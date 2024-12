En la mira de la DEA: Pedro Haces, ‘persona de interés’... por sus vínculos criminales

Si Pedro Haces buscaba atención, ya la tiene; aunque quizás no es del tipo que desearía. Estrafalario líder sindical y brazo derecho de Ricardo Monreal en la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados , Haces se ha convertido en una persona de interés para la DEA . Los agentes federales están siguiéndole la pista a sus relaciones con un importante restaurantero de la Ciudad de México a quien han vinculado con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La investigación se encuentra en sus primeras fases, pero es una prioridad de la principal oficina de la DEA en México.

Los negocios del empresario, a quien identifican agentes de la DEA como muy cercano a Haces, tiene restaurantes fácilmente reconocidos porque se especializan en carne y contratan meseras que usan uniformes ajustados y escotados. En uno de sus establecimientos, de acuerdo con la investigación formal que realizan contra el restaurantero, detectaron un centro de distribución de fentanilo, una droga que manejan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en la capital federal.

Las presuntas vinculaciones de Haces con el crimen organizado no son nuevas. La primera vez que su nombre apareció en un caso criminal fue en la declaración de Édgar Veytia, el exfiscal de Nayarit que se entregó a las autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera en Tijuana en 2017, y que fue sentenciado en la Corte del Distrito Este de Brooklyn en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por conspiración en la distribución de drogas. Veytia había comenzado a trabajar con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que cuando fueron eliminados del mapa criminal, sus lugartenientes formaron el Cártel del H-2, con enclaves en Nayarit y Sinaloa.

Veytia reconoció en su declaración que sí había proporcionado protección al grupo criminal a cambio de sobornos, y en un momento mencionó al diputado Haces como uno de los enlaces que tenían los narcotraficantes con el sector público mexicano. La referencia pasó desapercibida y no generó en México ni ruido ni el inicio de ninguna investigación contra el político y empresario taurino, que en la actualidad es una figura poderosa en San Lázaro.

La organización de los Beltrán Leyva y su continuación, el H-2, se diversificaron en negocios como la construcción y, de acuerdo con información de inteligencia federal y estatal, buscaron involucrarse en los trabajos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Su presión para vender materiales de construcción provocó problemas en los trabajos, que afloraron durante una mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2021, donde a una pregunta sobre extorsiones y amenazas de tres sindicatos de los trabajadores en los complejos petroquímicos de Veracruz, respondió que, en efecto, había prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros.

Aunque López Obrador no identificó ni a los sindicatos ni a sus líderes, el que tenía la mayor presencia en la zona era la CATEM , la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México fundada hace 15 años por Haces. Más adelante se supo que era uno de los principales −si no el mayor− proveedor de grava para los trenes Interoceánico y Maya.

El interés actual de la DEA en Haces no había tenido ningún antecedente hasta fechas recientes, cuando sus investigaciones sobre el restaurantero y posible distribuidor del fentanilo en la Ciudad de México, se cruzaron con su nombre.

Haces representaría una persona de interés por dos vías. Una es por la investigación en México, y otra derivada es porque hace poco más de dos años abrió en Washington una oficina, en la zona del Capitolio, muy cerca de donde se encuentra el cuartel general de los Teamsters , el poderoso sindicato de camioneros que tiene una larga historia de nexos con el crimen organizado. La CATEM USA busca organizar a los descendientes de mexicanos en Estados Unidos, donde hay una fuerza laboral registrada de 35 millones.

Aunque Haces puede formar un sindicato en Estados Unidos siendo ciudadano de otro país, tener un pie con fuerte potencial para expansión y crecimiento en el mercado laboral, probablemente al cruzar su nombre con la investigación contra el restaurantero, levantó alertas. Para formar un sindicato, a diferencia de representar intereses extranjeros, que requieren de registro y permiso especial del Departamento de Justicia, no se pregunta sobre el estatus migratorio durante las investigaciones o litigios para autorizarlo.

Haces es un extrovertido personaje que ha buscado convertir a la CATEM en la organización que remplace a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM , que fue un pilar de la estructura corporativa del PRI en una buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. Los esfuerzos de Haces, que fue priista y ahora es morenista, han ido de la mano del respaldo político de Monreal, quien ha tenido algunos reveses recientes por ser compañero del exhibicionismo de lujos y riquezas de su amigo.

El diputado tiene la piel bastante dura y, ciertamente, también cinismo. Cuando surgió el escándalo junto con Monreal por el uso de un helicóptero privado para transportarse, primero dijo que era una herramienta de trabajo y, al no amainar las críticas, le declaró a El País que “cuando una estrella brilla, todos la quieren apagar”. Pero eso no significa que le despreocupe lo que se diga de él. Una investigación hace casi dos años de la organización Forbidden Stories, que realiza periodismo colaborativo, reveló que pagó 110 mil dólares a la empresa Eliminalia para desaparecer 300 informaciones entre 2019 y 2020, que recordaban que había sido fichado por robo y posesión de armas, o de acusaciones por misógino. Hasta hoy, sus antecedentes criminales pueden accederse por Internet.

Haces no ha dejado de ser un personaje conspicuo que tiene una marcada debilidad por el protagonismo. Sus fanfarronerías por mostrar su riqueza −de la cual no hay información sobre cómo se generó hace más de un cuarto de siglo− carecen de límites. Hasta ahora ha navegado sin mayores problemas y podrá mantenerse de la misma forma, siempre y cuando el interés de la DEA por él resulte que no tenía razón de ser.

