El rinoceronte guinda en la sala (tres actos)

I acto: “El presente y futuro de Morena están en el aire”. Entra al escenario teatral un malabarista de crucero vestido de payaso y lanza cuatro pelotas de futbol al aire para mostrar sus dotes. Una tiene el rostro demacrado de Claudia Sheinbaum; la segunda, el de Trump con su gorra de MAGA; la tercera tiene una ametralladora Barret M82A1 color guinda con el logo de Morena difuminado; y la cuarta muestra la cara compungida de AMLO por su intestino irritable.

El payaso malabarea las pelotas con sello mundialista. Con las cuatro en el aire, habla al público espectador. Les comparto tres anuncios que helarán sus mentes: “Sheinbaum renuncia en silencio: en México ya no manda, el Ejército le quitó el poder” (Código Magenta: 16-03-2026). “El Departamento de Justicia de EU llamó a los fiscales federales del país para que triplicaran el número de acusaciones en contra de políticos sospechosos de cooperar con las redes del narcotráfico, además de fincarles cargos por terrorismo” (Reforma: 15-05-2026). “La justicia de EU estrecha el cerco sobre el expresidente mexicano López Obrador. Avanzan las investigaciones sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado” (ABC: 16-05-26). Solicito a los candidatos morenistas a una diputación local en Coahuila, presentes en este teatro, que contradigan con argumentos racionales e informados, no con ideología proveniente de un manual de izquierdista infantiloide comprado en una librería de viejo, estos tres anuncios. Silencio en la sala. Provocador, el payaso inquiere: ¿Dónde andan Attolini, Luis Fernando o Cecilia cuando la patria morenista los requiere? ¿Ya regresaron de Chihuahua o nunca alcanzaron a llegar? II acto: “No pises el rinoceronte porque se puede encabritar”. Morenista 1: El México neoliberal, por estar plagado de injusticias y desigualdades, era el espacio ideal para que todos sus habitantes se convirtieran en rinocerontes (o morenistas) y pudieran ser felices en los pastizales abiertos del segundo piso de la transformación. El lógico: Es curioso, Eugène Ionesco escribió una obra teatral titulada “Rinoceronte” (1959), en la cual los habitantes de un pequeño pueblo, con excepción de uno, se convierten en rinocerontes o personas desfiguradas y deshumanizadas hasta el tuétano. La obra es una crítica brutal a los totalitarismos fascistas y estalinistas, embriones del populismo morenista.

Morenista 2: No me preocupa lo que diga porque pronto todos los niños y jóvenes, producto de la Nueva Escuela Mexicana, padecerán de “rinocerontitis”. El lógico: Tome una hoja de papel y calcule. Si le quitan dos patas a dos gatos, ¿cuántas patas le quedarán a cada gato? Morenista 3: Sin pruebas no hay extradición. Lo afirmo en defensa de nuestra soberanía y apegada a derecho. Me vale sorbete si “el Tratado de Extradición entre México y EU tiene una jerarquía jurídica superior a la de las leyes internas mexicanas” o si “el gran jurado de Manhattan deliberó durante meses antes de obsequiar a la Fiscalía de Nueva York la acusación –de detención con vía de extradición– de 10 personajes del gobierno de Sinaloa vinculados al crimen organizado”. El lógico: Si no hay pruebas, ¿por qué Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses? ¿Dónde quedaron la soberanía y el estado de derecho? Ten cuidado, hay un rinoceronte en la sala. Si lo pisas, escupirá su ideología vomitiva en tu rostro. III acto: “No pises al rinoceronte porque te puede clavar su cuerno (y no es de chivo)”. Berenguer: Sinaloa es el modelo que, replicado al resto de los estados gobernados por Morena y sus aliados, confirma una tesis: su poder político está vinculado al poder criminal de un cártel u otro en el país. El 90 por ciento de los estados gobernados por Morena y su aliado (PVEM) así lo confirman. Ejemplos son: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. El ama de casa: Morena llegó y se consolidó en el poder por su relación sistémica con el crimen organizado. No puede subsistir de manera distinta. Trump lo entendió y, por razones electorales, extraerá el corazón guinda del pecho de los morenistas en el estacionamiento de un mol tejano, mientras come una McNífica con caja feliz y una coca-cola bien fría. El lógico: Ten cuidado, hay un rinoceronte en la sala y, si lo pisas, te encaja su cuerno en tu corazón.