Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Estos son los nombres y perfiles de los 32 arqueros que competirán por la Copa del Mundo, incluidos los siete representantes de México

Deportes
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Saltillo se prepara para recibir a los 32 arqueros que disputarán la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, una lista en la que aparecen campeones olímpicos, medallistas mundiales y algunas de las principales figuras de las cuatro categorías.

La competencia reunirá a ocho exponentes en arco recurvo femenil, recurvo varonil, compuesto femenil y compuesto varonil. Entre ellos habrá siete mexicanos y, de manera especial para la afición local, cuatro atletas nacidos en Coahuila: Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Matías Grande, de Saltillo; y Dafne Quintero y Sebastián García, ambos de Monclova.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saltillo-recibe-la-final-de-la-copa-del-mundo-de-tiro-con-arco-calles-cerradas-horarios-boletos-y-todo-lo-que-necesitas-saber-BF23370652

Estos son los perfiles de quienes llegarán a la línea de tiro en el Centro Histórico:

RECURVO FEMENIL

ALEJANDRA VALENCIA | MÉXICO

Triple medallista olímpica y una de las principales referentes del tiro con arco mexicano. La sonorense estará en Saltillo como parte de la representación nacional.

$!Alejandra Valencia representará a México en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.
Alejandra Valencia representará a México en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. FOTO: WORLD ARCHERY

ANA PAULA VÁZQUEZ | RAMOS ARIZPE, COAHUILA | MÉXICO

Medallista de bronce por equipos en París 2024. La arquera coahuilense clasificó mediante el ranking y tendrá la oportunidad de competir ante la afición de su estado.

$!Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe, competirá por México en la categoría de recurvo femenil.
Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe, competirá por México en la categoría de recurvo femenil. FOTO: ESPECIAL

MARIE HORACKOVA | REPÚBLICA CHECA

Campeona mundial en 2023. La checa consiguió su lugar en la Final después de imponerse en una de las etapas clasificatorias de la temporada.

$!Marie Horackova representará a República Checa en la Final de Tiro con Arco.
Marie Horackova representará a República Checa en la Final de Tiro con Arco. FOTO: ESPECIAL

ELIF GOKKIR | TURQUÍA

Una de las jóvenes representantes de Turquía que ha ganado terreno en el circuito internacional. Su clasificación llegó mediante los puntos acumulados durante la temporada.

$!lif Gokkır competirá por Turquía en la categoría de recurvo femenil.
lif Gokkır competirá por Turquía en la categoría de recurvo femenil. FOTO: ESPECIAL

ELIA CANALES | ESPAÑA

Una de las arqueras españolas con mayor regularidad en competencias internacionales. Cuenta con experiencia en podios europeos y llega entre las ocho mejores de la temporada.

$!Elia Canales será una de las representantes de España en Saltillo.
Elia Canales será una de las representantes de España en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

ROBERTA DI FRANCESCO | ITALIA

La italiana aseguró su presencia en Saltillo gracias a sus resultados en el circuito internacional y buscará aprovechar su lugar entre las mejores de la temporada.

$!Roberta Di Francesco competirá por Italia en la Final de la Copa del Mundo.
Roberta Di Francesco competirá por Italia en la Final de la Copa del Mundo. FOTO: WORLD ARCHERY

KATHARINA BAUER | ALEMANIA

Integrante habitual de la selección alemana. Su regularidad en las etapas de la Copa del Mundo le permitió entrar al grupo que disputará la Final.

$!Katharina Bauer representará a Alemania en Saltillo.
Katharina Bauer representará a Alemania en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

ZHONG QIXUAN | CHINA

Representante de China, una de las escuelas con mayor tradición en el recurvo. Llegará a Saltillo para medirse con las principales figuras de la categoría.

$!Zhong Qixuan será la representante de China en la categoría de recurvo femenil.
Zhong Qixuan será la representante de China en la categoría de recurvo femenil. FOTO: ESPECIAL

RECURVO VARONIL

MATÍAS GRANDE | SALTILLO, COAHUILA | MÉXICO

Una de las figuras jóvenes del recurvo mexicano. Nacido en Saltillo, tendrá la oportunidad de competir en casa frente a la afición que lo ha acompañado durante su carrera.

$!Matías Grande, de Saltillo, representará a México en la Final de la Copa del Mundo.
Matías Grande, de Saltillo, representará a México en la Final de la Copa del Mundo. FOTO: ESPECIAL

BRADY ELLISON | ESTADOS UNIDOS

Multimedallista olímpico y uno de los arqueros con mayor trayectoria del circuito internacional. Llega como campeón defensor de la Final y buscará repetir el resultado.

