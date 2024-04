Tengo muchas cosas en mi mente y, para mi fortuna, todas en su sitio. Tengo muchas ollas a fuego lento en la lumbre y no, ninguna se me quema. No es debido a mi talento, sino que la ecuanimidad de mi pensamiento y letras se las debo a usted, señor lector. Usted el cual me nutre con sus apostillas y comentarios. A usted me debo y usted manda. Siempre.

Espacio me hace falta, insisto, para abonarle nuevas letras y pensamientos a diversas sagas de las cuales usted reclama continuación; claro que lo haré. La cosa, insisto, es el espacio. Y bueno, no he terminado los textos especiales que le he prometido, pero ya ando a marchas forzadas para ello. Pido ya sólo días al respecto. Y es que todo aprieta en el calendario. A los aniversarios de celebración de músicos, escritores, poetas, navegantes, viajeros y filósofos, a los cuales se debe de celebrar por todo lo alto.

TE PUEDE INTERESAR: Vivir la vida

Recordemos sólo algunos y a vuela pluma: Pablo Neruda y su libro “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”, Thomas Mann, Truman Capote, Joseph Conrad, Franz Kafka, Immanuel Kant, Frida (sufrida) Kahlo, Gabriel García Márquez, Marco Polo, Vasco de Gama, Jacques Derrida... en fin, todo está por hacerse. Y a lo anterior le hemos agregado más trabajo a la yunta: llegaron las elecciones presidenciales y regionales. Y aquí y no en otro lugar, se juega el futuro el país.

El futuro de México y, como siempre, estará en disputa. Hay de dos sopas a nivel federal: el continuismo de Andrés Manuel López Obrador a través de su delfín (¿o tengo que escribir “delfina” por aquello del “lenguaje inclusivo y no discriminatorio”? ¡Ja! De locos) Claudia Sheinbaum. La otra opción la cual serviría como un gobierno de puente, de bisagra, es la de Xóchitl Gálvez. El país no da para más y el viejo zorro de López Obrador impuso a las dos. Nadie más.

Más ollas en la lumbre: usted me ha pedido no dejar tres sagas ya de su colección: “Block de Notas”, “Ejercer el poder” y claro, “Café Montaigne”. Y se ha agregado una más a petición suya, seguir explorando eso de un eterno “8M”. Seguir abordando críticamente la posición de las “mujeres” y las que renuncian a ello para ser hombres o luego lesbianas, o bien, luego seres no binarios: ni fu ni fa. Los tres primeros textos causaron un alud de comentarios y apostillas a quien esto escribe.

Y dentro de “Café Montaigne”, un primer texto ha sido harto replicado, es el intercambio epistolar que tengo con el navegante y escritor Phillipe Lowell (Puerto de Essex, Inglaterra, 1965), quien en un alarde de amistad y generosidad me ha estado enviando poemas pertenecientes a su libro aún inédito, pero ya terminado, “Un Día en la Vida de Camilla”. Sus letras han pegado harto y usted pide nuevas acotaciones y noticias. En medio del terror mundial –las masacres diarias en México, los tiroteos en Estados Unidos, la crisis de migrantes en la frontera entre ambos países; la eterna y cruel guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis política y económica en Argentina, los ojos asustados de los pocos creyentes de fe que aún quedan–, los buenos y medidos poemas del marinero tuerto nos hablan desde la firmeza efímera de eso llamado amor.

ESQUINA-BAJAN

México hoy 1: En un país acostumbrado y adormilado en la demencial violencia diaria, aún quedan signos de estar despiertos. Así sea por horas o días. El crimen de la niña Camila “N” de apenas 8 años en Taxco, Guerrero, y luego la muerte y linchamiento de su presunta secuestradora y asesina, Ana Rosa (casa a donde había ido a jugar la niña), nos retrata como país de cuerpo entero: no hay ley, las leyes de primer mundo que tenemos no se aplican. Si no hay justicia, los ciudadanos hacen justicia por su propia mano. “Fuenteovejuna” mató a la presunta asesina, ¿se aplicará la justicia a los que lincharon a Ana Rosa?

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién linchó a la mujer? ¡Taxco, Guerrero, señor!

Coahuila hoy 1: Hay elecciones para elegir a nuestros representantes en la Cámara de Senadores y de Diputados, donde se va a decidir el destino y futuro de México. También hay elecciones para alcaldes. No poca cosa en un ambiente cargado de incertidumbre y fuego político. Para Senador de la República compite Miguel Ángel Riquelme, quien lleva como suplente a una joven promesa de la política comarcana, Gabriel Elizondo. Vote usted por ellos, es la única manera de ejercer cierto contrapeso en contra de las políticas dictatoriales de AMLO y sus claques.

México hoy 2: Lo de los linchamientos en México (tomar la justicia en mano propia: ser juez y verdugo) no son nada nuevo y sí son una constante. Desgraciadamente. Dos investigadores de la UAM, Raúl Rodríguez y Norma Ilse Veloz, han documentado en un pasado inmediato (de 2016 a 2022) mil 423 casos de linchamiento y 196 tentativas. En 2001, con su lengua de trapo, AMLO dijo con respecto a los linchamientos: “Esto se da en distintos puntos del país desde tiempos remotos; es el México que no termina de irse. Es el México profundo”. Puf. Dejar hacer, tolerar, dar abrazos... y no ejercer el poder.

LETRAS MINÚSCULAS

La columna vertebral de Coahuila es el dinamismo y empuje de Saltillo y Ramos Arizpe. Javier “El tritón” Díaz y Tomás Gutiérrez tienen un sólo problema: ¿con cuántos votos ganarán? Luego, conformar un gran equipo.