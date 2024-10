Fanáticos de la 4T estorban al gobierno de Claudia

Les platico:

Para AMLO, la razón de todos los males durante su gobierno, eran los de los anteriores presidentes.

Así se la pasó seis años y los coros de loros dentro y fuera de su gobierno repitieron hasta la saciedad ese estribillo.

Las deficiencias en seguridad, salud, educación, economía, infraestructura en servicios; el déficit gubernamental, el endeudamiento de las finanzas públicas, la corrupción oficial, fueron atribuidas por mandato presidencial a los anteriores gobiernos del PRI y el PAN.

Como no hay metiche con suerte, suenan bofo las proclamas en medios, redes sociales y chats, que pretenden justificar o explicar la violencia que se ha desatado brutalmente al inicio del gobierno de la doctora.

Los matriculados o inoculados con la 4T voltean a verse unos a otros tratando de lidiar con la avalancha de cuestionamientos que sufren en los chats, donde p3nd3j3an 25 horas al día.

Esos fanáticos de la 4T se equivocan hasta en definir a Claudia Sheinbaum como comunista.

La doctora es de formación trotskista, corriente ideológica con la que su creador, Leon Trotski, se enfrentó y pagó en México con su vida, por habérsele puesto a las patadas al comunismo totalitario de Stalin en los años 40´s.

Hacia el interior de su gobierno, la Señora Presidenta tendrá cada vez mayor margen de maniobra para sacudirse la intromisión artera y grosera de López Obrador, al “sugerirle” a la mitad de su gabinete.

Pero hacia fuera, no veo suficiente estructura ni talento para moderar a los desaforados que siguen emitiendo proclamas que no nacen -me consta- en el seno del nuevo gobierno.

Es otra batuta y un estilo pretendidamente diferente de gobernar, pero los jilguerillos de las redes siguen tocando la misma tonada.

De los males actuales, ya no jala echarle la culpa al sexenio anterior y hacerlo contra el que gobernó hace 12 años, 18 o 24, como que está muy jalado de los pelos.

Claudia -también me consta- quiere fincar su gobierno en realidades, y la más importante es reconocer errores y trabajar para que no se repitan ni se multipliquen.

A los que no entiendan esto dentro de su gobierno, los irá relegando.

Pero, ¿qué sucederá con los de afuera que tocan pitos y flautas sin partitura, en redes, chats y medios oficiales?

Claudia no es partidaria de la represión mediática, pero tiene a gente en esas áreas que piensa diferente.

Cajón de Sartre:

- “Siempre será mejor apostar por la libertad, con los riesgos que ello implique”, remata la Irreverente de mi Gaby.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván ni dejar de recordarle al respetable público, la falta de acción de Samuel García, del ex alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, y de los cuerpos consulares, en el caso del técnico extranjero de los Jonas Brothers, que fue atacado por pandillas que operan a mansalva en el otrora municipio más seguro de México.