Bustrofedón. ¡Qué palabra ésa, palabra! Yo ya la conocía, pero no la recordaba. Y no me lo van a creer mis cuatro lectores: anoche se me apareció de pronto en la duermevela, como si estuviera escrita en la pared. De inmediato encendí la luz y la apunté, no fuera a suceder que de nuevo la olvidara. Ese exótico vocablo viene de dos términos griegos: bous, que significa buey, y stréphein, que quiere decir ...