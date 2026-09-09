Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Estos son los nombres y perfiles de los 32 arqueros que competirán por la Copa del Mundo, incluidos los siete representantes de México
Saltillo se prepara para recibir a los 32 arqueros que disputarán la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, una lista en la que aparecen campeones olímpicos, medallistas mundiales y algunas de las principales figuras de las cuatro categorías.
La competencia reunirá a ocho exponentes en arco recurvo femenil, recurvo varonil, compuesto femenil y compuesto varonil. Entre ellos habrá siete mexicanos y, de manera especial para la afición local, cuatro atletas nacidos en Coahuila: Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Matías Grande, de Saltillo; y Dafne Quintero y Sebastián García, ambos de Monclova.
Estos son los perfiles de quienes llegarán a la línea de tiro en el Centro Histórico:
RECURVO FEMENIL
ALEJANDRA VALENCIA | MÉXICO
Triple medallista olímpica y una de las principales referentes del tiro con arco mexicano. La sonorense estará en Saltillo como parte de la representación nacional.
ANA PAULA VÁZQUEZ | RAMOS ARIZPE, COAHUILA | MÉXICO
Medallista de bronce por equipos en París 2024. La arquera coahuilense clasificó mediante el ranking y tendrá la oportunidad de competir ante la afición de su estado.
MARIE HORACKOVA | REPÚBLICA CHECA
Campeona mundial en 2023. La checa consiguió su lugar en la Final después de imponerse en una de las etapas clasificatorias de la temporada.
ELIF GOKKIR | TURQUÍA
Una de las jóvenes representantes de Turquía que ha ganado terreno en el circuito internacional. Su clasificación llegó mediante los puntos acumulados durante la temporada.
ELIA CANALES | ESPAÑA
Una de las arqueras españolas con mayor regularidad en competencias internacionales. Cuenta con experiencia en podios europeos y llega entre las ocho mejores de la temporada.
ROBERTA DI FRANCESCO | ITALIA
La italiana aseguró su presencia en Saltillo gracias a sus resultados en el circuito internacional y buscará aprovechar su lugar entre las mejores de la temporada.
KATHARINA BAUER | ALEMANIA
Integrante habitual de la selección alemana. Su regularidad en las etapas de la Copa del Mundo le permitió entrar al grupo que disputará la Final.
ZHONG QIXUAN | CHINA
Representante de China, una de las escuelas con mayor tradición en el recurvo. Llegará a Saltillo para medirse con las principales figuras de la categoría.
RECURVO VARONIL
MATÍAS GRANDE | SALTILLO, COAHUILA | MÉXICO
Una de las figuras jóvenes del recurvo mexicano. Nacido en Saltillo, tendrá la oportunidad de competir en casa frente a la afición que lo ha acompañado durante su carrera.
BRADY ELLISON | ESTADOS UNIDOS
Multimedallista olímpico y uno de los arqueros con mayor trayectoria del circuito internacional. Llega como campeón defensor de la Final y buscará repetir el resultado.
METE GAZOZ | TURQUÍA
Campeón olímpico en Tokio 2020 y campeón mundial. El turco es uno de los principales nombres de la categoría y llega después de conseguir una victoria durante la temporada.
DHIRAJ BOMMADEVARA | INDIA
Uno de los exponentes de la nueva generación del tiro con arco indio. Aseguró su clasificación después de conseguir el oro en Antalya.
NAKANISHI JUNYA | JAPÓN
Representante japonés con presencia habitual en las rondas finales de los grandes torneos internacionales. Su regularidad durante el serial le abrió las puertas de Saltillo.
MAURO NESPOLI | ITALIA
Veterano del tiro con arco y multimedallista olímpico y europeo. Su experiencia será uno de sus principales argumentos en una categoría con varios nombres de alto nivel.
BERKIM TUMER | TURQUÍA
Forma parte de la nueva generación del recurvo turco y compartirá equipo con Mete Gazoz. Su posición en el listado mundial le permitió asegurar su presencia en la Final.
