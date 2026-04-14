El Mesías de Mar-a-Lago: Milagros, águilas calvas y la segunda venida de Donald

Crónica sagrada del Evangelio según Truth Social

Dicen los que saben de estas cosas —teólogos, profetas, vendedores de biblias en aeropuertos— que cuando el Mesías regresa a la Tierra, lo hace en medio de señales y prodigios. Una estrella en el firmamento. Un coro de ángeles. Quizás una paloma descendiendo del cielo. Lo que nadie en las escrituras contempló, con todo el respeto que merecen los textos sagrados, es que el Salvador anunciaría su segunda venida a las once y cuarenta y siete de la noche de un domingo de abril, a través de una plataforma de redes sociales llamada Truth Social, con una imagen generada por inteligencia artificial que lo mostraba sanando enfermos mientras detrás de él flotaban águilas calvas, el Monumento a Lincoln y varios aviones de combate F-35.

Pero aquí estamos.

El domingo 13 de abril del año de Nuestro Señor de 2026, el presidente número cuarenta y siete de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, de 79 años, empresario inmobiliario, estrella de telerrealidad, dos veces impeachazo, dos veces presidente, una vez condenado penalmente y ahora aparentemente también Salvador del Mundo, publicó en su red social favorita una imagen que la humanidad llevaba dos mil años sin ver: Jesucristo, pero con más bronceado y mejor pelo.

La foto —si es que se puede llamar foto a algo que ninguna cámara jamás captó— mostraba a Trump ataviado con túnica blanca y resplandor celestial, inclinado sobre un hombre en cama de hospital, posando su mano sobre él con la solemnidad de quien sabe que las cámaras están encendiendo. Alrededor: una enfermera, un soldado, una mujer en actitud de rezo. Arriba: el cielo, con ángeles apenas insinuados entre nubes de renderizado 4K. Y en el fondo, como en toda buena pintura religiosa norteamericana, la Estatua de la Libertad, el Memorial de Lincoln, la bandera de las barras y las estrellas ondeando con patriótica majestuosidad, y varios aviones militares sobrevolando lo que, presumiblemente, era el paraíso.

Nadie puede acusar a Trump de pensar en pequeño.

I. El contexto divino, o: cómo se llega a publicar una cosa así

Para comprender plenamente el milagro —y todo milagro exige contexto teológico— hay que remontarse apenas unos minutos antes de la publicación sagrada. Porque el Señor Trump no llegó a la santidad de golpe. Llegó, como tantos santos de la historia, a través de la ira.

Minutos antes de convertirse en el Cristo de Truth Social, Trump había lanzado una andanada contra el Papa León XIV, el primer papa americano de la historia, un hombre que llevaba apenas días con la mitra puesta y ya tenía encima al presidente de su propio país llamándolo débil en las redes sociales. “El Papa León es DÉBIL con el crimen y terrible para la política exterior”, escribió Trump en mayúsculas, que es como él ora. Luego, con la generosidad característica de los grandes estadistas, añadió que León XIV le debía su cargo. Que la Iglesia lo había elegido precisamente porque era americano y así podría lidiar mejor con Donald Trump. El Papa, según Trump, era básicamente un empleado suyo con sotana blanca.

Habiendo despachado al Vicario de Cristo con la misma energía con que uno cancela un contrato de arrendamiento, Trump procedió, sin transición aparente ni período de reflexión espiritual, a postularse como el Vicario de Cristo él mismo.

La lógica es impecable si uno no la piensa mucho.

II. El milagro del hospital, o: “Yo también curo, y en landslide”

Volvamos a la imagen, porque merece exégesis.

El hombre en la cama de hospital que Trump-Jesús está sanando ha sido identificado por varios comentaristas como posiblemente Jeffrey Epstein o, en interpretación más caritativa, como un veterano de guerra. La ambigüedad es, en sí misma, un milagro menor. Que una sola imagen pueda provocar tanta incertidumbre sobre la identidad del resucitado dice mucho sobre la época en que vivimos, aunque no estamos seguros exactamente qué.

En el Evangelio de Juan, capítulo once, Jesús llega cuatro días tarde a ver a Lázaro, y lo resucita de todos modos. Los discípulos le advierten que el cuerpo ya huele. Jesús, imperturbable, dice: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” Y resucita al muerto.

Trump, en su versión de la escena, no llega tarde. Trump nunca llega tarde. Trump llega exactamente cuando él dice que llega, y si llega después de lo previsto es porque el tiempo original era incorrecto, había fraude electoral en el reloj, o los medios de comunicación conspiraron para adelantar los punteros.

En la imagen, Trump-Cristo no dice nada. Solo posa la mano. Esa es, quizás, la diferencia más notable entre el Jesús histórico y el Jesús de Mar-a-Lago: el original hablaba mucho, enseñaba, contaba parábolas, se sentaba con los pobres y los marginados, lavaba pies. El Trump redentor, en cambio, cura en silencio, con aplomo ejecutivo, rodeado de simbolismo patrio. No hay sermón de la montaña. Hay conferencia de prensa.

Y detrás, las águilas. Siempre las águilas.

III. Las águilas calvas como ángeles de la guarda, o: la iconografía del nuevo testamento republicano

En la tradición cristiana clásica, los ángeles son seres de luz, mensajeros de Dios, guardianes del alma humana. En la iconografía medieval los pintaban con alas blancas, túnicas resplandecientes y expresiones de serena beatitud.

En el Evangelio según Trump, los ángeles son águilas calvas (Haliaeetus leucocephalus), ave nacional de los Estados Unidos, símbolo de la libertad americana, animal que, dato curioso, se alimenta principalmente de peces muertos y carroña, lo cual le añade una dimensión metafórica que preferimos no desarrollar en exceso.

Las águilas del fondo no están ahí por accidente. Están ahí porque alguien —un asistente, un fanático, una inteligencia artificial con criterio estético muy específico— decidió que la escena necesitaba más América. Que la sanación de un enfermo era un acto insuficientemente patriótico sin al menos tres águilas y una F-35 en el horizonte. Que el amor de Dios, para ser completo, requería también el poderío militar del Comando Estratégico de los Estados Unidos.

Jesús de Nazaret expulsó a los mercaderes del templo. Trump de Palm Beach pone aviones de guerra en el cielo del paraíso. Son, en cierto modo, enfoques distintos sobre qué hace santo a un lugar.

IV. La enfermera, el soldado y la mujer que reza, o: los extras del milagro

Toda gran pintura religiosa tiene sus personajes secundarios. En “La última cena” de Da Vinci, los doce apóstoles flanquean a Cristo con distintos grados de consternación y traición. En “La crucifixión” de Grünewald, Magdalena se retuerce de dolor al pie de la cruz. En el fresco de la Capilla Sixtina, Adán extiende el dedo con la languidez de quien acaba de despertarse.

En la imagen de Trump, el reparto secundario está cuidadosamente seleccionado para representar los tres pilares de la América trumpista: la enfermera (sistema de salud, aunque sea el que él intentó desmantelar varias veces), el soldado (ejército, que él ama siempre que no sean los capturados ni los caídos en combate), y la mujer que reza (fe cristiana, que él ha abrazado con el fervor de quien descubre la religión exactamente cuando es electoralmente conveniente).

No hay pobres en la imagen. No hay inmigrantes. No hay personas sin seguro médico —que en los Estados Unidos son decenas de millones— esperando turno en urgencias porque no pueden pagar una consulta. El milagro de Trump-Cristo es un milagro con lista de invitados. Hay coordinación de acceso. Hay vetting.

Jesús, según los textos que lo documentan, tenía predilección por los que sobraban: leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos, gentiles, samaritanos. Gente que en la sociedad de su época era considerada escoria, peligro, contaminación. Con esa gente se sentaba a comer. A esa gente sanaba primero.

Trump, según la imagen, prefiere el hospital bien iluminado, la bandera detrás y la enfermera con uniforme impecable. Es, si se quiere, una visión más aséptica de la misericordia divina.

V. El Papa León y el problema de los competidores, o: solo puede haber un Dios y ya sé quién es

Regresemos un momento al Papa, porque es imposible entender la teología trumpista sin entender su relación con la competencia.

León XIV es, en términos de mercado espiritual, un rival directo. Es el hombre que dirige la institución religiosa más antigua del mundo, con más de mil trescientos millones de fieles, veinte siglos de historia, palacios en Roma y una guardia suiza con uniformes diseñados por, según la leyenda probablemente falsa pero irresistible, Miguel Ángel. Es, en términos empresariales, una franquicia formidable.

Y Trump no tolera bien las franquicias que no le pertenecen.