$!Brady Ellison competirá por Estados Unidos en la categoría de recurvo varonil.
Brady Ellison competirá por Estados Unidos en la categoría de recurvo varonil. FOTO: ESPECIAL

METE GAZOZ | TURQUÍA

Campeón olímpico en Tokio 2020 y campeón mundial. El turco es uno de los principales nombres de la categoría y llega después de conseguir una victoria durante la temporada.

$!Mete Gazoz representará a Turquía en la Final de Tiro con Arco.
Mete Gazoz representará a Turquía en la Final de Tiro con Arco. FOTO: ESPECIAL

DHIRAJ BOMMADEVARA | INDIA

Uno de los exponentes de la nueva generación del tiro con arco indio. Aseguró su clasificación después de conseguir el oro en Antalya.

$!Dhiraj Bommadevara será uno de los representantes de India en Saltillo.
Dhiraj Bommadevara será uno de los representantes de India en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

NAKANISHI JUNYA | JAPÓN

Representante japonés con presencia habitual en las rondas finales de los grandes torneos internacionales. Su regularidad durante el serial le abrió las puertas de Saltillo.

$!Nakanishi Junya competirá por Japón en la categoría de recurvo varonil.
Nakanishi Junya competirá por Japón en la categoría de recurvo varonil. FOTO: ESPECIAL

MAURO NESPOLI | ITALIA

Veterano del tiro con arco y multimedallista olímpico y europeo. Su experiencia será uno de sus principales argumentos en una categoría con varios nombres de alto nivel.

$!Mauro Nespoli representará a Italia en la Final de la Copa del Mundo.
Mauro Nespoli representará a Italia en la Final de la Copa del Mundo. FOTO: ESPECIAL

BERKIM TUMER | TURQUÍA

Forma parte de la nueva generación del recurvo turco y compartirá equipo con Mete Gazoz. Su posición en el listado mundial le permitió asegurar su presencia en la Final.

$!Berkim Tumer será uno de los representantes de Turquía en Saltillo.
Berkim Tumer será uno de los representantes de Turquía en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

JEAN-CHARLES VALLADONT | FRANCIA

Medallista olímpico y uno de los arqueros franceses con mayor trayectoria. Su experiencia en competencias internacionales será otro de los ingredientes de la categoría.

$!Jean-Charles Valladont competirá por Francia en la Final.Compuesto femenil
Jean-Charles Valladont competirá por Francia en la Final.Compuesto femenil FOTO: ESPECIAL

COMPUESTO FEMENIL

ANDREA BECERRA | MÉXICO

Una de las principales exponentes mexicanas del arco compuesto. La tapatía aseguró su pase directo después de ganar una etapa de la Copa del Mundo.

$!Andrea Becerra representará a México en la categoría de compuesto femenil.
Andrea Becerra representará a México en la categoría de compuesto femenil. FOTO: ESPECIAL

DAFNE QUINTERO | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO

Multimedallista panamericana y una de las figuras del compuesto mexicano. Clasificó mediante los puntos acumulados durante la temporada y será otra de las locales a seguir.

$!Dafne Quintero, de Monclova, competirá por México en Saltillo.
Dafne Quintero, de Monclova, competirá por México en Saltillo. FOTO: WORLD ARCHERY

SARA LÓPEZ | COLOMBIA

Una de las máximas figuras históricas del arco compuesto. La colombiana acumula múltiples títulos de Copa del Mundo y buscará agregar otro campeonato a su trayectoria.

$!Sara López representará a Colombia en la Final de la Copa del Mundo.
Sara López representará a Colombia en la Final de la Copa del Mundo. FOTO: ESPECIAL

LISELL JAATMA | ESTONIA

Una de las representantes europeas que ha ganado protagonismo en el circuito. Llegará después de conseguir una victoria en la etapa de Shanghái.

$!Lisell Jaatma competirá por Estonia en la categoría de compuesto femenil.
Lisell Jaatma competirá por Estonia en la categoría de compuesto femenil. FOTO: ESPECIAL

ELLA GIBSON | GRAN BRETAÑA

Exnúmero uno del mundo y una de las principales representantes británicas de la modalidad. También consiguió una victoria durante la temporada.

$!Ella Gibson será una de las representantes de Gran Bretaña en Saltillo.
Ella Gibson será una de las representantes de Gran Bretaña en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

ALEXIS RUIZ | ESTADOS UNIDOS

Representante estadounidense con presencia constante en las rondas internacionales. Su regularidad le permitió terminar entre las ocho clasificadas.

