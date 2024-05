Hablemos de Dios 172

Este tema de pactar con el diablo se ha convertido inmediatamente en un tema polémico y suyo. Usted lo ha hecho suyo y me han llegado buenas apostillas acotando mis textos. El tema fáustico lo mismo es de hoy que de ayer, un tema eterno: ¿por qué el diablo, Satanás, Belcebú, Luzbel o como usted quiera llamarle al maligno, por qué éste siempre responde a los llamados de los humanos para el famoso trueque ancestral: cambiar tesoros terrenales por nuestra inservible alma?¿Por qué Dios nos quiere otorgar la eternidad en la pobreza y no en la abundancia como el maligno lo promete siempre? Seamos francos: queremos los placeres y la felicidad y no la pobreza y miseria terrena. ¿La eternidad y el ser feliz? Caray, a nadie le importa por una sencilla razón: no sabemos si exista. Y lo repito, si no sabemos si existe Dios mismo, ¿existirá el demonio, el diablo? No poca cosa señor lector.

Tal vez y sólo tal vez y desde siempre, nuestra vocación es la maldad. Tirarnos a los vicios y excesos, todos y a la misma perdición. Los placeres nos ha enseñado Sigmund Freud, son atávicos. ¿Hacer el bien, portarse bien? A pocos convence hoy en día. ¿Para qué o por qué aburrirnos en las aguas quietas de la paz y tranquilidad cuando podemos enfangarnos en los placeres y satisfacer todo tipo de deseos en la vida terrena? Deseos jamás satisfechos. Los placeres dan la vida. La ausencia de ellos conduce a la muerte, a la acedia y a la locura.

Uno de tantos ejemplos claros al respecto, es la vida del poeta Friedrich Holderlin (1770-1843). Enloqueció de amor por su musa, Diòtima. O Sirio o Eva. El eterno femenino se oculta en cada nombre, estrella o constelación. ¿Buscar la pureza, la bondad, la benevolencia? Eso no lleva a ningún lado. Pro eso Friedrich Holderlin escribe en un poderoso cuarteto:

“Buscas, buscas la vida, surge y reluce un fuego

Desde honduras telúricas, hacia ti; y tú te arrojas,

Con ansia estremecida,

Allá abajo, a las llamas, en el Edna.”

Otro poeta tan atormentado como el anterior, vaya que todos los poetas lo son, el gran Charles Baudelaire, escribió de plano “Las Letanías de Satanás”. Hay una imprecación a lo largo del poema, un estribillo machacón el cual imagino usted lo recuerda: “¡Satanás, ten piedad de mi larga miseria!” Baudelaire como todos los poetas y filósofos, lo sabe y lo repite: el diablo, Satanás, es un Ángel caído y expulsado del paraíso o cielo de Dios por haberle desafiado. En uno de sus versos se lee: “Tú, que conoces todas las cosas subterráneas/ familiar curandero de angustias humanas”.

¿Debemos pedir a Dios que nos libre y libere de la presencia del maligno en las horas más altas cuando somos tentados por él? Hay un poeta que así lo cree y lo dejó por escrito. Es Nicanor Parra. Pero amén de liberarnos del demonio, éste pide en su texto que nos libere de “los comerciantes/ sólo buscan el lucro personal”. ¿Y los legendarios Romeo y Julieta, personajes de William Shakespeare? Pues también hay que pedirle a Dios que nos libere de ellos porque “sólo buscan la dicha personal”. ¡Tremendo este poeta, don Nicanor Parra!

ESQUINA-BAJAN

Van algunos fragmento de su poema y lea usted su remate: “Que Dios nos libre de los comerciantes/ sólo buscan su lucro personal/ Que nos libre de Romeo y Julieta/ sólo buscan la dicha personal/ líbrenos de los padres de la patria/ no queremos estatuas personales/ Si todavía tiene poder el Señor/ que nos libre de todos esos demonios...” Gran texto del poeta Parra.

Hay un poeta mexicano al cual usted y yo lo hemos explorado en clave divina, es Jaime Sabines, de quien todo mundo al menos se sabe alguno poema completo para recitárselo a las musas de buen ver las cuales caen rendidas bajo el embrujo de su verbo ardiente. Un poema se llama “El diablo y yo nos entendemos.” Y bueno, si uno dice o siente que convivimos con Dios todos los días, a él enderezamos nuestras preces y peticiones y nos santiguamos e incluso, no pocos hermanos cristianos dicen que les habla, pues entonces por qué no convivir con el diablo. Lea usted:

“El diablo y yo nos entendemos

Como dos viejos amigos.

A veces es mi sombra,

Va a todas partes conmigo...”

El diablo o demonio forma parte de nuestro ADN como humanos. Forma parte de las creencias de las tres principales religiones y su respectiva cultura: los hermanos hebreos, los musulmanes y los cristianos todos. Estas tres religiones monoteístas sostienen la existencia de un diablo, un ser maligno el cual y siempre, esté en oposición a los designios de Dios y su plan de vida en la tierra o en el cielo. El diablo siempre nos va a tentar, así de sencillo. Y usted lo sabe, Satán adquiere muchas formas, entre ellas la de la serpiente, la cual primero engatusó a Eva y luego al débil Adán.

LETRAS MINÚSCULAS

Leamos al atormentado y maldito Charles Baudelaire: “A mi lado sin tregua el Demonio se agita... Toma a veces, pues sabe de mi amor por el arte/ de las más seductora mujer las apariencias...” Sí, el diablo es la mujer.