La lógica del ataque al Papa es, en el fondo, la misma lógica que ha guiado toda la carrera política de Trump: si hay alguien con poder y autoridad moral que no te debe nada y no te debe lealtad, lo atacas hasta que quede subordinado o desacreditado. Con los jueces lo hizo. Con los generales lo intentó. Con los aliados europeos lo intento sistemáticamente. Y ahora, con setenta y nueve años y aparentemente ya sin filtros de ningún tipo, le tocó el turno al representante de Dios en la Tierra.

La respuesta del Vaticano, con la discreción milenaria que caracteriza a una institución que sobrevivió a Nerón, a las Cruzadas, al Cisma de Oriente, a la Inquisición y a dos guerras mundiales, fue el silencio. El Vaticano no contestó. El Vaticano nunca contesta. El Vaticano tiene tiempo.

Trump, en cambio, no tiene tiempo que perder. A los setenta y nueve años, los rivales se despachan rápido.

VI. Truth Social como Monte Sinaí, o: las tablas de la ley en formato de post

Moisés bajó del Sinaí con dos tablas de piedra y los diez mandamientos grabados por el dedo de Dios. Era un mensaje sin posibilidad de respuesta, sin botón de “me gusta”, sin comentarios. Era comunicación divina en su forma más pura y unidireccional.

Trump publica en Truth Social, que es, guardadas las proporciones cosmológicas, algo funcionalmente similar. Una plataforma que él fundó después de que las otras lo expulsaron, en la que sus mensajes son celebrados por millones de seguidores con la devoción de quienes han encontrado la única fuente de verdad en un mundo de mentiras mediáticas. Un espacio donde la palabra presidencial desciende sobre los fieles sin necesidad de intermediarios, sin periodistas que la “distorsionen”, sin editores que la “corten”.

Jesús tenía apóstoles que transcribían sus palabras y las difundían por el Imperio Romano a pie, en barca, en burro. Trump tiene Truth Social y una estrategia de contenidos que haría palidecer a cualquier equipo de marketing digital. La velocidad de la palabra divina ha mejorado considerablemente en dos mil años. La profundidad es un tema más debatible.

El post con la imagen fue, naturalmente, compartido miles de veces en minutos. Hubo quienes lo interpretaron como sacrilegio. Hubo quienes lo interpretaron como inspiración. Hubo quienes dijeron que era una señal del Anticristo. Hubo, inevitablemente, quienes lo convirtieron en meme.

En esto, al menos, Jesús y Trump comparten destino: ambos han sido convertidos en mercancía con una facilidad que desafía toda solemnidad.

VII. Los milagros pendientes, o: el evangelio incompleto

Si Trump es Cristo, la pregunta lógica que sigue es: ¿cuáles son sus milagros?

La imagen muestra uno: la sanación del enfermo en la cama. Pero la tradición evangélica exige más. Cristo multiplicó panes y peces para cinco mil personas. Cristo convirtió el agua en vino. Cristo calmó la tempestad. Cristo caminó sobre las aguas.

Hagamos el ejercicio.

La multiplicación de los panes y los peces, en la versión Trump, sería la multiplicación de los aranceles y los déficits. Donde Jesús alimentó a cinco mil con cinco panes y dos peces, Trump ha conseguido el milagro inverso: tomar una economía que funcionaba y multiplicar la incertidumbre hasta alimentar la ansiedad de trescientos treinta millones de personas. Es un milagro, sin duda, aunque de signo contrario.

La conversión del agua en vino. Esto es más complicado porque Trump no bebe alcohol —dato real, hay que reconocérselo— lo cual hace difícil que aprecie plenamente el milagro de Caná. Pero si sustituimos el vino por el poder ejecutivo, Trump ha demostrado una capacidad notable para convertir instituciones republicanas en instrumentos de voluntad personal. El agua del Estado de derecho en el vino de la lealtad personal. Hay transformación. La calidad es discutible.

Caminar sobre las aguas. Trump ha golfado sobre césped de su propiedad en días en que el mundo ardía, lo cual no es exactamente lo mismo, pero tiene su mérito simbólico.

Calmar la tempestad. Aquí el milagro sería inverso también: Trump no calma tempestades, Trump es la tempestad. Es el ojo del huracán que observa sereno el caos que genera a su alrededor. En esto, si acaso, supera al original: Jesús calmó el lago de Tiberíades una sola vez. Trump lleva décadas sin calmarse.

VIII. La resurrección, o: el milagro que ya ocurrió

Hay, sin embargo, un milagro trumpista que no admite parodia porque es, en su literalidad política, genuinamente asombroso.

