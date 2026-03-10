Empresa mexicana vende a Irán materia prima para misiles... también a EEUU
La legendaria pieza del grupo inglés Tears for Fears lo dice en síntesis: “Todos quieren controlar al mundo”.
EEUU, Israel e Irán es de hecho la III Guerra Mundial, económica y energética.
México, ¡presente!
Una investigación periodística de Grupo DETONA® revela que una empresa mexicana filial de un consorcio francés, vende a Irán una de las principales materias primas para la fabricación de los misiles balístico de corto y mediano alcance, uno de los cuales acaba de hacer blanco en la principal refinería de petróleo del Estado de Israel, la de Haifa, al norte de este país.
Se trata de Arkema México, que surte a una empresa china -que a su vez lo vende a Irán- el perclorato de sodio, precursor para la producción de perclorato de amonio, materia prima para la fabricación de misiles.
A principios de este año, dos barcos iraníes atracados en China cargaron más de 1,000 toneladas de perclorato de sodio.
El material llegó a puertos iraníes entre mediados de febrero y finales de marzo, según rastreadores marítimos operados a petición de Grupo DETONA.
Ese pedido fue realizado por la empresa iraní Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. a la firma Lion Commodities Holdings Ltd., con sede en Hong Kong.
Las fuentes consultadas por Grupo DETONA indican que los cargamentos de perclorato de socio -precursor químico del de amonio- es un oxidante clave para el propelente sólido de los misiles que utiliza Irán, y no solo ese país, como veremos más adelante.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró me dijo que su país no tenía conocimiento del contrato y subrayó que China ejerce un control estricto sobre los artículos de doble uso. Pues con todo respeto para el señor Ting O Li Lingo -nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente- ahora vemos que el control de su gobierno NO es tan estricto.
El perclorato de sodio - transformado en perclorato de amonio- fue suficiente para abastecer de combustible a 260 misiles iraníes de corto alcance, según expertos balísticos a quienes consulté.
La mexicana:
Arkema México también vende perclorato de sodio que -como dije- es el precursor químico para obtener perclorato de amonio- a TRX, el proveedor más importante de misiles del gobierno estadounidense.
Ahora, vean esta perla de la investigación periodística de Grupo DETONA: El principal accionista de TRX -cuya sede está en Arizona- es BlackRock, uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo, cuyo capital mayormente es de empresarios de EEUU.
Y la cereza en el pastel de esta investigación es que BlackRock posee el 4.72% de las acciones de Arkema, la firma matriz de la mexicana y cotiza en la Bolsa de Valores de París, con la clave AKE.
O sea, el capital norteamericano tiene intereses económicos en la empresa que vende a Irán y también a EEUU, el precursor químico básico para fabricar los miles de misiles que ambos países se están disparando entre sí, afectando ya a sus respectivos aliados.
Veamos:
- Arkema ha tenido una fuerte presencia en China durante más de 13 años. Asia ahora representa el 31% de sus ventas.
- Arkema México opera una planta en Crosby, Texas, que el 31 de agosto de 2017 informó haber sufrido explosiones en sus instalaciones debido al huracán Harvey.
- Un informe más detallado reveló que debido a las inundaciones, ocurrieron detonaciones a las que el comunicado oficial de la empresa calificó como “roturas de contenedores pequeños”.
- El sitio oficial de la empresa es muy modesto al señalar que suministra diversos productos como adhesivos especiales, peróxidos orgánicos y emulsiones acrílicas, sin mencionar su rol en la materia prima para la fabricación de los misiles.
