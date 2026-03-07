Jeffrey Epstein y los peligros del antielitismo

Por Ian Buruma, Project Syndicate.

NUEVA YORK- Las revelaciones de los archivos del delincuente sexual convicto y prolífico usuario de redes sociales Jeffrey Epstein siguen saliendo a la luz, gota a gota. Con cada historia de políticos, banqueros, multimillonarios, periodistas, académicos y miembros de la realeza con buenos contactos que socializaban con Epstein para recaudar fondos, recibir consejos sobre la bolsa, participar en actos sexuales delictivos, intercambiar chismes o, a veces, simplemente relacionarse con otras personas famosas, la ira pública contra las élites mundiales se intensifica.

Por supuesto, hay muchos motivos para indignarse. El tráfico de niñas menores de edad con fines sexuales es un delito atroz, y la disposición de tantas personas poderosas a pasar por alto o tolerar el comportamiento depredador de Epstein es vergonzosa. Pero nuestra obsesión colectiva con el accionar perverso de Epstein corre el riesgo de desencadenar un pánico moral. El odio hacia las élites puede manipularse fácilmente con fines indeseables, y con consecuencias desastrosas y de gran alcance. Y la dosis diaria de acusaciones, denuncias y chismes difamatorios en torno a los archivos de Epstein es una gran distracción de las crisis políticas que socavan la democracia estadounidense.

El precedente histórico más cercano al caso Epstein fue más provinciano, pero no menos tóxico. En 1934, un estafador llamado Alexandre Stavisky perpetró una gigantesca estafa financiera en Francia. Stavisky ganó millones vendiendo bonos que resultaron inservibles.

Una de las razones por las que Stavisky se salió con la suya con sus prácticas fraudulentas fue que conocía a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Al igual que Epstein, cultivó relaciones amistosas con políticos, banqueros y otras figuras poderosas. Al igual que Epstein, cuando finalmente fue arrestado, supuestamente se suicidó. Muchos sospecharon que se trató de una jugada sucia. Y, al igual que Epstein, Stavisky también era judío.

La ira popular contra las élites francesas de la década de 1930 fue rápidamente explotada por grupos fascistas y antisemitas como Acción Francesa y Cruz de Fuego para derrocar a la Tercera República democrática. La derecha antiliberal revivió un viejo prejuicio vil sobre los judíos depravados que destruían la moral pública infiltrándose en el sistema. Se produjeron manifestaciones violentas frente a la Cámara de Diputados. Dos primeros ministros liberales se vieron obligados a dimitir. Se exigió la sustitución de la república por un hombre fuerte.

Eso no sucedió hasta que la Alemania nazi invadió Francia en 1940 y el mariscal Philippe Pétain se hizo cargo del gobierno títere de Vichy. Pero la respuesta al caso Stavisky fue típica del estado de ánimo generalizado en Europa en aquella época, cuando la desconfianza y, a veces, el odio hacia las élites establecidas, a menudo acusadas de estar influenciadas por intereses judíos nefastos, allanaron el camino al fascismo.

Hoy en día vivimos en un entorno igualmente febril. El presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes europeos de extrema derecha se están subiendo a la ola del sentimiento antielitista, que a menudo es también profundamente antiliberal. Hoy en día no hace falta mucho para avivar la hostilidad popular hacia la prensa, las universidades, los financieros o los políticos. Dado que la mayoría de las personas del círculo social de Epstein procedían de esos mundos, y muchas de ellas también eran judías, es probable que el sentimiento antielitista se oscurezca aún más.

Algunas personas podrían argumentar que las élites implicadas en los archivos de Epstein traicionaron la confianza pública y han dado por sentados sus privilegios durante demasiado tiempo. Pero esta respuesta fácilmente puede llegar demasiado lejos: la red social de Epstein, aunque amplia, no era en absoluto representativa de toda la élite de Estados Unidos, ni de ningún otro lugar. Y las instituciones de una democracia liberal dependen de las élites para funcionar. El pueblo no gobierna directamente; los representantes electos defienden los intereses de sus electores.

Otros pilares de la democracia también dependen de las élites. El periodismo independiente requiere reporteros y editores experimentados. Sin una base sólida de experiencia y conocimientos -las dos cualidades esenciales de cualquier élite-, las universidades, los bancos, los hospitales y las instituciones artísticas se derrumbarían.

Por supuesto, la confianza hay que ganársela. Las personas poderosas deben rendir cuentas. Dado que las tentaciones que conlleva el poder pueden ser difíciles de resistir, siempre habrá transgresiones, y quienes ocupan puestos importantes suelen ser expertos en ocultar sus fechorías y las de sus amigos. Pero eso no es motivo para denunciar a todas las élites en principio.

La desconfianza hacia las élites se debe, en parte, a la tecnología. ¿Quién necesita editores si cualquiera puede expresar sus opiniones en línea? ¿Por qué hay que confiar en los médicos si se pueden buscar los síntomas en Google? Y el trabajo altamente especializado de los académicos se ha distanciado tanto de la vida de la mayoría de los ciudadanos que cada vez menos personas ven la necesidad de las universidades.

Pero cuando los demagogos avivan deliberadamente la desconfianza en la experiencia, la educación superior y la representación política en un intento por hacerse con el poder, la democracia liberal se ve seriamente amenazada. Los delitos sexuales atroces contra mujeres jóvenes que están en el centro del caso Epstein corren el riesgo de quedar eclipsados por teorías conspirativas que agravan esa amenaza. No hay que buscar mucho en X u otras plataformas de redes sociales para encontrar el pozo negro de antisemitismo que se ha acumulado en torno a los archivos de Epstein.

Si esto desata un clamor popular en favor de un hombre fuerte que acabe con la corrupción del gobierno de élite -un deseo expresado ya en la antigua Roma-, el resultado probablemente sería un desastre político. Trump se postuló a la presidencia con la promesa de “drenar el pantano”. Que este mismo hombre fuera amigo íntimo de Epstein durante muchos años es una de las ironías más sombrías de la historia. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Ian Buruma es autor de numerosos libros, entre ellos Year Zero: A History of 1945 (Penguin Books, 2014), The Collaborators: Three Stories of Deception and Survival in World War II (Penguin Press, 2023) y, más recientemente, Spinoza: Freedom’s Messiah (Yale University Press, 2024).