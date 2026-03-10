Empresa mexicana vende a Irán materia prima para misiles... también a EEUU

La legendaria pieza del grupo inglés Tears for Fears lo dice en síntesis: “Todos quieren controlar al mundo”.

El material llegó a puertos iraníes entre mediados de febrero y finales de marzo, según rastreadores marítimos operados a petición de Grupo DETONA.

A principios de este año, dos barcos iraníes atracados en China cargaron más de 1,000 toneladas de perclorato de sodio.

Se trata de Arkema México, que surte a una empresa china -que a su vez lo vende a Irán- el perclorato de sodio, precursor para la producción de perclorato de amonio, materia prima para la fabricación de misiles.

Una investigación periodística de Grupo DETONA® revela que una empresa mexicana filial de un consorcio francés, vende a Irán una de las principales materias primas para la fabricación de los misiles balístico de corto y mediano alcance, uno de los cuales acaba de hacer blanco en la principal refinería de petróleo del Estado de Israel, la de Haifa, al norte de este país.

EEUU, Israel e Irán es de hecho la III Guerra Mundial, económica y energética.

Ese pedido fue realizado por la empresa iraní Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. a la firma Lion Commodities Holdings Ltd., con sede en Hong Kong.

Las fuentes consultadas por Grupo DETONA indican que los cargamentos de perclorato de socio -precursor químico del de amonio- es un oxidante clave para el propelente sólido de los misiles que utiliza Irán, y no solo ese país, como veremos más adelante.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró me dijo que su país no tenía conocimiento del contrato y subrayó que China ejerce un control estricto sobre los artículos de doble uso. Pues con todo respeto para el señor Ting O Li Lingo -nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente- ahora vemos que el control de su gobierno NO es tan estricto.

El perclorato de sodio - transformado en perclorato de amonio- fue suficiente para abastecer de combustible a 260 misiles iraníes de corto alcance, según expertos balísticos a quienes consulté.

La mexicana:

Arkema México también vende perclorato de sodio que -como dije- es el precursor químico para obtener perclorato de amonio- a TRX, el proveedor más importante de misiles del gobierno estadounidense.

Ahora, vean esta perla de la investigación periodística de Grupo DETONA: El principal accionista de TRX -cuya sede está en Arizona- es BlackRock, uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo, cuyo capital mayormente es de empresarios de EEUU.

Y la cereza en el pastel de esta investigación es que BlackRock posee el 4.72% de las acciones de Arkema, la firma matriz de la mexicana y cotiza en la Bolsa de Valores de París, con la clave AKE.

O sea, el capital norteamericano tiene intereses económicos en la empresa que vende a Irán y también a EEUU, el precursor químico básico para fabricar los miles de misiles que ambos países se están disparando entre sí, afectando ya a sus respectivos aliados.

Veamos:

- Arkema ha tenido una fuerte presencia en China durante más de 13 años. Asia ahora representa el 31% de sus ventas.

- Arkema México opera una planta en Crosby, Texas, que el 31 de agosto de 2017 informó haber sufrido explosiones en sus instalaciones debido al huracán Harvey.

- Un informe más detallado reveló que debido a las inundaciones, ocurrieron detonaciones a las que el comunicado oficial de la empresa calificó como “roturas de contenedores pequeños”.

- El sitio oficial de la empresa es muy modesto al señalar que suministra diversos productos como adhesivos especiales, peróxidos orgánicos y emulsiones acrílicas, sin mencionar su rol en la materia prima para la fabricación de los misiles.