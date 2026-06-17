Ha prostituido la FIFA la Copa del Mundo

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Ha prostituido la FIFA la Copa del Mundo
    OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Con el precio de los boletos ha convertido la Copa en un espectáculo de élites. Ha hecho absurdos y nocivos cambios al reglamento del juego... La FIFA está dañando gravemente al juego

Sin darse cuenta, don Lenorio pasó de la edad de la pasión a la edad de la pensión. Un amigo suyo se lo topó en la calle. “Supe que te jubilaste”. “Así es” –confirmó él–. “Y ¿qué haces ahora?”. Contestó: “Ya sabes: el que se retira expira. Para ocuparme puse un negocio”. “¿Ah sí? –se interesó el amigo–. ¿Qué clase de negocio?”. “Un congal” –respondió con desparpajo el jubilado. El amigo se sorprendió: don Lenorio había sido siempre un hombre serio, morigerado y circunspecto. “¿Un congal?” –repitió sin poder dar crédito a lo que sus oídos –los dos– habían escuchado. “Así es –repitió el señor–. Y es un congal muy bueno. Si quieres mujer hay mujer. Si quieres hombre hay hombre”. Observó el amigo: “Has de tener mucho personal”. Replicó don Lenorio: “Apenas estamos empezando. Ahorita somos nada más mi esposa y yo”... Caso por completo diferente es este otro. Cierto partido político perdió su registro, y con él las suculentas prerrogativas en dinero que hacían de la organización un magnífico negocio gracias al cual sus dirigentes podían darse vidas de reyes a pesar de ser ésta una república. Ya sin tales entradas, el presidente del partido buscó una salida. En asamblea extraordinaria dijo a sus compañeros: “En este país hay nada más cinco negocios que garantizan éxito seguro: la droga, el huachicol, las extorsiones, los partidos políticos y las casas de mala nota. Para los tres primeros se requieren conexiones en lo alto, y el cuarto lo acabamos de perder. Nos queda solamente la última opción: poner un congal, burdel, zumbido, mancebía, prostíbulo, casa de lenocinio, manfla, ramería o lupanar”. Los dichos compañeros no sólo aprobaron la propuesta por unanimidad: le prometieron al líder que ellos serían los primeros clientes de la casa. Abreviaré el relato: a pesar de tan leal patrocinio, el congal quebró al mes de haber abierto. El dirigente del partido llamó al encargado y lo interrogó sobre la causa del fracaso: “¿Sería el local?”. “No, señor. Conseguí una elegante mansión porfiriana en una colonia de moda”. “¿Serían los precios?”. “No. Eran sumamente razonables, y todos los días teníamos hora feliz: de 7 a 11 de la noche, dos por uno”. “¿Las bebidas acaso?”. “Tampoco. Ofrecíamos lo mejor del mercado”. Arriesgó el dirigente: “¿No serían las mujeres?”. “De ninguna manera –le aseguró el encargado–. Todas eran militantes del partido desde hace por lo menos 50 años”... En efecto, hay negocios que se manejan con las patas. Con los pies se relaciona el de la FIFA, pero ¡qué negocio es el suyo! Ha cambiado el bien del futbol por un burdo interés crematístico, o sea de dinero. Los encargados de velar por la integridad de la Copa del Mundo la han prostituido, si me es permitida esa expresión tan dura. Con las letras del nombre de Salvador Dalí, a quien se atribuía excesivo apetito de dinero, se formó un anagrama denostoso: Avida Dollars. Esa misma avidez, pero en escala estratosférica, muestra la tal FIFA. Con el precio de los boletos ha convertido la Copa en un espectáculo de élites. Ha hecho absurdos y nocivos cambios al reglamento del juego, como ese de las “pausas de hidratación”, cuyo fin es vender más comerciales televisivos, y que interrumpen los partidos, con perjuicio y molestia para el público y los jugadores. Al mismo propósito venal obedece el establecimiento de tres sedes, lo mismo que la admisión en el torneo de decenas de equipos nada competitivos, pero cuya participación también deja dinero. La FIFA está dañando gravemente al juego. Y lo que son las cosas: quise no hablar hoy de política, y terminé hablando de política... FIN.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ante-la-crisis-causada-por-la-4t-tenemos-derecho-a-esperanza-DG21412991
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Críticas
A20
Copa Mundial de la FIFA

Organizaciones


FIFA

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La diputada Guadalupe Oyervides explicó que el proceso para nombrar a quien asumirá la alcaldía de Torreón deberá pasar por la Comisión de Gobernación y posteriormente ser votado por el Pleno del Congreso.

Sin plazo definido, Congreso de Coahuila espera propuesta para designación de alcalde de Torreón
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de evaluación y coordinación en Piedras Negras.

Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias
La proporción de coahuilenses con acceso a internet tuvo una caída en el último año, de acuerdo con datos del Inegi.

Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red
Las recientes lluvias en Saltillo han favorecido la infiltración natural del agua y la recarga de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Saltillo fortalece recarga de acuíferos con sistema de aprovechamiento pluvial
Representantes de distintas diócesis del país participan en el Encuentro Nacional de Periodismo Católico, donde abordan los retos que enfrenta la comunicación religiosa en la era digital.

Periodismo católico debate retos en encuentro nacional; participa Diócesis de Saltillo
Cientos de aficionados se dieron cita en el Biblioparque Norte para seguir los encuentros internacionales y disfrutar de las actividades que ofrece el FutFest Saltillo 2026.

Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate