Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño

Así lo expresaron los empresarios monclovenses Armando de la Garza y Carlos Elizondo, al destacar que en 20 días se sabrá el destino final de la empresa acerera.

Sin importar quién se quede con AHMSA , si el Gobierno Federal o la iniciativa privada, lo que importa es que la echen a andar, que ya produzca, pues ese dueño ahorita es lo de menos.

“Mira, con que no se la den a otro personaje que tenga como antecedente empresarial la venta de brassieres al cambaceo, estaremos contentos”, afirmó el exlíder de la CMIC Monclova.

Por su parte, el representante hotelero Armando de la Garza dijo que la economía es ciega y que hay que reactivar a AHMSA, sin importar que los recursos sean privados o del Gobierno federal.

“La acería fue y aún hoy es saqueada, hizo millonarios a muchos, hay miles de empleos perdidos, trabajadores sin sueldo, urge que se reactive y venga quien venga que la haga producir”, aclaró.

Para Carlos Elizondo, hay visos de solución, pues el juez, responsable de la licitación, ya declaró que los trabajadores recibirán una buena liquidación y van primero a la hora de los pagos.

Los empresarios monclovenses coincidieron en que la economía de la región ya no soporta una nueva prórroga e indicaron que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto lenta en la solución.

¡EN LA TORRE!

La recién inaugurada Torre Centinela que alberga a los servicios de inteligencia estatal en Chihuahua, es una de las más modernas del país, con tecnología de punta y mas de 9 mil cámaras.

El Comisionado de inteligencia en Coahuila, Javier Alejandro Rocha, fue uno de los asesores en el área de inteligencia para la operación en la prevención y combate de delitos de alto impacto.

La Torre, de 20 niveles se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, concentra áreas de análisis, inteligencia, mandos, y esta interconectada con los 13 subcentros de vigilancia en la entidad.

¿Y cuándo en Coahuila?

GOLPE AVISA

El senador morenista Luis Fernando Salazar debe comenzar a seleccionar bien a sus amigos, si quiere hacer carrera para la alcaldía de Torreón y la gubernatura de Coahuila.

Salazar Fernández es intimo amigo de Armando Cobián, exsecretario general de la CATEM lagunera, conocido como “El Muñeco”, acusado de extorsiones y agresiones.

El senador es también muy cuate del diputado federal Pedro Haces, líder nacional de la CATEM, y de quien la presidenta desconfía por su apoyo proselitista al senador panista Enrique Vargas del Villar.

“No puede ser diputado por un partido y andar haciendo campaña por otro”, advirtió ayer la mandataria nacional al referirse a Haces Barba.

Si Luis Fernando es inteligente, que lo es, ya estaría bajando las fotos y videos que se tomó con Cobián y don Pedro.

Cuando veas las barbas...

LA RUTA SALTILLO

Buen ambiente y expectativas tiene en Querétaro la representación de Saltillo, en el Congreso Nacional de Reuniones, que inició ayer y concluye mañana.

Raúl Rodarte, director ejecutivo de la promotora OCV sarapera, montó un stand con lo mejor de la industria turística y de negocios de la Región Sureste.

La promotora turística ofrece recintos para congresos, reuniones y festivales, así como viajes y recorridos por rutas vinícolas, manzaneras y de dinos.

El stand saltillense es uno de los más visitados por los asistentes al congreso nacional, que también promueve como valor agregado la infraestructura hotelera y conectividad regional.