Influencers, científicos, el bien y el mal, el juicio, la represión, los valores, autoridad moral, y la libertad

Y volviendo al tema de la dignidad, vi un post que compara a una mujer que se ha hecho de mucho dinero por su participación en Only Fans y una mujer científica con muchos éxitos y logros. Por el texto, asumo que la científica gana menos que la otra chica, y es que dice que no se valora la ciencia y los estudios, sino a una mujer que se exhibe y que su material de trabajo es una página y su propio cuerpo. Puedo criticar muchas cosas, pero la crítica que vengo manejando hoy es, ¿Qué nos importa?

Para comenzar, no tengo idea el estilo de vida que lleva la científica, pero asumo que de alguna manera escogió su carrera y trabajó y ha logrado, tal vez todo lo que ha deseado. Igualmente desconozco sus orígenes, si viene de una familia de nivel económico alto o bajo o medio. Dicen por ahí que la famosa influencer vendía dulces para sobrevivir y encontró otra manera de ganarse la vida. La polémica en torno a ella es fuerte, pero no deja de cobrar sumas que, a todos, o cuando menos a mí, da envidia de la mala, tanto así que estamos prestos a criticarle todo.

¿Estoy de acuerdo con lo que hace? No importa mucho. ¿Me gusta su imagen? No importa tampoco. Ya quisiera yo que mi Only Fans se disparara así, pero mi propósito es otro. ¿A qué voy con todo esto? Abogo por la libertad. Soy, eres, es, somos y son libres de buscar el bienestar de la manera que se quiere, que se puede, y que se da. Recuerdo la frase, “No estaré de acuerdo con lo que dices o haces, pero lucharé siempre por tu derecho de expresarte a tu manera.”

El bien y el mal tienen muchísimos recovecos. Sin embargo, tendemos a nombrarlos y declararlos como si tuviéramos autoridad moral para hacerlo. Creo que justo en creernos dueños de autoridad moral está la falla más profunda. Cuando menos durante la mayor parte de mi vida sí la fue. Eso provoca una autorepresión implacable y corta la libertad de raíz.

Ya dejo de divagar. Y les deseo el mayor éxito a la influencer y a la científica. Y si quieres mi enlace de Only Fans, ¡avisa!