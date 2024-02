Helena Rojo, in memoriam

Hace justo una semana amanecimos con la triste noticia de que la primera actriz Helena Rojo, había perdido la batalla contra un agresivo cáncer de estómago a los 79 años de edad.

Aunque inició su carrera como actriz primero en teatro y luego en cine, Helena Rojo no tardó mucho en debutar en la televisión compartiendo créditos con su protagonista masculino de la película “Los cachorros”, de Jorge Fons, José Alonso, en la producción de Ernesto Alonso “Extraño en su pueblo”, ambas de 1973, seguido de un papel importante, aunque no protagónico, de otra producción de “El Señor Telenovela” que llevó el título de “Mañana será otro día” (1976) y la cual fue protagonizada por Jacqueline Andere y Valentín Trujillo.

Pero si a clásicos de telenovela nos vamos, el primer gran protagónico de Helena Rojo vino no tanto de la mano de Ernesto Alonso, sino más bien del productor chileno Valentín Pimstein, quien no se equivocó en elegirla como la protagonista del clásico del horario vespertino “La venganza” (1977), historia de Inés Rodena que si bien tuvo dos exitosos refritos posteriores como lo fueron “Marimar” (1994) y “Corazón indomable” (2013), ni Thalía ni Ana Brenda Contreras le llegaron literalmente a los talones a la protagonista de esta historia de la que no podemos olvidar sus créditos en los cuales en un plano secuencia (con una disolvencia solamente en el camino) vemos a Helena transformarse de chica humilde a la rica heredera en la que se convierte.

Fue con este gran éxito que protagonizó Helena Rojo con el primer actor Enrique Lizalde que Ernesto Alonso tuvo con la llegada de los 80s la puerta abierta para el brillo de la actriz en el horario estelar de Televisa con el clásico de género policiaco “Extraños caminos del amor” (1981), donde los galanes de la actriz fueron René Casados y el cantante José Roberto, y “La traición” (1984), historia también de la escritora de cabecera de “El Señor Telenovela”, Fernanda Villeli, donde su galán fue el primer actor Gonzalo Vega y por girar alrededor del tráfico de piezas arqueológicas aseguró la participación del célebre cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández en la única telenovela de su trayectoria artística.

A partir de los años 90, Helena Rojo hizo mancuernas con importantes productoras de la mencionada televisora como Lucy Orozco; Carla Estrada; Giselle González y Carmen Armendáriz con quienes realizó algunos de sus títulos más importantes no sólo de aquella década sino de años venideros como “Retrato de familia” (1995); “El privilegio de amar” (1998); “La candidata” (2017), donde interpretó a una mujer violentada y ¿Te acuerdas de mi” (2021), siendo su última gran telenovela “Vencer la culpa” (2023), bajo la producción de Rosy Ocampo, cuyas grabaciones terminó ya afectada del cáncer y que como aquí lo comentamos en su momento trató con temas cntrovertidos pero necesarios como las personas transgénero y el sida. Descanse en paz.

