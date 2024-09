Y cayó. Sobre el gobierno del Estado de Nuevo León. El de Samuel Alejandro García Sepúlveda. Desde su desempeño como diputado local los corrillos políticos mencionaban la situación poco favorable.

El primer apunte sobre la venta de facturas para limpiar recursos de origen ilícito y los narcos lazos familiares. Los tres Samueles pasaron de un discreto hogar y oficina a un oneroso despacho y casa para cada uno de los miembros familiares.

En el senado Samuel y compañía organizaron todo un entramado complejo. Ampliaron la cantidad de contactos y asesores a su servicio. Opulencia por encima ética. Jueces, magistrados, empresarios y grupos criminales pasan por el mismo aro.

Se les atiende cada una de sus cuentas. La ley a último término. Especialistas en triangulación de dineros. Productivos como sus antecesores. Van por encima de la estafa maestra. Si, la de Rosario Robles durante el gobierno de Peña Nieto.

El trabajo de investigación de Arturo Rodríguez en la revista Proceso es demoledor. Va directo hasta el recién nombrado coordinador de diputado locales de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Paso a paso despacito. Es seguro la quema de naves. La distracción con caja chica. Amparados para todos. Fuero por fuerza. Samuel, Mariana, Miguel, Glenn, todo el gabinete y hasta los ex secretarios como Ximena, Ninfa y la ex presidenta de CONARTE, deben responder ante las autoridades. Las locales y las federales. No solo por mala praxis, sino por enriquecimiento muy bien explicable.

Y cayó. La bomba fétida como lluvia de estiércol.