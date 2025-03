El gobierno, en sus niveles y poderes, ¿nos está cumpliendo?

¿Será que ya olvidamos para qué tenemos un pesado aparato de gobierno? ¿A quién le sirve el gobierno? La pregunta aplica para la matriz entera de gobierno, ya sea en sus tres niveles: municipal, estatal y federal; o en sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La pregunta no está hecha sólo para la 4T en versión primer o segundo piso, aunque es necesario que ellos se enteren de que Calderón dejó de ser presidente hace más de 12 años y ahora ELLOS son quienes deben gobernar.

Piensa por un minuto, ¿cuál ha sido tu relación con cada uno de esos niveles y poderes los últimos dos, cinco, veinte o treinta años? ¿Sientes que te han cumplido? ¿Sientes que ellos consistentemente te tienen a ti y a tu familia y comunidad en mente cuando salen todos los días a cumplir con sus encargos? Parece un ejercicio hueco, tal vez romántico, pero creo que cabe plantearse la duda de vez en cuando, tratando de despegarnos del escándalo o caja china de la semana.

TE PUEDE INTERESAR: Mundo gordiano: Problemas sin resolver y líderes sin astucia

¿Cuándo habrá sido la última vez que un país como México se preguntó de alguna forma si tenemos el aparato y forma de gobierno (en sus tres poderes y sus tres niveles) que necesitamos para garantizar condiciones que faciliten el desarrollo futuro de la nación? No nos escandalicemos, no estoy sugiriendo que traigamos e instalemos a un rey de la dinastía Habsburgo; simplemente creo que, ante la tormenta de cajas chinas, mañaneras y otrodatismo que nos “ocupa” a diario, no hemos sido capaces de pensar con claridad si esos políticos y funcionarios, hayamos votado por ellos o no, medianamente nos cumplen o no.

Sócrates pensaba que el gobierno debería estar en manos de los más sabios, aquellos que entendieran la justicia y la verdad, y que alguien sin conocimiento previo no podía ser gobernante. Platón pensaba que la función primordial del gobierno es garantizar la justicia y el orden social. Le preocupaba que en una democracia los ciudadanos sin educación podrían elegir malos gobernantes. Aristóteles proponía que el gobierno existía para asegurar el bien común y que una mezcla de democracia (gobierno del pueblo) con aristocracia (gobierno de los mejores) era la mejor forma de gobierno. También ponía énfasis en la educación cívica, ya que sin gobiernos preparados cualquier gobierno colapsaría en corrupción o caos.

Por su parte, los romanos tenían una idea más práctica sobre la necesidad de tener un gobierno y lo veían como un instrumento de poder y orden que garantizara la estabilidad y el orden, que permitiera expandir y proteger el imperio y que garantizara el derecho y la justicia. Cicerón, Tácito y Séneca desarrollaron ideas sobre el gobierno que incluían la idea de que los ciudadanos tenían el deber cívico de participar en política, que el gobierno respetara a instituciones y la moral pública, y que el poder se usara con moderación, buscando el bien de todos y no el placer o usufructo personal del gobernante.

La mejor muestra de un gobierno efectivo al estilo romano se dio con la Pax Romana : cerca de 200 años de paz y estabilidad del Imperio Romano iniciado por el emperador Augusto hace unos 2050 años que trajeron prosperidad económica, expansión cultural y mejoras en la administración pública y el derecho; llega a su fin con la muerte de Marco Aurelio y la llegada de su hijo Cómodo, quien detona un periodo de decadencia y crisis política que eventualmente hace caer al Imperio Romano Occidental.

TE PUEDE INTERESAR: Morena: La industria del acarreo en el Zócalo el domingo

En la modernidad, se considera que los gobiernos existen principalmente para 15 cosas: 1) garantizar el Estado de derecho y la aplicación de la justicia; 2) proteger a los ciudadanos de amenazas internas y externas (a través de cuerpos policiacos, fuerzas armadas); 3) crear, cumplir y hacer cumplir leyes que regulen la convivencia; 4) mantener un sistema de justicia independiente e imparcial; 5) fomentar el crecimiento económico a través de políticas fiscales, monetarias e industriales; 6) regular sectores y mercados clave, evitando monopolios y falta de competencia; 7) desarrollar, construir y mantener infraestructura crítica (carreteras, aeropuertos, puertos, energía, telecomunicaciones, vías férreas, etc.); 8) proveer servicios esenciales como transporte público, agua y drenaje, recolección de basura; 9) garantizar acceso a educación de calidad en todos sus niveles; 10) asegurar servicios de salud accesibles y suficientes; 11) crear programas de apoyo a sectores vulnerables (adultos mayores, pensiones, desempleo, pobreza extrema); 12) representar al país en el exterior, estableciendo relaciones y acuerdos diplomáticos, comerciales y de seguridad; 13) defender los intereses en foros multinacionales; 14) regular la explotación de recursos naturales, y 15) fomentar políticas de desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente.

Vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa: ¿el gobierno te está sirviendo a ti? No sé por qué, pero tengo la sospecha de que los ciudadanos no pensamos en si este o gobiernos anteriores están cerca de cumplir ALGUNO de los quince puntos arriba mencionados. Sobre el pensamiento griego o romano... hace mucho que ni pensamos.