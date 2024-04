¿Qué hacer con este México calamitoso? No lo sé. Soy pesimista, usted lo sabe. En el invierno de mi vida, no voy a cambiar. Jamás me traicionaría. Soy lo que soy y así voy a morir. La responsabilidad de este país claro que también es mía: por eso escribo, para cambiar al mundo. Así de sencillo y complicado. Y como creo en ello, lo voy a seguir haciendo hasta el final. Creo en la palabra oral y escrita. Más en la segunda.

La palabra edifica o destruye. Uno habla palabras benditas o malditas. Uno bendice o maldice. En ocasiones es para la eternidad. En el Evangelio de Juan se lee: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. Es el poderoso y edificador inicio de su Evangelio, y claro que usted lo sabe de memoria. ¿Se puede maldecir para la eternidad? Sí. Lea:

Bramaban los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo amenazaba al mundo entero; un intelectual, Karl Kraus espetó en uno de sus escritos: “Es en sus palabras y no en sus actos donde yo he descubierto el espectro de la época”. Kraus escribió un ensayo memorable sobre cómo Adolf Hitler primero se hacía de un lenguaje de poder, lo metía y sembraba como palabras teloneras, para luego desencadenar toda la crueldad de la guerra, ahora sí, legitimada por los discursos.

Todo lo anterior viene a cuento por dos motivos de lobo: nuestro idioma, el español, no obstante ser de los más bellos del mundo, lengua que sabe contar y cantar, amén de bailar, se esté perdiendo y olvidando por la ignorancia de los jóvenes (y los no tanto) al estar atados a su “celular inteligente”, cuando ellos ya están dejando de ser inteligentes. Hay una “novela” de infidelidad (vida íntima, de alcoba, la cual es del dominio público porque así lo hacen ver sus protagonistas al declarar todo el día y en “tiempo real” en las redes sociales su “verdad” al respecto). La red que todo lo pudre y devasta, hoy entretiene a los ociosos de Internet (con faltas de ortografía) con los amoríos de pelotero Rainel Rosario: su esposa y su amante. Puf.

Coahuila hoy 1: Hay elecciones. Siempre las hay, o bien, se preparan para el camino o el futuro inmediato. Usted lo sabe, por lo general y siempre el voto es afectivo y no muy razonado. Para bien y para mal. Por eso en su momento y en Perú, el intelectual y gran maestro, Premio Nobel de las Letras, Mario Vargas Llosa, al competir por la presidencia de su país natal... perdió. Y aquí en el vecindario, en la columna vertebral de Coahuila, Saltillo y Ramos Arizpe, la simpatía recae en dos aspirantes: Javier “El tritón” Díaz y un ramosarizpense de linaje escogido, Tomás Gutiérrez.

México hoy 1: Usted lo sabe, para Jeremy Bentham (1748-1834) la felicidad de la sociedad sólo era posible, según su teoría, si se maximizaba el placer y disminuía hasta su extinción el dolor. Cada ciudadano debería contribuir a ello. Pero ¿qué hacer con aquellos ciudadanos que lejos de promover el placer, promueven el dolor? La solución es su estudio “El Panóptico”, el nuevo tipo de cárcel donde según el autor es “un molino en el que hay que triturar a los pícaros hasta volverlos honestos”.

México hoy 2: ¿A los criminales qué les damos, señor lector, según su muy logrado punto de vista: abrazos, los trituramos, los linchamos, los amamos; les respetamos sus derechos humanos, los decapitamos, los mandamos a la horca; les enseñamos todo pagado en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de Irene Spigno y Luis Efrén Ríos, el “valor” de los derechos humanos? ¿Usted qué haría?

Coahuila hoy 2: Hay que cuidar lo que hay. Y lo que hay es algo tan importante que por eso Coahuila está en los primeros lugares de los indicadores: economía, empleo, calidad de vida y el tema de hoy, seguridad. El “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez Salinas, gobernador, no ha dudado en su mano firme para combatir a las bandas de criminales, los cuales a nuestros vecinos (Zacatecas, “gobierna” Morena; Nuevo León, “gobierna” Movimiento Ciudadano, y Tamaulipas, aquí de plano, gobiernan los criminales) los tienen en un puño.

Coahuila hoy 3: Edgar Allan Poe llegó a decir de sí mismo que “muchas veces he pensado que podía oír perfectamente el sonido de las tinieblas deslizándose por el horizonte”. La sombra de Poe sigue deslizándose en su tumba. Se cuenta que desde hace poco más de 50 años, una sombra sigilosa cada 19 de enero flota entre las tumbas del camposanto donde están los restos del narrador y deposita reverencialmente en su tumba tres rosas y una buena botella de coñac.

Coahuila hoy 4: Coñac que nos hace pensar en las palabras de Allan Poe escritas en “El Gato Negro”, una de sus piezas perfectas en su narrativa: “¿Qué enfermedad se puede comparar con el alcohol?”. Preso de “delirium tremens”, el atormentado Poe murió y a su funeral fueron cuatro/cinco personas. Y el alcohol sigue siendo fuente inagotable de muertes en la región y en México: Sábado de Gloria y domingo no de resurrección, sino de muerte: tres muertos por automovilistas ebrios en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué hacer?

Cedillo llamando a los candidatos Javier “El tritón” Díaz y a Tomás Gutiérrez para conocer de viva voz sus plataformas. Cedillo llamando...