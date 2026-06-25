Coahuila: Se interesan cuatro empresas texanas en invertir en el gas

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    Coahuila: Se interesan cuatro empresas texanas en invertir en el gas
    El gas shale puede ser una oportunidad para el desarrollo económico de la región; se está a la espera de las definiciones federales. Especial

Compañías de EU están a la espera de conocer esquemas que utilizará la Federación; a la par, empresas mexicanas ven a la entidad como una oportunidad de expansión

Cuatro empresas de Texas están interesadas en invertir en el proyecto Gas Coahuila; sin embargo, permanecen a la espera de que el Gobierno Federal defina el esquema bajo el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) trabajará con la iniciativa privada, ya sea mediante asociaciones, contratos o concesiones, informó el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez.

El funcionario señaló que aún esperan la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez concluidas las mesas de trabajo en las que también ha participado el Gobierno de Coahuila. Confió en que durante los próximos días se anuncien las reglas de operación, lo que permitirá dimensionar el alcance de los proyectos, el volumen de inversión, la generación de empleos y el impacto económico que esta industria podría tener en el estado.

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Olivares Martínez indicó que diversas empresas, incluidas firmas texanas, han manifestado su interés en participar; sin embargo, mientras el Gobierno Federal no establezca las bases de los contratos entre Pemex y la iniciativa privada, resulta difícil medir el potencial real de los proyectos.

“Mucho dependerá de cómo Pemex decida operar: si será mediante sociedades con empresas privadas, contratos o concesiones. Eso es lo más importante que estamos esperando del anuncio que haga el Gobierno Federal sobre el modelo que utilizará”, señaló.

Precisó que, por ahora, son cuatro las empresas texanas interesadas en el proyecto Gas Coahuila, aunque todas requieren conocer las condiciones bajo las cuales podrán participar y determinar si el esquema les resulta viable. Esa incertidumbre, dijo, desaparecerá una vez que el Gobierno Federal publique las reglas correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-perfila-el-aprovechamiento-del-gas-natural-como-via-para-el-desarrollo-FB21642304

Asimismo, comentó que también existe interés por parte de empresas nacionales, aunque en menor medida. Se trata de un par de compañías que ya mantienen contratos con Pemex en otras entidades y ven en Coahuila una oportunidad de expansión. No obstante, insistió en que hasta que se dé a conocer el mecanismo mediante el cual se asignarán los contratos al sector privado podrá hablarse de inversiones concretas.

“Estamos enfocados en el proyecto Gas Coahuila. Al final del día, las cuencas de gas más importantes de Norteamérica atraviesan nuestro estado, y eso representa una gran oportunidad si el proyecto avanza en términos favorables”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-segunda-fase-de-investigacion-para-fracking-PG21639035

VANGUARDIA publicó ayer que de acuerdo con especialistas, el Comité de Expertos convocado por el Gobierno federal para analizar la viabilidad del fracking, considera que esto podría ser factible, considerando algunas protecciones para el agua y el medio ambiente.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se tendrá una segunda ronda de análisis antes de dar una definición sobre el uso del fracking u otras técnicas para explotar el gas sale en el noreste mexicano.

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