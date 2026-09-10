Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI

Coahuila se posicionó como una de las entidades más seguras del país, al destacar con los menores índices de criminalidad y el nivel más bajo de percepción de inseguridad en México. Así lo revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el INEGI. Los datos arrojados por el organismo oficial muestran avances sustanciales en la reducción de víctimas, así como una baja tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, consolidando la confianza ciudadana hacia el entorno local. De acuerdo con la Percepción de seguridad en su estado, el 71.5% de la población de Coahuila de Zaragoza considera seguro vivir en la entidad, lo que coloca a Coahuila como la entidad con la percepción más alta de México.

Durante el año 2025, la entidad registró una importante disminución en la prevalencia delictiva en comparación con el periodo previo. La tasa de víctimas de delito descendió de 20,007 por cada 100 mil habitantes en 2024 a 18,058 en 2025, ubicándose significativamente por debajo de la media nacional. En materia de volumen de delitos, Coahuila figuró como el segundo estado con la tasa de incidencia delictiva más baja del país. En 2025 se registraron 19,835 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra muy inferior al promedio nacional de 34,442. Respecto a la percepción de riesgo por delincuencia, levantada entre febrero y abril de 2026, el INEGI ubicó a la entidad a la cabeza nacional. Solo un 27.8 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en Coahuila, la cifra más baja reportada entre todas las entidades federativas. MÁS PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que su administración mantendrá el trabajo en materia de seguridad. “En esta ocasión Coahuila sale como el estado más seguro de México. Ya habíamos estado en buenos lugares. Llevamos tiempo en el top 3 nacional, pero hoy Coahuila es el estado más seguro de México. Y esto lo hemos logrado gracias a un gran trabajo en equipo y vamos a seguir blindando nuestro estado”, dijo el mandatario.

Expuso que se va a seguir trabajando en el tema de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza: “Trabajando con voluntad y coordinación, porque los resultados se deben también a un gran trabajo en equipo con el Gobierno Federal, con las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina”. “También hay un gran trabajo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en nuestro estado, de la Policía Estatal, de las policías municipales, de las y los alcaldes, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos y de la iniciativa privada. Aquí, en Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos. Por eso, hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México”, expresó el Gobernador. El mandatario estatal agregó que las acciones en materia de seguridad continuarán con nuevas inversiones en infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación. “Pero esto lo tenemos que seguir trabajando, esto lo tenemos que seguir blindando. Vienen más patrullas, más cuarteles, más arcos de seguridad, más armamento, más cámaras y más capacitación. De esa manera vamos a seguir consolidando la grandeza de este hermoso estado de Coahuila de Zaragoza”, apuntó. “Muchas gracias por su confianza. Aquí vamos a seguir cumpliendo y aquí vamos a seguir puro para adelante. ¡A pasos de gigante, que viva Coahuila! Bendiciones para todas y para todos”, expresó finalmente.