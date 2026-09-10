Imágenes de IA, gustos diversos, críticas, intolerancia y opiniones que nadie ha pedido... luego no entendemos por qué hay guerras
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“Se burlaron de los chavos por farmear auras y hoy andan compartiendo cómo se verían en los años 80. Los invito a reflexionar.”
¿Reflexionar qué? Yo me estoy aguantando las ganas de preguntarles eso directamente a quienes COMPARTEN esta publicidad. No es original. Es una muestra de la intolerancia contagiada y presumida. Si pregunto, la mayoría no me podrán dar razones para compartirlo, a menos de que sea que cualquier cosa que se vuelve interesante para ciertas personas es instantáneamente reprobable. Cuanta razón tiene la expresión, “Ningún chile les embona”. No importa quién hace lo que hace, hay que criticar y rechazar, ponernos por encima de cosas tan banales como divertirnos un rato con algo que no tiene gran significado. Sí, entiendo que la IA está consumiendo agua. Va. No va a desaparecer. Espero que se solucione esta problemática.
Hace años tuve una discusión con un hombre. Él dijo que no le parecían dignas de verse las películas de Harry Potter. ¡Tacha en su contra para arrancar! Me dijo que había que ver Narnia que tenía que ver más con... algún tema cristiano que no me acuerdo en este momento. Y que había que ver películas de ciertas características y leer libros de ciertos tipos. Todo un discurso entre intelectual y moral que, contemplando que era casado y estaba coqueteando conmigo, no supe muy bien cómo acomodar. Al final le pregunté, “Y si quiero ir al cine a divertirme y a pasar un rato agradable. ¿Se vale?” Me dijo que no. Pues, pobrecito, tanta seriedad en un hombre de cuestionable moral, un hombre que mi maestro llamaría un moralista de bragueta abierta.
Si farmeo aura, disfruto una imagen de mis hijos y yo estilo ochentero, me tatúo más, tengo astrólogo de cabecera, me gusta jugar con imágenes de IA, adoro la lucha libre, me gustan las sesiones de fotos y me he mostrado semidesnuda, si me parece bien que vendan comida y vino en el teatro, si me parece maravilloso que la iniciativa privada invierta en Saltillo, si no siento la llamada de reforestar... ¿qué chingados les importa? ¿Por qué la necesidad de corregirme? ¿Por qué tu razón es más válida que la mía? ¿Por qué hay guerras en este mundo? Hmmmm, ¿por qué será?