Indefiniciones y sorpresas en la política coahuilense

El ejercicio de Gobierno en el país y a nivel estatal ofrece estilos y variedades que van desde la modorra y la sumisión, como lo acontecido entre 2017 a 2023 en Coahuila, hasta el dinamismo y la definición forjada por el carácter de los hombres y su tesón por hacer que funcionen las cosas.

Durante el siglo 20 el estado fue testigo de la férrea voluntad de muchos gobernantes que crearon obras de infraestructura y hasta se enfrentaron con el Gobierno Federal, incluso a costo de la vida, como fue el caso del gobernador Cepeda.

TE PUEDE INTERESAR: 2024: En busca de un perfil político. ¿Habrá candidato que lo cumpla?

La historia cambió a partir del momento en que en el fatídico 2011 se tuvo la ocurrencia de formar una dinastía gubernamental, de ahí las consecuencias que estamos sufriendo.

El naciente gobierno, ya próximo a los 90 días de prueba, ha estado estirando el conflicto, tratando de no romper de tajo con la influencia de sus hacedores, sin embargo, estos se aparecen en cualquier dependencia, institución u organismo. Y de ahí las sorpresas y las indefiniciones.

Primera sorpresa. A partir del movimiento surgido en la escuela de cuadros del PRI −mal llamada UdeC−, por la manera en que fue elegido rector Pimentel, el menor, vinieron los acomodos con los grupos de poder de la institución. Así después de colocar primero a la herencia del rector guerrillero, procedió con los precandidatos, a excepción del director de Jurisprudencia, y acto seguido a confirmar la elección a director del Ateneo, en la que resulto triunfadora una maestra de las que no asisten a clase, sino que desde casa investiga y adoctrina alumnos, en ese estilo acomodaticio que surgió a partir de la pandemia y que se convirtió en una forma sencilla y cómoda de no mover un dedo y recibir puntualmente el depósito en la tarjeta. Faltaba menos.

Nunca pensó, ni tampoco hizo los cálculos el novato rector, acerca de la intrincada red de la nomenclatura de la universidad que deviene desde hace décadas, cuando los chicos Tec se apoderaron de ella. Funcionarios, asesores y directores confabulan para lograr la supervivencia y lo anterior aun cuando Octavio Pimentel formó parte de la estructura de la UdeC, pero al parecer no aprendió la lección, porque para reformar la institución es necesario primero vencer el statu quo, que es el que da estabilidad a la plutocracia, pero se opone a cualquier cambio.

Primera indefinición. Después que Manolo logró desde candidato convencer a los pocos empresarios, que hacen bola en las cámaras industriales del Sureste, de aumentar en un 50 por ciento el impuesto sobre nóminas, aunque esto afectara a todos los demás −que son mayoría, pero no protestaron−, el aviso de la realización de ciertas obras con el dinero aportado, no sólo causó escozor en las filas de los industriales, ya que éstas transgreden todos los reglamentos y leyes que rigen el fideicomiso que necesariamente se debe establecer para destinar los fondos de ese impuesto a obras de infraestructura y no para ocurrencias o pago de deuda, como fue usado por los anteriores sexenios.

Usar el dinero de ISN en gastos como: compra de patrullas, armamento, equipamiento y arcos de seguridad, no solamente es una desviación de recursos, sino también es una ilegal práctica y traición al gremio empresarial, ya que al momento del incremento se reglamentó que solamente el 80 por ciento de la tercera parte de lo recaudado con este cobro será destinado a proyectos de obra pública, desarrollo económico, competitividad, y el resto a las acciones que favorezcan el aprovechamiento del fenómeno del nearshoring.

Segunda sorpresa. Anuncia el fiscal de hojalata y lámina, Flores Mier, que se ha iniciado una investigación a fin de proceder contra dirigentes de las secciones 35 y 38 que desfalcaron del fondo de pensiones magisterial: 140 millones en la 35 y mil 300 millones en la 38, respectivamente, y en forma retroactiva a 7 años, es decir, el tiempo de la hegemonía de Carlitos Moreira en ambas secciones.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan recortes federales a Coahuila

Lo anterior es visto como un “tenme aquí” a las presiones que este inquieto personaje pretende efectuar contra el gobernador Jiménez, ya que fue excluido de las posiciones de poder, sobre todo en la Secretaría de Educación (Sedu) del estado, en donde no sólo mandaba, sino que remandaba. Aunque la intención es solamente frenarlo, el asunto ya ocupó la primera plana en los medios de información, ya se sabe que para ello fue nombrado Chuyito fiscal especial de asuntos moreirianos, ¡y a echarle tierra al asunto!

Nota aparte como otrosí: Llama la atención que en la lista de plurinominales de Morena al Senado de la República aparezcan nombres como: Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Fernández Noroña. ¿Pues no que estaban listos para jugar por Morena para la presidencia? Hoy tienen que participar de a mentiritas y ser representantes populares del lado oscuro. Haya cosa. Sí vale.