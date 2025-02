En el circo romano de Morena los cristianos son caníbales

En la secundaria nos impresionaba escuchar el poema “ En el Circo Romano ”, de Antonio Cavestany , donde los leones devoraban a Marciano derramando su sangre cristiana en la arena. Un espectáculo sangriento como ver a los gladiadores aniquilarse en el coliseo donde triunfaba Máximo Décimo Meridio hasta su muerte. Una analogía de lo que hoy sucede en el circo de la Cuarta Transformación, donde los militantes de Morena y la 4T son gladiadores que tienen por lengua cuchillos largos de influencer vindicante, como Ale Salazar y don “Wicho”.

Y no debe extrañarnos esa inveterada condición caníbal, cainita y coprófaga de la izquierda. Desde la siniestra guillotina francesa hasta el asesinato de León Trotsky en México. Desde el revisionismo marxista hasta la degeneración de las tribus caníbales del PRD que son la base fundamental de Morena que, junto con sus adherentes del PRI-PT-PAN-PVEM, son el origen de su sectarismo donde la división entre facciones sube de tono a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Obras son amores y Javier Díaz cumple ‘Por Amor a Saltillo’

Cierto que Morena es hoy un movimiento fuerte, pero la cizaña está sembrada en sus parcelas. Y el día llegará en que se repita una parodia burlesca como la del Panzón Soto mofándose del líder obrero de la CROM , Luis N. Morones, en la obra satírica el “Desmoronamiento de Morones” y que, según las cosas, se repetirá con el “Desmoronamiento de Morena” y el “Caníbal de Tabasco”, no en referencia a Garrido Canabal, sino al mesías tropical Andrés Manuel López Obrador .

Y es que la 4T y Morena se desmoronan con respecto a sus principales promesas fallidas. En el tema de seguridad hay que decir que vivimos en un país asesino, donde se cometen 80 homicidios cada día. En cuanto al nulo crecimiento económico, ya se habla de una recesión. Y respecto a la corrupción, es un hecho que en la 4T practican un descarado bandidaje donde México se pudre al nivel de Uganda, Nigeria y Somalia, los peores del mundo.

Después del fracaso del socialismo real como en Angola, el Congo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, resulta muy cuestionable que la izquierda vernácula (Morena-PT) siga dando por hecho que tiene el patrimonio de la superioridad moral respecto a las demás opciones políticas. Basta citar en corto a dos exalcaldes de Parras, uno de PVEM y otro de Morena, partidos de la 4T que resultaron un desastre y fueron a parar a la cárcel por corruptos.

En el antiguo circo romano los leones devoraban a los cristianos y los gladiadores se mataban entre sí. En el circo de la 4T los gladiadores morenistas ya no atacan a los de oposición y cada tribu blande sus cuchillos largos prestos a la degollina carnicera entre ellos mismos.

Desde el ámbito municipal, como Saltillo, hasta nivel nacional, los de Morena se destripan. Ale Salazar, el “Niño Azul”, la “Wicha”, la “Infanta” y el “Novio del Bienestar”. Tony Attolini , Tony Castro, Tony Flores y Hurtado en la arena local. En el coliseo nacional el Cuau Blanco vs. Hugo Éric Flores; Adán Augusto vs. el gobernador May y Monrreal; Noroña vs. Corral; el Cuau Ochoa vs. Yunes; la gobernadora Marga González vs. el Cuau Blanco; Claudia Sheinbaum vs. Pedro Haces.

Como dijo el clásico, “todo está muy raro, caracho”. En el circo romano de la 4T el ambiente está muy espeso y malsano. Los cristianos del mesías tropical ya se comieron a los leones. Y ahora esos cristianos morenos se devoran entre sí.