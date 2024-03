Fui al supermercado a comprar una bolsa de manzana Golden porque las vi en 45 pesos. En la fila de la caja estaban dos morros atrás de mí:

-Me invitaron a la fiesta, pero les dije que no porque no traía varo.

-Nunca digas que no traes lana; di que no puedes o cualquier otra cosa, pero no que andas jodido.

Imaginé lo que han tenido que vivir -al menos uno de ellos- para tener muy claro que la falta de dinero se debe ocultar.

A mí no me importa decir que no tengo dinero porque sé que la riqueza no es una cualidad ni la falta de la misma es un defecto. Reconozco también que la situación es distinta, que yo formo parte de aquello que los estudios raciales llaman “pasar por blanco”, y que la falta de dinero se percibe como algo circunstancial, a diferencia de si lo dice una persona racializada. Pero bueno, dejo la teoría para otra ocasión porque se me van a dormir.

Cuando me toca pagar la cajera dice: son 53 pesos.

-¿Qué? Ahí decía que $45, y ya vienen en bolsa.

-Sí, están en bolsa pero se vende por kilo.

Otra vez fui víctima de la publicidad engañosa. Por fortuna siempre guardo monedas de rescate en otras bolsas del pantalón. Le entregué los $45 que traía en la mano y empecé a buscar centavos por todas partes para completar. Escuché que uno de los jóvenes hizo una expresión de disgusto. Volteé a verlos: ambos me miraban con la boca torcida. Morro: todavía que te estoy defendiendo -al menos en mi mente- del sistema opresor que te orilla a ocultar tu situación económica para no ser señalado, y me haces gestos por no pagar con tarjeta o billete grande. En fin, no te juzgo porque no eres tú, es el sistema, oioioioi.

Terminé de pagar y me enfrenté a la señora que empaca, que siempre le doy una moneda y me dice que Dios me bendiga. Me quedé con las manos vacías, ella fue testigo y debe entender que no siempre se puede y a veces toca soportar.

-Híjole, ahí para la otra- le dije a manera de disculpa.

La doña torció la boca y miró al frente, a esperar la mercancía de los chicos que seguramente sí le darían propina porque antes muertos que demostrar que no tienen dinero.

Me negó la bendición porque no traía feria. Cómo cambian algunas personas cuando no se cuenta con la solvencia. Pero tampoco la juzgo, es el sistema.