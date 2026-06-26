Gas no convencional: el interés en invertir sobrará

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Opinión
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En la explotación de los yacimientos no convencionales de gas, si algo habrá serán interesados en participar. Eso tendría que servir para conseguir los mejores socios

No hacía falta ser demasiado perspicaz para adivinar que, en cuanto el Gobierno de la República expusiera en voz alta la posibilidad de emplear el método de fractura hidráulica –o fracking– para explotar los yacimientos de gas no convencional que existen en territorio nacional, lo primero que ocurriría sería la aparición de una fila de inversionistas interesados en participar en dicha posibilidad.

La línea de razonamiento es simple: el uso del fracking, como cualquier otro mecanismo de explotación de hidrocarburos, demanda inversiones importantes que no necesariamente debe realizar la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), organismo rector del sector. Tal circunstancia es particularmente cierta en la primera etapa del proceso: la correspondiente a la exploración.

En otras palabras, los proyectos de exploración y explotación de yacimientos pueden desarrollarse, además de a través de inversiones directas de Pemex, por medio de asociaciones con entes privados. Y en este segundo caso, los socios privados pueden ser nacionales o extranjeros.

La asociación con entes privados es más lógica en la medida en la cual esta puede darse con empresas que posean experiencia y/o tecnología probada en el uso del fracking. Sobre todo si lo que se pretende, como se ha dicho de forma reiterada, es que la explotación del gas minimice el impacto medioambiental negativo que se señala como el principal inconveniente de dicha práctica.

En ese contexto, resulta normal que el secretario de Economía del Gobierno de Coahuila, Luis Olivares Martínez, diera a conocer que existen al menos cuatro empresas texanas que han manifestado interés en participar en los proyectos que se desarrollen en nuestra entidad.

“Mucho dependerá de cómo Pemex decida operar: si será mediante sociedades con empresas privadas, contratos o concesiones. Eso es lo más importante que estamos esperando del anuncio que haga el Gobierno Federal sobre el modelo que utilizará”, señaló el funcionario.

Más allá de lo obvio, es decir, de que si algo sobrará serán socios privados interesados en participar de las ganancias que implique la explotación del gas no convencional, el hecho tendría que ser aprovechado en el mejor sentido posible, es decir, el de sacarle el máximo provecho al emprendimiento.

Esto implica, en primer lugar, que ante el esperable superávit de interesados, Pemex tendría que aprovechar para “endurecer” los requisitos de participación. En otras palabras, la circunstancia tendría que servir para escoger a los mejores compañeros de viaje, es decir, a quienes garanticen las mejores condiciones posibles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-interesan-cuatro-empresas-texanas-en-invertir-en-el-gas-AN21689810

¿Y cuáles son esas mejores condiciones? Sobre todo, las que permitan el acceso a la tecnología más avanzada que garantice el mínimo impacto ambiental, el cual es el objetivo declarado más importante del Gobierno de la República y la principal exigencia de los detractores del modelo.

Porque si el énfasis se pone sólo en maximizar las ganancias, entonces no solamente se incumpliría el compromiso de proteger el medio ambiente, sino que se correrá el riesgo de que las ganancias no alcancen, al final, para reparar los daños que el proyecto provoque.

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