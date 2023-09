Falta mucho, pero ya falta menos para que en Coahuila termine el neoliberalismo

El primer paso para empezar a reconstruir un movimiento de oposición que quiera superar y trascender al actual modelo de Gobierno pasa por asumir que en Coahuila nada nos puede ser ajeno. Existen coyunturas en municipios de las cinco regiones que puestas a la luz de la historia y en perspectiva estatal, lo que se revela es el mismo problema estructural: el abandono al cuidado de la gente por proteger redes clientelares y de influencia que benefician a unos pocos.

Sucede en La Laguna con la agroindustria y la sobreexplotación del agua; en el sureste con la maquiladora y la depredación inmobiliaria; en el centro/desierto con la privatización y quiebra de AHMSA; en la carbonífera con la captura de las ganancias, la socialización de las pérdidas y la tragedia social del abandono del Gobierno; en el norte con la incapacidad de diversificar y atraer nueva inversión que libere la carga de tráfico de mercancías. No es un problema de uno, sino de todos en tanto existe el mismo común denominador: la corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: Con el PRI, Coahuila sigue atorado en el siglo XIX

Esa atomización de nuestro movimiento en el estado es lo que lleva al gobernador saliente a confrontar al modelo de la Nueva Escuela Mexicana, el cual incluye a los nuevos libros de texto gratuito. Nos ve preocupados por defender nuestro pequeño pedazo de parcela mientras el contubernio cupular está tomando decisiones irresponsables que nos afectan por igual a todos. Esta coyuntura revela algo de la estructura del poder del Palacio Rosa: hermético, autoritario, torpe y de desplantes. Por fortuna la resistencia civil pacífica de los maestros y padres de familia está dando frutos y pronto habrá de terminar el capricho del gobernador para beneficio de los niños y niñas de Coahuila. Pero, ¿ven a que me refiero? El obradorismo en Coahuila empezará a ganar terreno cuando apliquemos la máxima de nuestra doctrina social: “nada humano me es ajeno”. Falta mucho, pero ya falta menos.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila, Morena la tiene difícil para el 2024; no despega ni por efecto AMLO

En ese sentido es que estoy y estaré recorriendo Coahuila en los meses por venir para lograr ser el mejor representante del pueblo de este noble y enorme estado. No me he dejado de mover porque, en esencia, eso somos: un movimiento permanente que avanza. Seguiré recorriendo los 38 municipios para lograr construir el Proyecto Alternativo de Coahuila y demostrar nuestra principal diferencia con los de enfrente: abajo y con la gente, habremos de construir una ruta en donde todos estemos mejor caminando por ella que si no. Sostengo la tesis de que la Cuarta Transformación no ha sido superada en Coahuila, sino que no ha logrado implementarse como tal: una coordinación de programas del Bienestar que no simule, presidentes Municipales que no roben/mientan/traicionen y militantes que no zigzagueen en nuestra aspiración por poner por delante a los pobres, sin que eso signifique quitarle a los demás: ¡se dice arriba los de abajo y abajo los privilegios!

Repito, vamos bien: falta mucho, pero cada día falta menos para que los tristes e inmundos días del neoliberalismo terminen en Coahuila y haya un mejor amanecer para todos.