a los muchos creadores cinematográficos del mundo que fallecieron en el año desde los norteamericanos Rob Reiner a “su tocayo” Robert Redford, todavía no terminaba la ceremonia cuando hubo quienes reclamaron la ausencia en la lista de nombres como los de James Van Der Bleek; Eric Dana; Malcolm-Jamal Warner; la francesa Brigitte Bardot y el argentino Héctor Alterio, de la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1985: “La historia oficial”.

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