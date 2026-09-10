POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?

I. RENUNCIA Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable como secretaria ejecutiva del INE, justo antes del inicio del proceso electoral 2026-2027. La versión oficial habla de motivos de salud y de equilibrar su vida familiar. Es una salida delicada: la Secretaría Ejecutiva coordina la operación diaria del Instituto y convierte los acuerdos del Consejo General en acciones. Pero quienes conocen la vida interna del INE dicen que detrás están los jaloneos entre consejeras y consejeros, que han vuelto cada decisión un rompecabezas. La explicación pública habla de salud; la versión que circula es la de una institución que ya no consigue ponerse de acuerdo ni consigo misma. II. SEGUNDO INTENTO Guadalupe Taddei nombró a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho. Fue colaborador cercano de la presidenta del INE y ella ya lo había propuesto en 2023 para la Secretaría Ejecutiva, pero una mayoría de consejeros lo rechazó. Ahora llegó por la vía provisional. El nombramiento definitivo será otra prueba para un Consejo dividido, justo cuando debe organizar elecciones federales y locales en las 32 entidades.

III. VUELO GUINDA Nos dicen que ayer Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, fue visto en un vuelo de Saltillo a la Ciudad de México junto con Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena. Coincidir en un avión no prueba acuerdo ni constituye una falta, pero la escena llamó la atención. Uno dirige un partido; el otro encabeza la autoridad obligada a mantener distancia de todos. El problema es que Rodríguez Fuentes ya carga con comentarios sobre su cercanía con los guindas y poco ha hecho para disiparlos. La imparcialidad no sólo debe existir en los acuerdos del IEC; también tiene que notarse. Y ayer, según los pasajeros, se notó otra cosa. IV. ANÉCDOTA Existe una anécdota: durante una conversación con un funcionario estatal, éste sostenía un arma de colección. No lo amenazó ni hizo movimiento alguno contra él; aun así, Óscar interpretó la escena como una intimidación. Quienes lo conocen dicen que suele encontrar amenazas y complots detrás de cada crítica. Al salir, llamó a Diego del Bosque para contarle lo ocurrido. Y ése es el detalle: ante una supuesta amenaza institucional, el primer número que marcó fue el del dirigente de Morena. Curiosa manera de guardar distancia.

V. SE CALENTÓ El que ayer volvió a evidenciar las razones por las cuales le apodan “El Hooligan” fue el lagunero Luis Fernando Salazar. Según él, actuando en defensa de la dignidad de su colega morenista, Julieta Andrea Ramírez Padilla, recién ungida precandidata al gobierno de Baja California, decidió lanzarse en contra del conductor de Televisa, Enrique Acevedo, advirtiéndole a través de sus redes sociales: “vamos a ir tras de ti”. El revuelo que causó la publicación, interpretada por todo mundo como una amenaza, obligó en pocas horas a Salazar a recular, borrando el post y afirmando que “da por concluido” el tema... aunque eso se ve difícil. VI. ¿‘VAMOS’, KEMO SABE? Y es que el exabrupto de Salazar no solamente ha generado una tumultuaria reacción adversa en su contra, sino preguntas puntuales que demandan respuesta. Por ejemplo, ¿a quiénes se refiere cuando utiliza el plural “vamos” para adelantar la posible persecución a un comunicador? Difícil considerar un simple comentario lo publicado ayer por el senador, pues se enmarca en el escenario de embate contra los medios de comunicación que protagonizan múltiples integrantes del partido de moda...

VII. BUSINESS AS USUAL Los que dicen tener el pulso de lo que ocurre en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila apostaban ayer doble contra sencillo a que el exmagistrado del Tribunal Superior de Coahuila, Óscar Nájera Davis, se va a imponer hoy en la jornada electoral que arranca a las 8:00 de la mañana y tiene como propósito elegir al sucesor de Alfonso Yáñez en la dirección de dicha institución. La victoria, aseguraban, será por amplio margen sobre Marisol Díaz Valencia, quien desarrolló una campaña de contraste y tono crítico, pero ineficaz para esa Facultad. VIII. ¿O NO? Del otro lado, como demanda la ocasión, hay quienes aseguran que, entre los 940 alumnos y profesores que ejercerán hoy el sufragio, el asunto no está decidido y podría ocurrir cualquier cosa. Lo que nadie duda es que la tercera en discordia, Sofía Hernández, difícilmente logrará acumular más de 20 votos. Pero si tienen razón los que consideran que la elección está cerrada, entonces esos pocos votos podrían marcar la diferencia... habrá que estar pendiente de los resultados que se conocerán esta tarde.