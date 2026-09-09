Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final

Saltillo se prepara para recibir a los 32 arqueros que disputarán la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, una lista en la que aparecen campeones olímpicos, medallistas mundiales y algunas de las principales figuras de las cuatro categorías. La competencia reunirá a ocho exponentes en arco recurvo femenil, recurvo varonil, compuesto femenil y compuesto varonil. Entre ellos habrá siete mexicanos y, de manera especial para la afición local, cuatro atletas nacidos en Coahuila: Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Matías Grande, de Saltillo; y Dafne Quintero y Sebastián García, ambos de Monclova.

Estos son los perfiles de quienes llegarán a la línea de tiro en el Centro Histórico: RECURVO FEMENIL ALEJANDRA VALENCIA | MÉXICO Triple medallista olímpica y una de las principales referentes del tiro con arco mexicano. La sonorense estará en Saltillo como parte de la representación nacional.

ANA PAULA VÁZQUEZ | RAMOS ARIZPE, COAHUILA | MÉXICO Medallista de bronce por equipos en París 2024. La arquera coahuilense clasificó mediante el ranking y tendrá la oportunidad de competir ante la afición de su estado.

MARIE HORACKOVA | REPÚBLICA CHECA Campeona mundial en 2023. La checa consiguió su lugar en la Final después de imponerse en una de las etapas clasificatorias de la temporada.

ELIF GOKKIR | TURQUÍA Una de las jóvenes representantes de Turquía que ha ganado terreno en el circuito internacional. Su clasificación llegó mediante los puntos acumulados durante la temporada.

ELIA CANALES | ESPAÑA Una de las arqueras españolas con mayor regularidad en competencias internacionales. Cuenta con experiencia en podios europeos y llega entre las ocho mejores de la temporada.

ROBERTA DI FRANCESCO | ITALIA La italiana aseguró su presencia en Saltillo gracias a sus resultados en el circuito internacional y buscará aprovechar su lugar entre las mejores de la temporada.

KATHARINA BAUER | ALEMANIA Integrante habitual de la selección alemana. Su regularidad en las etapas de la Copa del Mundo le permitió entrar al grupo que disputará la Final.

ZHONG QIXUAN | CHINA Representante de China, una de las escuelas con mayor tradición en el recurvo. Llegará a Saltillo para medirse con las principales figuras de la categoría.

RECURVO VARONIL MATÍAS GRANDE | SALTILLO, COAHUILA | MÉXICO Una de las figuras jóvenes del recurvo mexicano. Nacido en Saltillo, tendrá la oportunidad de competir en casa frente a la afición que lo ha acompañado durante su carrera.

BRADY ELLISON | ESTADOS UNIDOS Multimedallista olímpico y uno de los arqueros con mayor trayectoria del circuito internacional. Llega como campeón defensor de la Final y buscará repetir el resultado.

METE GAZOZ | TURQUÍA Campeón olímpico en Tokio 2020 y campeón mundial. El turco es uno de los principales nombres de la categoría y llega después de conseguir una victoria durante la temporada.

DHIRAJ BOMMADEVARA | INDIA Uno de los exponentes de la nueva generación del tiro con arco indio. Aseguró su clasificación después de conseguir el oro en Antalya.

NAKANISHI JUNYA | JAPÓN Representante japonés con presencia habitual en las rondas finales de los grandes torneos internacionales. Su regularidad durante el serial le abrió las puertas de Saltillo.

MAURO NESPOLI | ITALIA Veterano del tiro con arco y multimedallista olímpico y europeo. Su experiencia será uno de sus principales argumentos en una categoría con varios nombres de alto nivel.

BERKIM TUMER | TURQUÍA Forma parte de la nueva generación del recurvo turco y compartirá equipo con Mete Gazoz. Su posición en el listado mundial le permitió asegurar su presencia en la Final.

JEAN-CHARLES VALLADONT | FRANCIA Medallista olímpico y uno de los arqueros franceses con mayor trayectoria. Su experiencia en competencias internacionales será otro de los ingredientes de la categoría.

COMPUESTO FEMENIL ANDREA BECERRA | MÉXICO Una de las principales exponentes mexicanas del arco compuesto. La tapatía aseguró su pase directo después de ganar una etapa de la Copa del Mundo.

DAFNE QUINTERO | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO Multimedallista panamericana y una de las figuras del compuesto mexicano. Clasificó mediante los puntos acumulados durante la temporada y será otra de las locales a seguir.

SARA LÓPEZ | COLOMBIA Una de las máximas figuras históricas del arco compuesto. La colombiana acumula múltiples títulos de Copa del Mundo y buscará agregar otro campeonato a su trayectoria.

LISELL JAATMA | ESTONIA Una de las representantes europeas que ha ganado protagonismo en el circuito. Llegará después de conseguir una victoria en la etapa de Shanghái.

ELLA GIBSON | GRAN BRETAÑA Exnúmero uno del mundo y una de las principales representantes británicas de la modalidad. También consiguió una victoria durante la temporada.

ALEXIS RUIZ | ESTADOS UNIDOS Representante estadounidense con presencia constante en las rondas internacionales. Su regularidad le permitió terminar entre las ocho clasificadas.

HAZAL BURUN | TURQUÍA Una de las jóvenes figuras del compuesto turco. Después de destacar en categorías menores, ha comenzado a consolidarse en la máxima categoría.

KATHARINA RAAB | ALEMANIA Arquera alemana que consiguió uno de los últimos lugares disponibles para la Final gracias a los puntos obtenidos durante la temporada.

COMPUESTO VARONIL SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO Uno de los representantes coahuilenses que competirá en casa. El monclovense aseguró su clasificación directa después de conquistar la etapa de Shanghái.

RODRIGO GONZÁLEZ DE ALBA | MÉXICO Representante mexicano de arco compuesto que completará la delegación nacional en esta categoría y tendrá su primera experiencia de Final en territorio mexicano.

MATHIAS FULLERTON | DINAMARCA Actual número uno del ranking mundial y uno de los favoritos de la categoría. Durante la temporada consiguió una victoria en Puebla.

MIKE SCHLOESSER | PAÍSES BAJOS Uno de los nombres más reconocidos del compuesto internacional. El neerlandés es conocido por sus puntuaciones perfectas y llega como uno de los candidatos al título.

PABLO GÓMEZ ZULUAGA | COLOMBIA Una de las principales cartas colombianas del compuesto. El sudamericano aseguró su pase después de ganar la etapa de Madrid.

NICO WIENER | AUSTRIA Excampeón mundial y uno de los arqueros austriacos con mayor experiencia en el circuito. Su regularidad le permitió mantenerse entre los mejores de la temporada.

NICOLAS GIRARD | FRANCIA Campeón mundial vigente de la especialidad. El francés consiguió su lugar en Saltillo a través de los resultados que acumuló durante la temporada.

MARTIN DAMSBO | DINAMARCA Veterano del compuesto internacional y uno de los arqueros con mayor trayectoria de la selección danesa. Su experiencia lo coloca entre los competidores a seguir.