Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica

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    Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
    Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo. ARCHIVO

El legislador local ingresó a terapia intensiva en un hospital privado de Saltillo debido a una afección cardiaca; se prevé un segundo procedimiento

El diputado local por el PRI, Álvaro Moreira Valdés, se encuentra hospitalizado en terapia intensiva en una clínica privada de la ciudad de Saltillo, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con información proporcionada por su equipo de comunicación sobre su estado de salud, el legislador ingresó desde la noche de ayer, tras haber sido sometido a un primer procedimiento de cateterismo cardiaco.

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Las intervenciones obedecen a la detección de diversas venas del corazón obstruidas, según trascendió sobre su cuadro médico inicial.

Pese a permanecer en la unidad de cuidados intensivos, los reportes médicos indican que el diputado se mantiene estable en su recuperación.

Se tiene programado que el representante del Congreso del Estado sea ingresado nuevamente al quirófano mañana para un segundo cateterismo.

Álvaro Moreira Valdés cuenta con una amplia trayectoria política en la entidad, desempeñándose actualmente como diputado local en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza por el Distrito 16.

Anteriormente formó parte de la LXII Legislatura, en la cual tuvo participación activa en diversas comisiones y comités permanentes del recinto legislativo.

Su familia cuenta con un histórico recorrido en la vida pública del estado; entre sus hermanos destacan Rubén y Humberto Moreira Valdés, quienes se desempeñaron como gobernadores de Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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