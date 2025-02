Inteligencia artificial: Las ventajas de la aparición de DeepSeek

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial revolucionará el mundo durante los siguientes años. Aún tenemos muchas dudas sobre la dirección que tomarán las cosas y el grado de penetración, sin embargo, no son pocas las voces que alertan de los peligros, sobre todo si esta tecnología se concentra en pocas manos, empresas o en un sólo país.

A pesar de que hay desarrollos de inteligencia artificial en varios países, hasta el momento Estados Unidos llevaba la delantera de forma clara. Sin embargo, en estas semanas se dio el lanzamiento de la versión pública del programa DeepSeek , un motor público de inteligencia artificial con una potencia similar a ChatGPT , pero con un costo de desarrollo menor y gratuito a los usuarios, al menos hasta el momento.

DeepSeek es un desarrollo chino, por lo que el monopolio estadunidense de los grandes proyectos de inteligencia artificial se rompe y abre la puerta a nuevos proyectos, ya que gran parte de DeepSeek es de código abierto, lo que permitirá que equipos de otros países puedan aprender y desarrollar más motores en el futuro.

Esto nos recuerda un caso relatado en el libro “Artificial”, de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis , en donde nos dicen que algunos científicos del Proyecto Manhattan , que desarrollaron la bomba atómica en Estados Unidos, compartieron parte de la información con sus colegas rusos para asegurarse de que un sólo país no tuviera el monopolio de una tecnología capaz de destruir el mundo. De esta forma, al ser al menos dos países los que contaban con la misma, se llegaba a un equilibrio tenso, pero estable, en donde ninguno usara el arma por temor a la destrucción mutua.

Podrá parecer, sobre todo si se ve a la Guerra Fría en perspectiva, que esta decisión hizo al mundo más peligroso, pero en realidad no lo sabemos, porque si un poder no tiene frenos, por qué debería recurrir al autocontrol. No sabemos si Estados Unidos hubiera hecho mal uso de las bombas nucleares si fuera el único país con las mismas; de forma que, al tenerla dos países y luego varios, se previno un uso inadecuado.

Es decir, el hecho de que DeepSeek irrumpa en el escenario garantiza que Estados Unidos no obtenga una ventaja sobre todos los demás, derivado de los desarrollos de inteligencia artificial, sino que haya muchos proyectos que potencien el desarrollo de esta tecnología desde varios países.

La competencia, sobre todo en materia de nuevas tecnologías, es vital, incluso promueve desarrollos más acelerados porque existen incentivos de todas las partes para lograr mejores modelos. Por tanto, DeepSeek lo que va a propiciar es una nueva carrera, como la que se dio hace unos años con la carrera espacial, para llegar a nuevos espacios y aplicaciones de la inteligencia artificial, en donde se espera que puedan participar personas provenientes de muchos países y que, por tanto, los beneficios no se queden sólo en manos de unas pocas corporaciones. Aunque hay que tener en claro que por la naturaleza de los desarrollos, será inevitable cierta concentración de empresas y países.

