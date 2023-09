En Saltillo no cabe la insidia ni el rencor, obras son amores

En la sacrosanta paz con la que vivimos en Saltillo, la capital de la seguridad en México, no cabe la insidia, el rencor de los fracasados ni la polarización de los perversos. Aquí en Saltillo obras son amores y no buenas razones, que así lo dijo Lope de Vega, título con el cual el Fénix de los Ingenios quiso explicar que en cuestiones de cariños a los que se ama conviene dar pruebas materiales de ese afecto, y en sentido común se refiere a los que hablan y prometen mucho, pero que olvidan cumplir con lo prometido como muchos de los políticos morenos que no rescatan a nuestros mineros o que mantienen la tasa de homicidios dolosos más alta del planeta, cosa que aquí en Saltillo y en todo Coahuila nos horroriza y no hace agradecer y reconocer en nuestras autoridades la paz y la tranquilidad en que vivimos.

Sabemos que es obligación de las autoridades cumplir y que nada nos regalan porque todo es producto de nuestras contribuciones, pero el simple hecho de cumplir ya es una ventaja que no tienen muchos de los habitantes de este país en llamas, porque así lo ha mantenido ese mal gobernante que es Andrés López Obrador quien es todo un simulador, hablador y un farsante.

Y es que es una realidad el hecho de que Saltillo es una de las mejores ciudades para vivir, y hay a quienes por insidia eso les pesa y quisieran que fuera lo contrario, como las ciudades más peligrosas del mundo y que están en México, todas gobernadas por ese esperpento de mal gobierno que se hace llamar la Cuarta Transformación y que más bien ha sido pura degradación.

Nuestro alcalde, José María Fraustro Siller, cumple sus promesas y pese a quien le pese es querido por el estudiantado de la Universidad Autónoma de Coahuila y reconocido por el alumnado del sistema Tec de Monterrey. Es memorable su paso por la Secretaría de Educación Pública cuando en ese tiempo Coahuila no contaba con políticos priistas de altura, a excepción de este subsecretario, eran los tiempos de la transición del PRI al PAN.

En Saltillo, pese al estrangulamiento de recursos con el que López Obrador nos tiene castigados a todos en Coahuila, aquí Chema Fraustro nos cumple con obra pública, seguridad y servicios de calidad para todos los saltillenses del área urbana y rural.

El recién inaugurado Paseo Capital será punto de reunión familiar y será de honda huella para jóvenes que ahí se conocerán, que ahí iniciarán una bella relación y que en la bella catedral se casarán. Llegarán los hijos y la ceremonia del bautizo será por ese mismo paseo, pero más que eso, todos caminaremos en santa paz, con la seguridad con el que asistimos a los eventos culturales que el municipio nos ofrece de toda popularidad, donde podemos ver a familias enteras con la confianza de la seguridad que muchos mexicanos añoran para su tierra natal.

El rencor que siente Andrés y los de Morena-PT por Coahuila es inocultable. Los que perdieron las elecciones pasadas están llenos de odio. Veneno y hiel corren por sus venas. Pero ya sabemos lo competente que es nuestro alcalde Chema Fraustro Siller, nos ha demostrado cuán resistente es en las carreras largas, un todoterreno de la política estatal y nacional. Un ser humano como todos los coahuilenses de bien. ¡Gracias, alcalde!