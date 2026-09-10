Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica

De acuerdo con información proporcionada por su equipo de comunicación sobre su estado de salud, el legislador ingresó desde la noche de ayer, tras haber sido sometido a un primer procedimiento de cateterismo cardiaco.

El diputado local por el PRI, Álvaro Moreira Valdés , se encuentra hospitalizado en terapia intensiva en una clínica privada de la ciudad de Saltillo, donde permanece bajo observación médica.

Las intervenciones obedecen a la detección de diversas venas del corazón obstruidas, según trascendió sobre su cuadro médico inicial.

Pese a permanecer en la unidad de cuidados intensivos, los reportes médicos indican que el diputado se mantiene estable en su recuperación.

Se tiene programado que el representante del Congreso del Estado sea ingresado nuevamente al quirófano mañana para un segundo cateterismo.

Álvaro Moreira Valdés cuenta con una amplia trayectoria política en la entidad, desempeñándose actualmente como diputado local en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza por el Distrito 16.

Anteriormente formó parte de la LXII Legislatura, en la cual tuvo participación activa en diversas comisiones y comités permanentes del recinto legislativo.

Su familia cuenta con un histórico recorrido en la vida pública del estado; entre sus hermanos destacan Rubén y Humberto Moreira Valdés, quienes se desempeñaron como gobernadores de Coahuila.