¿Cómo una alianza en cárteles rivales podría transformar el mundo del hampa?

“Es como si la costa este de Estados Unidos se separara durante la Guerra Fría y tendiera la mano a la Unión Soviética”, dijo Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales de la Brookings Institution. “Esto tiene implicaciones globales sobre cómo se desarrollará el conflicto y cómo se reorganizarán los mercados criminales”.

Por Maria Abi-Habib, Paulina Villegas, Alan Feuer y Adriana Zehbrauskas, The New York Times.

El giro en la guerra contra las drogas puso de relieve no solo la naturaleza traicionera del comercio de los cárteles, sino también cómo los traficantes se están adaptando a la agresiva presión del gobierno de Trump contra ellos. Estados Unidos ha presionado intensamente a México para que frene el flujo de fentanilo, y esos esfuerzos, combinados con las luchas internas de los cárteles, han acercado a dos adversarios criminales.

Operativos afiliados al cártel se pusieron en peligro al hablar con The New York Times y hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa dijo que Los Chapitos necesitaban fondos desesperadamente, tambaleándose por las pérdidas financieras causadas por la interrupción de la producción de fentanilo y las sorpresivas muertes en sus filas.

El miembro del cártel dijo que Los Chapitos ya no podían soportar la presión que iba en aumento, tomando en cuenta los millones que gastan a diario en la guerra: combatientes, armas y vehículos.

La guerra dentro del Cártel de Sinaloa surgió de una fractura entre dos grupos principales. A quienes siguen a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el líder de Sinaloa conocido como El Chapo, se les suele llamar Los Chapitos, como a sus líderes. Sus rivales siguen a Ismael Zambada García, otro fundador del Cártel de Sinaloa, a quien se conoce como El Mayo.

Una señal importante de la débil posición de Los Chapitos es que cederían territorio a cambio de apoyo del cártel de Jalisco. Un intercambio así debilitaría gravemente al cártel de Sinaloa, porque el territorio es crucial para asegurar las rutas de tráfico.

La alianza tardó meses en materializarse, ya que ambas partes trabajaron para perfilar los detalles, a veces reuniéndose en zonas neutrales fuera de sus territorios en disputa, e incluso fuera del país, según los dos operativos del cártel.

Un agente de alto nivel lo comparó con una negociación entre China y Estados Unidos, en la que ambas partes no quieren ir al territorio ajeno y, por eso, toma tiempo determinar dónde se realizarán las reuniones y quienes asistirán.

El declive del Cártel de Sinaloa también se ha visto acelerado por un reciente esfuerzo concertado del gobierno mexicano para acabar con él, especialmente en el estado de Sinaloa. Se han enviado allí cientos de soldados mexicanos adicionales y las redadas en laboratorios, las detenciones y las incautaciones de droga aparecen en los titulares todas las semanas.

Pero hasta ahora, el Cártel de Sinaloa ha recibido una atención desmesurada. El resto de México no ha visto el mismo esfuerzo gubernamental, y los operativos del cártel dijeron que habían trasladado la mayor parte de la producción de fentanilo a otros estados para evitar ser detectados.

“Está bien desmantelar estos grupos, pero es casi imposible lograr una interrupción sostenida de los flujos de droga”, dijo John Creamer, diplomático estadounidense jubilado que sirvió en embajadas de EE. UU. en toda América Latina, más recientemente en México.

“Nunca se puede clavar una estaca en el corazón de todo un cártel”, dijo. “Puedes perturbarlos y crear caos, pero el narcotráfico siempre se recupera. Eso es lo que hace que la guerra contra las drogas sea tan frustrante”.

Las luchas internas actuales comenzaron cuando Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, traicionó a Zambada, socio de su padre desde hacía mucho tiempo. El verano pasado, el Guzmán más joven secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a través de la frontera para ponerlo bajo custodia de agentes federales estadounidenses.

La lucha por el poder que se desencadenó ha dejado más de 1300 muertos y más de 1500 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según datos oficiales y grupos de búsqueda locales, y la violencia no ha cedido.

Tres personas fueron brutalmente asesinadas este mes en una sola tarde en hechos separados en Culiacán, la capital del estado. Un hombre fue encontrado tirado en las afueras de la ciudad, con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y con señales de tortura.

Al día siguiente, un padre y su hijo sufrieron una emboscada mientras conducían por una calle muy transitada. El padre murió en el lugar de los hechos y el hijo resultó gravemente herido; su automóvil fue alcanzado por al menos 50 proyectiles de gran calibre.

Un vendedor de fruta se instaló con entusiasmo en la escena del crimen, y los soldados hicieron fila para pedir limonada y otras bebidas bajo el sol abrasador.

Mientras un equipo forense sacaba el cuerpo de la víctima del asiento del conductor y lo metía en una bolsa para cadáveres, su familia cercana, que sollozaba y se abrazaba, lanzaba gritos guturales.

El vendedor dijo a un periodista que era su primer buen negocio en meses. Tanta gente había huido de Culiacán a causa de la violencia que las calles estaban vacías de clientes.

Pero pidió no revelar su nombre debido a la violencia, dijo que le temblaban las manos y que no le gusta vender en esas circunstancias.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación radicada en Ciudad de México y cubre América Latina.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el presidente Donald Trump. c. 2025 The New York Times Company.