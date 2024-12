POLITICÓN: ¿Mucha imaginación en Coahuila?

I. CON MUCHA IMAGINACIÓN

Imagine usted que uno de los muchos bancos o sociedades crediticias que existen hoy día le ofrece una tarjeta de crédito, con un límite de gasto de 100 mil pesos y la consabida promesa de que no le cobrarán comisiones por apertura, ni anualidades, ni nada extra, de por vida. Ahora imagine que, tras aceptar la oferta, en el primer estado de cuenta que el banco le envíe, intente cobrarle 10, 15 o 20 mil pesos... usted se negaría lógicamente a pagar porque no usó la tarjeta e ignoraría cualquier intento de cobro por parte del banco... ¡hasta que entra en escena el Poder Judicial de Coahuila que preside Miguel Mery Ayup!

II. NI CÓMO DEFENDERLOS

Porque resulta que en nuestro Estado, los jueces y magistrados actúan por consigna y son capaces de aceptar, sin prueba alguna de por medio, lo que les ordenen desde las alturas del poder y condenarle a usted a pagar, so pena de confiscarle sus bienes... ¡Aunque usted no deba nada! Sin duda esto demuestra por qué los juzgadores locales gozan de tan mala reputación en nuestro país y justifica el que se les tilde de corruptos por parte de la cuatroté.

III. CLASISMO, ACUSA DEL BOSQUE

El líder estatal de Morena , Diego del Bosque , no dejó pasar la oportunidad de criticar la gira papal del gobierno estatal, pero lo hizo desde un ángulo distinto: el clasismo. Según el morenista, los matlachines que llevaron a danzar en el Vaticano fueron seleccionados de zonas residenciales de Torreón, destacando por ser “güeritos de ojos verdes”, mientras que los auténticos danzantes de los barrios populares, quienes mantienen viva esta tradición, fueron ignorados. Para Del Bosque, esto no es casualidad, sino un reflejo del desprecio de la élite gobernante hacia el verdadero pueblo. “Viven en una burbuja”, acusó.

IV. MATLACHINES SELECT

La crítica de Del Bosque toca un punto sensible: la representación cultural en la gira vaticana. Mientras en el Ojo de Agua de Saltillo y otros barrios populares, la Danza de los Matlachines mantiene viva la tradición, la delegación coahuilense optó por una versión más “presentable” según sus estándares. El líder morenista argumenta que esto refleja el poco afecto de la élite por las raíces populares. La tradición viajó al Vaticano, pero el barrio se quedó en casa, comentó.

V. REVIERTE RECORTE

Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni recortes que no se puedan revertir. Jericó Abramo Masso logró que a la UAAAN se le restituyeran los 140 millones de pesos que habían sido recortados y, además, consiguió 11.5 millones adicionales. Esto beneficiará a la comunidad universitaria y favorecerá la operatividad de esta emblemática institución. Sin embargo, señaló que la UAdeC mantendrá el mismo presupuesto. ¿Por qué no se consideró un incremento para la Casa de los Lobos? Algunos sugieren que el hecho podría estar relacionado con las observaciones realizadas por la ASF y siguen pendientes de aclarar. ¿Coincidencia o mensaje?

VI. EXPECTATIVA CARRETERA

Además del presupuesto para universidades, el legislador saltillense también celebró el incremento de los fondos destinados a infraestructura carretera, que pasó de 20 a 30 mil millones de pesos. Ahora, su misión es que parte de ese recurso se destine a la rehabilitación total de la Carretera 57, con especial atención al tramo de “Los Chorros”. Jericó promete estar vigilante para que esta obra, tan necesaria para Coahuila, no quede sólo en el papel y deje de ser la ruta de los accidentes.

VII. PROFETA EN SU TIERRA