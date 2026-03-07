Kristi Noem no es la primera mujer del movimiento MAGA que es descartada

Por Michelle Cottle, The New York Times.

Mientras contemplaba el jueves el rostro de Kristi Noem, alabado por la bandera del movimiento MAGA, en los medios de comunicación, junto con la noticia de que el presidente Donald Trump la había despedido, no pude evitar pensar: esto siempre iba a acabar en lágrimas.

No porque la defenestrada secretaria de Seguridad Nacional fuera excepcionalmente mala en su trabajo. Desde luego, la “Barbie ICE”, como la apodaron sus críticos, no era un dechado de competencia. Su gestión del sangriento alboroto de los agentes del ICE en Mineápolis fue espantosa, como lo fue su agresiva defensa de toda la orgía de deportaciones del presidente (¿la excursión fotográfica a la prisión salvadoreña? Puro desperdicio). Su estilo de liderazgo fue, en el mejor de los casos, caótico. Su testimonio ante el Congreso de esta semana fue defensivo, deshonesto, torpe y contradictorio consigo mismo. Su implacable autopromoción fue vergonzosa y más que un poco tonta, teniendo en cuenta para quién trabaja. Regla nº 1 en el mundo de Trump: nunca robes el protagonismo al jefe.

Aun así, Noem no fue la integrante más incompetente, embarazosa o peligrosa del gabinete de Trump. La competencia es demasiado dura.

No, pensé en cómo debía su puesto a su laboriosa transformación en un tipo particular de mujer ultra-MAGA que da patadas en el trasero a la vez que luce siempre perfecta —superfemenina y superagresiva—, un papel que conlleva retos incorporados y un margen de error limitado. Cuanto más furiosamente se contorsionaba Noem para encajar en este molde del mundo de Trump y llamar la atención de los tipos MAGA, más se arriesgaba a ganarse el desprecio de las mismas personas a las que quería impresionar, especialmente el presidente. Luego, cuando dejó de ser útil, la despidieron con indiferencia.

¿Quién podría haberlo previsto? Además de todo el mundo.

El respeto nunca pareció formar parte de la ecuación entre Trump y Noem. Es difícil respetar a alguien tan ansioso por rehacerse para llamar tu atención. Su transformación física MAGA puede ser la más llamativa de cualquier figura de alto rango en la órbita de Trump. Más inquietante fue su empeño en demostrar que era la más dura de pelar.

Las historias más inquietantes de sus memorias de 2024 se refieren a este tema. Cuando disparó a su cachorro. La historia inventada de su encuentro con Kim Jong-un. Su afirmación de que Nikki Haley la amenazó psicológicamente en una ocasión, enviándole el mensaje de que “solo había sitio para una mujer republicana en el centro de atención” y que Haley quería asegurarse de que Noem conocía su “lugar”.

No es difícil imaginar por qué una mujer ambiciosa podría adoptar un personaje exagerado y duro para encajar en un movimiento definido por golpes de pecho tan contundentes que huelen a misoginia. Pero la desesperación de Noem por convertirse en una glambótica siempre fue... triste.

Con toda seguridad no ayudó en nada a la sensación de autoestima de la secretaria el hecho de que nadie en el gobierno, y mucho menos el mundo político en general, la tomara en serio en su puesto. Ella era el rostro de una política de migración que todo el mundo suponía que estaba siendo impulsada por el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller y otros, y que presumiblemente que seguirá siéndolo.

Pero aquí es donde Noem se perjudicó a sí misma. Con su alto perfil y sus esfuerzos por demostrar lo dura que era —por ejemplo, al acusar a los dos estadounidenses abatidos a tiros por funcionarios de inmigración en Mineápolis de ser terroristas domésticos—, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto de la impopular agenda de inmigración del gobierno. No importa que algunos de sus peores momentos se produjeran cuando intentaba defender las políticas moralmente indefendibles de Trump. Ahora el presidente puede atribuirse el mérito de haber despedido a una empleada muy mala, aunque él y Miller sigan promoviendo el caos y la brutalidad.

Seguro que te escuece ser el primer miembro de este gabinete que recibe el hachazo. ¿No será Pete Hegseth? ¿Pam Bondi? ¿Lori Chavez-DeRemer? ¿Robert F. Kennedy Jr.? Pero Noem puede consolarse sabiendo que no es la primera mujer ambiciosa que intenta rehacerse a imagen y semejanza de MAGA, solo para ser mal utilizada y finalmente descartada.

Elise Stefanik, miembro de la Cámara de Representantes de Nueva York, ha recorrido un camino igualmente humillante. Stefanik, una de las estrellas emergentes de su partido en la era anterior a Trump, siguió al presidente por la oscura senda MAGA, con visiones de un cargo más alto bailando en su cabeza. Pero una y otra vez, sus sueños fueron sacrificados por las necesidades políticas de Trump: primero su abortada candidatura a las Naciones Unidas, luego su abortada campaña a gobernadora. Abandonará la Cámara al final de esta legislatura con poco que mostrar por su autodestrucción, aparte de una reputación de cambio de forma y aduladora.

Como Noem está descubriendo, la vida es dura para una mujer MAGA. Tienes que pasar por situaciones más difíciles que los hombres para llamar la atención, pero tus esfuerzos por agradar pueden volverse en tu contra. En cuanto tu fanfarronería se convierte en un problema, el presidente te echa a la calle. Si no que se lo pregunten a Marjorie Taylor Greene, quien, tras discutir con el presidente, huyó de la Cámara y ahora se dedica a criticar con saña su política hacia Irán.

Tal vez Noem debería considerar una vía similar, al utilizar su nueva libertad para decir al público lo que en realidad siente sobre lo que se le pidió que hiciera y defendiera en nombre de Trump. Puede que incluso recupere parte de la autoestima a la que renunció por el camino.

Michelle Cottle escribe sobre política nacional para Opinión. Ha cubierto Washington y la política desde el gobierno de Bill Clinton. c. 2026 The New York Times Company.