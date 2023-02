‘Horario Estelar’ y ‘La Cabeza de Joaquín Murrieta’

Dejando de lado el tema de estrenos de telenovelas en el horario estelar de “Las Estrellas” como ‘El Amor Invencible’ la nota de la semana la dieron un par de estrenos de series en streaming.

El primero de ellos se dio el miércoles 15 en la plataforma Star Plus y aunque curiosamente lleva el título de “Horario Estelar” más que tratarse del de una telenovela más bien se inclina por el relacionado a los noticieros y los presentadores de sus noticias quienes, en tiempos de la 4 T, han sido no solo blancos de ataques continuos del mismo presidente de la República desde su púlpito de todas las mañanas en Palacio Nacional sino de ataques literales en contra de su integridad física como ocurriera a finales del año pasado contra Ciro Gómez Leyva cuyos perpetradores todavía es fecha que no terminan de ubicarse y menos de capturarse.

En ese contexto del México real, por lo mismo vale la pena ver la historia de “Horario Estelar” que gira alrededor de un presentador de noticias llamado Ramiro del Solar (interpretado por el actor español Oscar Jaenada, de la biopic de “Cantinflas”) quien aunque es el titular del noticiero en el horario estelar de la principal televisora de México “Toda la Verdad” se aprovecha del poder que le da este medio y lo utiliza para sus propios fines personales en los que se incluye el crimen y mantenerse de ello impune, por lo que aunque es una buena realización en general en la que también se incluyen en el reparto primeros actores como Alejandro Camacho y Blanca Guerra, entre otros, hay que digerirla con pinzas por aquello de no traer otros mensajes entre líneas.

Digo, para uno que ha tenido referencia de historias magistrales de la corrupción en los medios televisivos desde el clásico de los años 70 “Poder que mata” (Sidney Lumet, 1976) hasta los mejores tiempos de las producciones de Epigmenio Ibarra cuando se trasladaba ahora sí que con maestría la realidad del México de entonces a la ficción en telenovelas del “prime time” de Azteca como “Nada Personal” (1996), “Horario Estelar” tiene una historia cuestionable desde que presenta al villano principal de su historia a un presentador de noticias en los tiempos más peligrosos para el periodismo en México.

Un par de días después fue la plataforma de Amazon Prime Video la que estrenó el viernes pasado en medio de otro tipo de controversia toda la primera temporada del western “La Cabeza de Joaquín Murrieta”, que viene a ser un producto mucho mejor logrado en calidad y propuesta que “Horario estelar” puesto que nos cuenta la historia real de Joaquín Murrieta (Juan Manuel Bernal), un desertor del Ejército Mexicano en los tiempos de la guerra entre Estados Unidos y México quien al darse cuenta de la forma vergonzosa en la que precisamente el gobierno de su país cedió gran parte de su territorio a la Unión Americana se convierte en una especie de Robin Hood mexicano para despojar del oro a los saqueadores de nuestra patria para repartirlo a su gente.

La controversia que generó la serie antes de su estreno es que el segundo crédito de un personaje indígena que interpreta un actor de piel clara como como Alejandro Speitzer cuando encontramos en su elenco buenos descubrimientos de histriones que encajan en el hastag de “Poder Prieto” como Manuel Villegas, pero dejando de lado esa cuestionable elección de casting, la producción filmada casi en su totalidad en el vecino estado de Durango debe su gran calidad audiovisual al director David Pablos, quien tiene en su haber otra película impecable basada en un no menos controversial hecho de nuestra historia como lo fue “El Baile de los 41” (2020), repitiendo además con otro de sus actores protagónicos de aquel filme como Emiliano Zurita. Enhorabuena.

