Todos los días dos hombres esperan al lado de un árbol la llegada de un tercer personaje llamado Godot. Todos los días Godot informa a través de un mensajero que no podrá asistir, aunque quizás mañana lo haga. Es imprudente en esta época revelar spoilers de cualquier cosa, pero me arriesgo en esta ocasión, pues Esperando a Godot es la obra más conocida de Samuel Beckett, así que probablemente algunos ya conozcan la trama. Por otro lado, revelar la trama de la obra en este caso no hace prácticamente ningún daño, pues no son los acontecimientos los que dictan el significado de la obra, y aunque eso no parezca tener mucho sentido en cualquier otro tipo de obra de teatro, aquí sí lo tiene, pues estamos hablando de teatro del absurdo.

El teatro del absurdo es el nombre que recibe una corriente de teatro escrito y representado por primera vez en el periodo de 1940 a 1960, principalmente en Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por tramas circulares, estructuras de diálogo entre personajes que no se corresponden y una intensa sensación de existencialismo que a decir verdad no es nada sorprendente a juzgar por los años de su apogeo. No es casualidad que esta corriente teatral coincida con los años de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el posterior periodo de reconstrucción, como veremos más adelante. Tampoco se sorprenda si la obra del absurdo de su preferencia acaba omitiendo a personas o acontecimientos mencionados en el título, pues además de a Godot, seguimos esperando a la cantante calva.