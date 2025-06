Fuera todos los que entraron sin boleto

Del otro lado ya no se acepta la presencia de quienes no entraron por la puerta o se metieron sin boleto. Para las razones se dan muchos nombres. Se recalca que entrar así en su territorio eso es una ilegalidad.

Es una intrusión, es un allanamiento de morada, se ve como una invasión. Se ven como criminales quienes en eso incurran porque el crimen no está solo en que roben, maten o extorsionen. El crimen migratorio se tipifica por festar dentro sin el boleto, que solo se da en la puerta para entrar con permiso.

TE PUEDE INTERESAR: El crac que hace posible el clic

Si se llegó, no por el puente sino por el río o se cruzó la frontera en escondrijo, se violó la ley, es delito y requiere sanción o expulsión. No debiera nadie excederse con violencia o inhumanidad; pero sí se presume firmeza y drasticidad.

PRIVACIDAD HOGAREÑA

Se busca cimiento de sentido común. Cualquier ocupante o ama de casa distingue al familiar, al invitado, al conocido, al contratado para una reparación necesaria temporal, lo distingue de quien es visto, ya dentro, como extraño, desconocido, despistado y dislocado. Inmediatamente el propietario o inquilino exige desalojo total.

En el nivel de migración, no siempre se evitan las incriminaciones generalizadas que atribuyen delitos donde no los hay. No debieran incluirse las redadas ni las cacerías, como si se tratara de librarse de una plaga maligna. Al sancionar, al desalojar ha de respetarse siempre la dignidad humana del equivocado y sus relaciones familiares en cada caso.

LA TOLERANCIA QUE SE HACE INTOLERABLE

En muchos países se invita a trabajadores de naciones vecinas para ser evaluados y autorizados para un lapso acordado de permanecía laboral. Su presencia es saludada y agradecida por los bienes recíprocos que esa migración humanizada aporta.

Pero también hay una tolerancia que resultará intolerable cuando muchos empresarios emplean a migrantes indocumentados por disfrutar de una mano de obra más barata. La tolerancia gubernamental que no sanciona esas contrataciones, fomenta el crecimiento descomunal de esa ilegalidad.

Deportar es el verbo que todas las presidencias ejecutivas de allá desean conjugar. Si se elige la tolerancia cero y la mayor rapidez, surgirán excesos y reacciones que provocarán grandes tensiones. Ya se opta por exceptuar a servidores en hotelería y en agricultura porque no hay quien supla su eficiencia.

La situación actual de la ciudad de Los Ángeles, con sus toques de queda, se puede ver pronto repetida en las migraciones islámicas que han proliferado en ciudades de Europa.

Ojalá se llegue, en América y Europa y en el mundo entero, a una deportación humanizada para llegar a una inmigración temporal legalizada y bien remunerada. Si se sana la raíz, el trabajador de cada país no saldrá ya de su nación por necesidad porque encuentra, en su propia tierra, condiciones de justicia y paz para vivir y permanecer feliz.

JULIO CANICULAR

La primavera curiosa ha ido usando todas las vestimentas climáticas del closet.

Se ha vestido de lluvia, de granizo y de viento, de calor sofocante y de frío invernal. Ha alternado amaneceres gélidos con mediodías candentes.

Levanta el mes de julio su telón presumiendo canícula. Veremos si la calentura encuentra ya, en sus días primeros, su cauce veraniego.

TÉ CON FE

-Qué frutos puede un creyente esperar, en su vida diaria, del Espíritu de Verdad, Vida y Amor?

-Los anuncia Pablo en su carta a los Gálatas (5,22): “Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio de sí mismo”...