La 4T, un régimen absolutista

En el campo nudista ella le dijo a él: “Temo que te aburras de mí, Corito. Nos estamos viendo demasiado”... Bonita palabra es “ganzúa”, pero feo el objeto que designa. La ganzúa es una herramienta metálica en forma de gancho usada por los ladrones para abrir las puertas o ventanas y penetrar a las casas a robar. A este respecto cabe mencionar el caso del sujeto de mala catadura que fue detenido porque se le encontró una ganzúa. El fiscal lo acusó de ladrón. “Pero no he robado nada” –adujo el individuo. “No –admitió el acusador–, pero traes la herramienta para hacerlo”. “Entonces acúseme también de violación –ripostó el tipo–. Tampoco he cometido ese delito, pero también traigo la herramienta para cometerlo”. Muchos y muy grandes fueron los vicios del PRI durante el largo periodo de su dominación. Ha de reconocerse, sin embargo, que en su tiempo fueron creadas las herramientas que permitieron la llegada de la oposición al poder. Hubo priistas con talante democrático –Carlos Madrazo, Jesús Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Luis Donaldo Colosio–, y el llamado “partido aplanadora”, movido por la presión creciente de la ciudadanía, hubo de permitir el surgimiento de condiciones que al final lo aplastaron. Tuve el señalado privilegio de escribir en la revista “Siempre!”, un hito en la historia del periodismo mexicano. Coincidí en sus páginas con Francisco Liguori, sin duda el mejor epigramista de nuestra época. Por ese tiempo, Reyes Heroles promovía aquello de “auscultar de la periferia al centro”: las candidaturas estatales y municipales no debían ser impuestas por el poder central; se asignarían después de escuchar a los comités locales. Don Jesús era veracruzano, de Tuxpan, igual que Liguori, orizabeño, y el ingenioso versificador escribió un travieso epigrama que a la letra dice: “En el jarocho parlar / una metáfora encuentro. / Las piernas acariciar, / luego apuntar ¡y p’adentro! / Eso se llama auscultar / de la periferia al centro”. El régimen de la 4T es absolutista. Lejos de permitir que haya herramientas mediante las cuales los votantes podrían eventualmente sacarlo del poder, ese nefasto sistema ha ido destruyendo las instituciones democráticas que dieron paso a la alternancia democrática y, por tanto, al triunfo de AMLO. Una de las primeras cosas que hizo el artero autócrata fue aniquilar a la democracia por cuyas vías ganó la Presidencia. Eso hacen los dictadores. Así las cosas, sin una oposición política consistente y con una gran masa de electores comprados con el dinero de los contribuyentes, la única esperanza de que Morena caiga es su podredumbre interna. Descarto absolutamente como posibilidad de cambio la intervención de Trump que algunos desesperados piden. Si el ocupante de la Casa Blanca pretendiera hacer en México lo que hizo en Venezuela, yo sería el primero en levantarme en armas pese a mi disidencia radical con el nocivo régimen que nos gobierna. Por encima de todo está el honor patrio. Conservo todavía el rifle Remington calibre .22 que me heredó mi padre. Con él enfrentaré a los posibles invasores. Desde ahora les hago esta advertencia. Si no la escuchan, en su salud lo hallarán... Noche de bodas. El desposado no daba trazas de consumar el matrimonio. Su dulcinea le preguntó, inquieta: “¿Qué te sucede, Dubio?”. Nerviosamente respondió el galán: “Antier introduje la llave en la puerta del departamento, y se me atoró. Ayer introduje la llave en el cajón del escritorio, y se me atoró. Hoy en la mañana introduje la llave en mi maleta de viaje, y se me atoró. Perdóname si esta noche ando algo temeroso”... FIN.