En el verano de 2024, en un mitin en Butler, Pensilvania, un joven de veinte años le disparó a Trump desde un tejado cercano. La bala le rozó la oreja derecha. Trump, en lugar de caer, se levantó, se limpió la sangre con el puño, alzó el brazo con el puño cerrado y miró a la multitud.

La imagen dio la vuelta al mundo.

Para sus seguidores, fue literalmente un milagro. La providencia divina. La prueba de que Dios protegía a Trump de sus enemigos. Las donaciones al movimiento se multiplicaron en horas. La fe de los creyentes se consolidó con la contundencia de quien ha visto lo indemostrable demostrado.

Para sus críticos, fue el momento más cinematográficamente afortunado de la historia política reciente, convertido en propaganda instantánea.

Para los observadores neutros —especie en extinción, como el rinoceronte de Java— fue una escena que resumía perfectamente la era en que vivimos: la línea entre la tragedia y el espectáculo, entre la política y la religión, entre el líder y el ídolo, completamente borrada.

Trump sobrevivió al atentado. Ganó las elecciones tres meses después. Volvió a la Casa Blanca. Y ahora, a los setenta y nueve años, publica imágenes de sí mismo como Jesucristo en redes sociales a medianoche después de pelearse con el Papa.

Si esto no es una resurrección, al menos es una buena historia.

IX. El último juicio, o: lo que dice la imagen que no muestra

Hay algo que la imagen de Trump-Cristo no muestra, y que quizás es lo más elocuente de todo.

No hay cruz.

En toda la iconografía cristiana, la cruz es el elemento central, insoslayable. El instrumento del suplicio es también el símbolo de la redención. No hay gloria sin sacrificio, no hay resurrección sin muerte, no hay Pascua sin Viernes Santo. El Cristo de la tradición cristiana es, ante todo, un ser que sufre, que duda (“Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”), que muere con un grito en la boca antes de resucitar al tercer día.

Trump-Cristo no tiene cruz. Trump-Cristo tiene águilas, tiene aviones, tiene la Estatua de la Libertad, tiene el Memorial de Lincoln, tiene ángeles bien renderizados y una luz dorada que recuerda vagamente a los filtros de Instagram que se usan para las fotos de atardecer en la playa.

Pero no tiene cruz.

Y esto, en el fondo, lo dice todo sobre la diferencia entre el Cristo que lleva dos mil años en el imaginario humano y el Cristo de Truth Social: el primero construyó su mensaje sobre la vulnerabilidad, el despojo, la entrega total. El segundo ha construido su marca sobre la invulnerabilidad, la riqueza, la potencia y la certeza absoluta de que nunca, bajo ninguna circunstancia, él es el que pierde.

Nadie crucifica a Trump. Trump no muere por nadie. Trump no lava pies. Trump no consuela ni es consolado. Trump sana, vence, gana, triunfa, siempre en mayúsculas, siempre en landslide, siempre rodeado de símbolos de poder americano flotando en un cielo de inteligencia artificial.

Es, en definitiva, un Cristo diseñado para una época que ha perdido la paciencia con la humildad.

X. Epílogo celestial, o: lo que Dios debe estar pensando

Si existe Dios —y sobre eso los filósofos llevan siglos sin ponerse de acuerdo— uno imagina que este domingo de abril de 2026 habrá sido un día de cierta perplejidad celestial.

Primero, el nuevo Papa americano siendo llamado débil e inútil por el presidente del país que lo vio nacer, con copia a todos los feligreses del mundo.

Luego, ese mismo presidente publicando una imagen de sí mismo como Jesucristo, flanqueado por aviones de guerra y águilas nacionales, sanando a un enfermo cuya identidad genera debate.

Todo en el plazo de una hora. En una red social fundada por el propio publicante. A las once y cuarenta y siete de la noche, hora del este.

Si Dios tiene sentido del humor —y hay razones teológicas para pensar que sí, dada la cantidad de absurdos que ha permitido en la historia humana— este domingo habrá sido uno de sus días favoritos.

Si no lo tiene, habrá sido un domingo difícil.

En cualquier caso, el lunes amaneció con normalidad relativa. Los mercados abrieron. Los aranceles siguieron vigentes. El Papa León no contestó. Y Trump, con la inagotable energía de quien se sabe eterno, ya estaba pensando en el próximo post.

El Mesías nunca descansa.

Especialmente cuando tiene acceso a internet.