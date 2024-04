A pesar de sus candidatos, Morena sigue siendo una marca registrada de buena aceptación en Coahuila, y en mucho se debe a la dominante figura presidencial.

El partido del Movimiento de Regeneración Nacional se mantendrá como segunda opción política en esta entidad, luego de la elección del próximo 2 de junio, pues los números así lo marcan.

De Monclova hasta Piedras Negras, el morenismo es una fuerza real, y la capital del acero, junto a Nueva Rosita, Múzquiz, y Piedras Negras, son un semillero de votos para la Cuarta “T”.

Esa fortaleza, no viene de los famélicos candidatos, sino de la popular imagen del mesiánico presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el imaginario popular representa al caudillo con causa.

Salvo, Jacobo Rodríguez en Piedras Negras, casi ninguno de sus candidatos a alcaldes gozan de buena imagen y de popularidad entre la ciudadanía.

La aspirante monclovense Claudia del Toro, no tiene un gramo de carisma, pero va detrás, soplando la nuca al priista Carlos Villarreal, puntero de la elección, según un sondeo de Massiver.

En Nueva Rosita, el controvertido alcalde Mario López camina pateando el bote rumbo a la reelección y sin opositores de peligro a la vista.

Múzquiz es otra cosa, pues la candidata del PRI, PAN y UDC, Laura Jiménez, tiene todo para recuperar este Pueblo Mágico, ante la pésima administración de la alcaldesa Tania Flores.

Pero Flores Guerra, cuenta con una base electoral morenista y si le mete billetes, puede que se reelija.

Jacobo Rodríguez, en Piedras Negras, es relativamente nuevo en la política comarcana, pero tiene presencia y carisma, y los sondeos ciudadanos, lo marcan en ascenso.

En la Región Laguna, Shamir Fernández, puede ser odiado y con mucha razón, por la clase política, pero Morena se mantiene con buenos índices de popularidad.

El ciudadano común, el adulto mayor, el abuelo y la abuela, van a votar en Coahuila por Andrés Manuel López Obrador, aunque no aparezca en la boleta.

Al quijotesco personaje lo asocian con sus pensiones dignas, y le están agradecidos, por lo que no hay discurso, partido, ni candidato que los convenza de traicionar a su protector.

Al tiempo...

***

FUERA DE LUGAR

Mal sabor de boca dejó la candidata la alcaldía por la alianza PRI, PAN y UDC, Zulmma Guerrero, en una reciente reunión de la estructura aliancista.

Ante directivos del tricolor y más de 300 militantes, Zulma Guerrero reclamó a los asistentes su falta de apoyo y los acusó de estar a la fuerza en la reunión.

“No nos hagamos tontos, yo se que, de la segunda fila hacia atrás, no me quieren y están aquí obligados porque se los exigieron en la Presidencia Municipal, pero no los necesito, voy a ganar sin ustedes”, reclamó. El pez por la boca muere...

***

LA PREGUNTA DE HOY:

¿Ya sabrá el Instituto Electoral, el número de personas que vio el reciente debate de los candidatos a la alcaldía de Saltillo?