Entre Sergio Mendes y los VMA´s 40

El pasado viernes 6 de septiembre el mundo de la música volvió a cubrirse de luto con la muerte a los 83 años de edad del legendario cantautor de origen brasileño Sergio Mendes.

Nacido el 11 de febrero de 1941 en Río de Janeiro, Brasil, Sergio Mendes se convirtió a mediados de la década de los 60 en un referente internacional de la música de aquel país al fusionar el género del bossa nova, surgido en los años 50 durante su formación musical, con ritmos como el jazz y el funk. Así, para el año de 1964 se establece en los Estados Unidos después de que su tema “Más que nada”, en la versión de Jorge Ben Jor, se convirtió en la primera canción cantada íntegramente en portugés que entraba a las listas del Billboard, convirtiéndose así en un éxito a nivel internacional.

A partir de entonces, y como líder de agrupaciones como Brasil 65´y Brasil ‘66, su carrera fue en ascenso, obteniendo en el camino su primera nominación al Grammy en 1968 en la terna de Mejor Actuación de Pop Vocal; a mediados de los 80 un éxito como “Never Gonna Give You Up” que logra situarse entre los 10 más exitosos de Billboard; en 1992 el Grammy al Álbum Global por “Brasileiro” y en el año 2011 una nominación al Oscar a la Mejor Canción del 2011 por el tema “Real in Rio” de la película animada “Río”. Mendes falleció por síntomas prolongados del COVID-19.

Hablando del Oscar, el mismo 6 de septiembre también falleció a los 80 años de edad y por causas hasta el momento desconocidas el compositor de origen texano Will Jennings, ganador de dos Oscars por haber sido uno de los autores de temas ganadores de la estatuilla dorada a la Mejor Canción de 1982 por “Up Where We Belong”, de “Reto al Destino” y de 1997 por “My Heart Will Go On”. Jennings no solo se dedicó a escribir temas de película como estos y otros más, sino también para artistas de la talla de Steve Winwood, Whitney Houston, Eric Clapton y Mariah Carey, entre otros más, siendo inducido en el Salón de la Fama del Roc and Roll en el año 2006.

El pasado martes 10 de septiembre se dio también el deceso de Frankie Beverly, reconocido compositor, cantante y productor afroamericano a los 77 años de edad. Beverly es recordado sobre todo por grabaciones de temas del género del funk y del soul con su banda Maze, originalmente llamada Raw Soul, y la cual fundó en su ciudad natal de Filadelfia en 1970. En el año 2019 uno de sus temas más conocidos con Maze, “Before I Let Go”, fue grabado como cover por la cantante Beyoncé como un tema extra para su quinto álbu en vivo “Homecoming: The Live Album” sobre lo que Beverly dijo que había sido “uno de los puntos más altos de su vida”. Descansen en paz.

Para terminar con una nota más agradable, el miércoles 11 se realizó la edición número 40 de los VMA de MTV a lo mejor en videos en la que el Mejor Video del Año para Taylor Swift al acompañarla en el escenario el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto que participó en él.

