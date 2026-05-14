Elecciones 2026: Apuntes (recargado)

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El examen para Carlos Robles, presidente estatal del PRI, y Diego Rodríguez, secretario de organización del mismo, es uno: ganar los 16 distritos de manera inapelable y sin litigios poselectorales

Bajo dos ángulos distintos, continúo el análisis de los resultados de la encuesta realizada por la empresa Rubrum sobre la intención del voto de habitantes en los 16 distritos de Coahuila.

1) Duelo entre coleros (PAN, Verde, Nuevas Ideas y Movimiento Ciudadano). El porcentaje promedio de electores priistas en los 16 distritos es de 28.93 por ciento, mientras que el de Morena es de 18.93 por ciento. Diez puntos menos, en una elección huérfana, sin el arrastre de una nacional, como será la de 2027 (presidentes municipales y diputados federales) y la de 2029 (gubernatura y diputados locales). Corresponde a los estrategas priistas asegurar que esos 10 puntos permanezcan estables o crezcan contra el peso de la maquinaria guinda, aceitada con recursos federales y blindada por el INE en las siguientes elecciones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/elecciones-2026-apuntes-HB20654535

¿Sugerencias? Afinar la relación entre Mejora y el PRI a partir de un análisis meticuloso de su penetración real en los 38 municipios; ampliar el padrón de beneficiarios en territorios inéditos; diseñar estrategias para armar una estructura electoral en las clases medias, medias altas y altas, más sólida que la existente; construir una narrativa que incluya, pero trascienda el voto del miedo para fortalecer la participación política –en un sentido más amplio– de la ciudadanía y agrandar el espectro de alianzas con los partidos coleros para caminar juntos y/o dividir el voto.

Los resultados de la votación promedio de los coleros en los 16 distritos son los siguientes: PAN, 6.76 por ciento del total de los votos; Verde, 6.39 por ciento; MC, 6.35 por ciento; Nuevas Ideas, 5.07 por ciento; y México Avante, 3.55 por ciento. Todos ellos mantendrían el registro para las próximas elecciones, pero el Verde y MC podrían superar electoralmente al PAN en estos comicios.

Para una alianza futura del PRI, con el objetivo de suscribir acuerdos públicos o dividir el voto, el Verde es tan útil como el PAN. Porque los separan sólo 37 décimas de punto. Claro, es necesario precisar la incidencia municipal y distrital del PAN y el Verde, en 2027 y 2029, para optimizar esa relación política.

Si sólo compitieran los coleros, el Verde ganaría los distritos 1, 3, 4, 11, 12, 15 y 16. El PAN superaría en otros siete distritos: 2, 5, 8, 9, 13 y 14. Nuevas Ideas avanzaría en el 6 y 7 y lograría empate técnico en el 10. Mientras MC triunfaría en el 10 con empate técnico en el 12.

Sorprende el trabajo de Nuevas Ideas por su labor organizativa y territorial. Su utilidad política para el PRI continuará al alza y de maneras insospechadas en las siguientes elecciones.

México Avante, con su 3.55 por ciento, también contribuirá con su grano de arena tricolor.

En este momento, el orden para los coleros al finalizar el proceso electoral sería: PAN, Verde, MC, Nuevas Ideas y México Avante.

2) El examen por pasar de los actores políticos integrados a las campañas. Al grito de “la vida es el examen más difícil, pero la búsqueda del poder la hace más compleja”, cada actor político involucrado en las campañas busca la máxima calificación para avanzar en su carrera política.

Manolo Jiménez Salinas sabe que estas elecciones son la plataforma para asegurar la gobernabilidad del resto de su sexenio y fortalecer las capacidades del PRI para ganar las de 2027 y 2029, con el objetivo de aspirar a ser una figura nacional.

Román Cepeda está obligado a ganar los cuatro distritos de Torreón para garantizar su candidatura a una diputación federal en 2027 y una senaduría en 2030.

La rentabilidad electoral de los candidatos Felipe González, Hugo Dávila y Verónica Martínez, en estas elecciones, demostrará su capacidad para ser considerados candidatos a la alcaldía de Torreón en 2027. Mientras Miguel Riquelme levanta, sin timidez, su dedo índice de la mano izquierda.

Igual ocurre en el caso de Javier Díaz en Saltillo. Él deberá ganar los distritos a su cargo tajantemente. Y ayudar, de manera paradójica, al triunfo, sin cortapisas, de su contrincante por la gubernatura: Luz Elena Morales. ¿Cómo puede Díaz aspirar a la gubernatura si no demuestra su capacidad para ganar elecciones y fortalecer a su partido de cara a 2027 y 2029?

https://vanguardia.com.mx/opinion/acusa-lider-de-mexico-avante-a-morena-y-pt-de-agitadores-PB20650348

El examen para Carlos Robles, presidente estatal del PRI, y Diego Rodríguez, secretario de organización del mismo, es uno: ganar los 16 distritos de manera inapelable y sin litigios poselectorales.

Robles sería tomado en cuenta para los reacomodos del gabinete legal después de las elecciones; mientras Rodríguez, por la relevancia estratégica de sus funciones, no podría irse a otro lugar, y sólo recibiría, por lo pronto, una estrellita (más) en la frente y una palmada agradecida en el hombro por parte del gobernador.

¿Pasarán su examen estos actores políticos? Por el bien de Coahuila, esperemos que sí.

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