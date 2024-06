Felicidades Sra. Presidenta, le quedan 3 meses y 28 días

La primera mujer en asumir el poder en la historia de nuestro país... ¡WOW! Asumo que este lunes por la mañana los sentimientos y las emociones han de estar a tope. Ha de estar recibiendo miles de mensajes de texto, correos electrónicos, tweets, llamadas telefónicas de amistades y familiares, miembros de los partidos políticos a los que representó, mandatarios extranjeros, seguramente hasta el Papa en Roma le hará llegar su felicitación. Sus redes sociales deben estar explotando desde ayer por la noche.

Por mi parte, le extiendo un cordial saludo y una gran felicitación. Usted ya hizo historia y aparecerá en los libros escolares en un futuro como la primera mujer que gobernó en este país. Le quedan 3 meses y 28 días para asumir la autoridad y la responsabilidad que ésta, ineludiblemente, conlleva.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques de nervios en el INE

Déjeme le platico (como si no lo supiera ya) que México tiene muchos rezagos importantes y de carácter urgente en temas variopintos; como podría ser la forzosa mejora al sistema de salud pública (no, no somos Dinamarca ni de lejos), el abastecimiento de agua frente a la grave sequía que padecemos, la poca garantía de generación de electricidad estable ante el nearshoring y la brutal y creciente deuda de Pemex que eventualmente quebrará las finanzas públicas, entre muchos otros.

Pero lo que quiero es resaltar el tema concerniente a la seguridad (que es mi especialidad) ya que las tres administraciones pasadas con Calderón, Peña Nieto y López Obrador han fracasado rotundamente. Y sin lugar a duda, esto ha afectado a la enorme mayoría de la población.

Lo que le voy a decir a continuación no es ningún secreto, usted ya lo sabe, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarle que, para cuando usted, la primera mujer presidenta, asuma el poder:

-Cientos de municipios seguirán cooptados totalmente por el crimen organizado. Para muestra basta un botón... el caso de Chilpancingo y municipios aledaños. No me dirá que ahí no existe un cogobierno con los criminales, ¿verdad?

-La presente habrá sido la campaña política más sangrienta y violenta de nuestra historia moderna. Para los aspirantes y candidatos, los asesinatos, amenazas, renuncias masivas, secuestros y ataques armados rebasaron lo vivido en el pasado. El INE anunció que 222 casillas no se iban a instalar por motivos de inseguridad.

Y ya no agrego más incisos no porque no exista más información, sino porque el espacio para una columna es limitado.

El día 1 de octubre, a tan solo 3 meses y 28 días, todo este paquete será su responsabilidad, ya que usted tiene la autoridad conferida por nuestro voto.

Por el bien de toda la población, le deseo suerte y mucho éxito.

@CarlosSeoaneN