$!Alexis Ruiz competirá por Estados Unidos en la Final.
Alexis Ruiz competirá por Estados Unidos en la Final. FOTO: ESPECIAL

HAZAL BURUN | TURQUÍA

Una de las jóvenes figuras del compuesto turco. Después de destacar en categorías menores, ha comenzado a consolidarse en la máxima categoría.

$!Hazal Burun representará a Turquía en la categoría de compuesto femenil.
Hazal Burun representará a Turquía en la categoría de compuesto femenil. FOTO: ESPECIAL

KATHARINA RAAB | ALEMANIA

Arquera alemana que consiguió uno de los últimos lugares disponibles para la Final gracias a los puntos obtenidos durante la temporada.

$!Katharina Raab será una de las representantes de Alemania en Saltillo.
Katharina Raab será una de las representantes de Alemania en Saltillo. KATHARINA RAAB

COMPUESTO VARONIL

SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | MONCLOVA, COAHUILA | MÉXICO

Uno de los representantes coahuilenses que competirá en casa. El monclovense aseguró su clasificación directa después de conquistar la etapa de Shanghái.

$!ebastián García, de Monclova, representará a México en la Final de la Copa del Mundo.
ebastián García, de Monclova, representará a México en la Final de la Copa del Mundo. FOTO: ESPECIAL

RODRIGO GONZÁLEZ DE ALBA | MÉXICO

Representante mexicano de arco compuesto que completará la delegación nacional en esta categoría y tendrá su primera experiencia de Final en territorio mexicano.

$!Rodrigo González de Alba competirá por México en la categoría de compuesto varonil.
Rodrigo González de Alba competirá por México en la categoría de compuesto varonil. FOTO: ESPECIAL

MATHIAS FULLERTON | DINAMARCA

Actual número uno del ranking mundial y uno de los favoritos de la categoría. Durante la temporada consiguió una victoria en Puebla.

$!Mathias Fullerton representará a Dinamarca en Saltillo.
Mathias Fullerton representará a Dinamarca en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

MIKE SCHLOESSER | PAÍSES BAJOS

Uno de los nombres más reconocidos del compuesto internacional. El neerlandés es conocido por sus puntuaciones perfectas y llega como uno de los candidatos al título.

$!Mike Schloesser competirá por Países Bajos en la Final.
Mike Schloesser competirá por Países Bajos en la Final. FOTO: WORLD ARCHERY

PABLO GÓMEZ ZULUAGA | COLOMBIA

Una de las principales cartas colombianas del compuesto. El sudamericano aseguró su pase después de ganar la etapa de Madrid.

$!Pablo Gómez Zuluaga será uno de los representantes de Colombia.
Pablo Gómez Zuluaga será uno de los representantes de Colombia. FOTO: WORLD ARCHERY

NICO WIENER | AUSTRIA

Excampeón mundial y uno de los arqueros austriacos con mayor experiencia en el circuito. Su regularidad le permitió mantenerse entre los mejores de la temporada.

$!Nico Wiener competirá por Austria en la categoría de compuesto varonil.
Nico Wiener competirá por Austria en la categoría de compuesto varonil. FOTO: ESPECIAL

NICOLAS GIRARD | FRANCIA

Campeón mundial vigente de la especialidad. El francés consiguió su lugar en Saltillo a través de los resultados que acumuló durante la temporada.

$!Nicolas Girard representará a Francia en Saltillo.
Nicolas Girard representará a Francia en Saltillo. FOTO: ESPECIAL

MARTIN DAMSBO | DINAMARCA

Veterano del compuesto internacional y uno de los arqueros con mayor trayectoria de la selección danesa. Su experiencia lo coloca entre los competidores a seguir.

$!Martin Damsbo será uno de los representantes de Dinamarca en la Final.
Martin Damsbo será uno de los representantes de Dinamarca en la Final. FOTO: ESPECIAL

CUATRO REPRESENTANTES DE COAHUILA

La Final tendrá un ingrediente especial para el público local: cuatro de los siete mexicanos que competirán nacieron en Coahuila.

Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Matías Grande, de Saltillo; y Dafne Quintero y Sebastián García, de Monclova, tendrán la oportunidad de disputar una Final de Copa del Mundo frente a la afición de su estado.

Con ellos y el resto de la delegación mexicana, Saltillo tendrá representación en las cuatro categorías cuando las competencias comiencen este sábado en la Plaza de Armas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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