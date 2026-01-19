Kathleen Kennedy, Faye Dunaway y “el reto 2016”

A la muerte de la productora mexicana Luz María Rojas el viernes 9, le siguió la del primer actor Mario Cid (“Cascabel”; “La Niña de la Mochila Azul”) el domingo 11 a los 93 años.

Y si bien la segunda semana de enero no hubo en la Meca del Cine fallecimientos que lamentar, el pasado jueves 15 hubo una despedida que entristeció a varios. Se trata del abandono de la productora norteamericana Kathleen Kennedy como CEO de Lucasfilm, la empresa fundada por el director y productor George Lucas y cuya silla tomó cuando el mismo Lucas la eligió a dedo tras su retiro cuando fue adquirida por Disney en el año 2012, supervisando en ese período altamente lucrativo que incluyó nada menos que una última trilogía de la saga original de “Star Wars” así como aclamados spinoffs como “The Mandalorian” y “Andor”, entre otros.

De ahí que la salida de Kennedy de la compañía, habiendo apenas terminado una temporada de premios donde la mencionada “Andor” no dejó de brillar a todo lo alto, para ser sustituida por Dave Filoni —quien se desempeñó antes como director comercial de Lucasfilm—, se antoja como una jugada más de los nuevos mandos de Hollywood para contenidos literalmente menos revolucionarios en un peligroso contexto en el que los oligarcas están metiendo las manos en esta industria al grado de que si a un clásico como “Casablanca”, lo están listando como enchiladas en la lista de “productos a la venta” del catálogo de Warner Bros., lo mismo esperamos de Disney.

Pero si a mujeres que han dejado huella en la Meca del Cine nos vamos, el pasado miércoles 14, quien estuvo de manteles largos al llegar a los 85 años de edad, fue la primera actriz norteamericana Faye Dunaway, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 1976 por su trabajo en el clásico “Poder que mata”, esa sátira visionaria sobre los medios electrónicos donde interpretó a la voraz productora televisiva Diana Christensen, cuya fuerza interpretativa y peso fundamental en su trama no dejó lugar a dudas a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para premiarla luego de sus primeras nominaciones por “Bonnie y Clyde” (1967) y “Barrio Chino”(1974).

Para terminar, y siguiendo con Faye Dunaway y las notas agradables, hacia el fin de semana se hizo viral un reto que apelaba a la nostalgia de la cultura pop de hace una década en la que en el mundo cinematográfico a Faye y a su pareja en “Bonnie y Clyde” les tocó “el oso” de anunciar el Oscar a la Mejor Película del 2016 para el musical “La La Land”, de Damien Chazelle, después de ganar Oscar al Mejor Director y a la Mejor Actriz (Emma Stone), cuando al revisar los sobres se dieron color de que la ganadora más bien era “Luz de luna”, de Barry Jenkins, que así fue como hizo historia al convertirse en el primer largometraje de temática LGBTIQ en hacerlo.