JEAN-CHARLES VALLADONT | FRANCIA
Medallista olímpico y uno de los arqueros franceses con mayor trayectoria. Su experiencia en competencias internacionales será otro de los ingredientes de la categoría.
COMPUESTO FEMENIL
ANDREA BECERRA | MÉXICO
Una de las principales exponentes mexicanas del arco compuesto. La tapatía aseguró su pase directo después de ganar una etapa de la Copa del Mundo.
DAFNE QUINTERO | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO
Multimedallista panamericana y una de las figuras del compuesto mexicano. Clasificó mediante los puntos acumulados durante la temporada y será otra de las locales a seguir.
SARA LÓPEZ | COLOMBIA
Una de las máximas figuras históricas del arco compuesto. La colombiana acumula múltiples títulos de Copa del Mundo y buscará agregar otro campeonato a su trayectoria.
LISELL JAATMA | ESTONIA
Una de las representantes europeas que ha ganado protagonismo en el circuito. Llegará después de conseguir una victoria en la etapa de Shanghái.
ELLA GIBSON | GRAN BRETAÑA
Exnúmero uno del mundo y una de las principales representantes británicas de la modalidad. También consiguió una victoria durante la temporada.
ALEXIS RUIZ | ESTADOS UNIDOS
Representante estadounidense con presencia constante en las rondas internacionales. Su regularidad le permitió terminar entre las ocho clasificadas.
HAZAL BURUN | TURQUÍA
Una de las jóvenes figuras del compuesto turco. Después de destacar en categorías menores, ha comenzado a consolidarse en la máxima categoría.
KATHARINA RAAB | ALEMANIA
Arquera alemana que consiguió uno de los últimos lugares disponibles para la Final gracias a los puntos obtenidos durante la temporada.
COMPUESTO VARONIL
SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO
Uno de los representantes coahuilenses que competirá en casa. El monclovense aseguró su clasificación directa después de conquistar la etapa de Shanghái.
RODRIGO GONZÁLEZ DE ALBA | MÉXICO
Representante mexicano de arco compuesto que completará la delegación nacional en esta categoría y tendrá su primera experiencia de Final en territorio mexicano.
MATHIAS FULLERTON | DINAMARCA
Actual número uno del ranking mundial y uno de los favoritos de la categoría. Durante la temporada consiguió una victoria en Puebla.
MIKE SCHLOESSER | PAÍSES BAJOS
Uno de los nombres más reconocidos del compuesto internacional. El neerlandés es conocido por sus puntuaciones perfectas y llega como uno de los candidatos al título.
PABLO GÓMEZ ZULUAGA | COLOMBIA
Una de las principales cartas colombianas del compuesto. El sudamericano aseguró su pase después de ganar la etapa de Madrid.
NICO WIENER | AUSTRIA
Excampeón mundial y uno de los arqueros austriacos con mayor experiencia en el circuito. Su regularidad le permitió mantenerse entre los mejores de la temporada.
NICOLAS GIRARD | FRANCIA
Campeón mundial vigente de la especialidad. El francés consiguió su lugar en Saltillo a través de los resultados que acumuló durante la temporada.
MARTIN DAMSBO | DINAMARCA
Veterano del compuesto internacional y uno de los arqueros con mayor trayectoria de la selección danesa. Su experiencia lo coloca entre los competidores a seguir.
CUATRO REPRESENTANTES DE COAHUILA
La Final tendrá un ingrediente especial para el público local: cuatro de los siete mexicanos que competirán nacieron en Coahuila.
Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Matías Grande, de Saltillo; y Dafne Quintero y Sebastián García, de Monclova, tendrán la oportunidad de disputar una Final de Copa del Mundo frente a la afición de su estado.
Con ellos y el resto de la delegación mexicana, Saltillo tendrá representación en las cuatro categorías cuando las competencias comiencen este sábado en la Plaza de Armas.