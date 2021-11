La caja de Pandora se abre a la derecha

En la mitología griega existe una leyenda o historia no escrita sobre la caja de Pandora. Realmente no era una caja, sino una especie de vasija que le fue regalada a la mujer de Epimeteo -curioso regalo a sazón de venganza-. Se dice que la vasija contenía muchos males. Afrodita, Atenea, Apolo y Hermes participaron en su creación. Prometeo –hermano de Epimeteo- les advirtió que no aceptasen regalo alguno. El olvido les llegó y Pandora alucinada por la curiosidad, tomo la llave y abrió la caja para ver su contenido. Los males escaparon junto con las desgracias, solo fue guardada una bondad: la esperanza. El destino de todos los hombres fue sellado.

Los papeles de Pandora, es el nuevo escándalo de fraude fiscal destapado que ha sacudido al mundo. Evidentemente, esto refleja las carencias y las realidades de un sistema económico cada vez más desigual, en donde los privilegios se heredan y las insuficiencias se reproducen al por mayor. Con un gran trabajo, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación logro reunir una gran cantidad de archivos, donde se observan diversidad de personas y asociaciones que se han hecho uso de la ingeniería fiscal para evadir grandes cantidades de impuestos.

¿Pero qué hace aún más escandaloso a los Papeles de Pandora? que en ellos hay una representación muy abultada de personajes políticos desde el más suave conservador hasta la reaccionaria ultraderecha. Como hipócritas, se encumbran con discursos políticos llenos de patriotismo exacerbado y eso sí, un ahorro y recorte al presupuesto. Pero todo esto, tanto en México como en otros países como España, se desmorona cuando se ocupa pagar impuestos. El comportamiento solidario –como un pago de impuestos puntual- sería una manera de ayudar a servicios como salud, vivienda, educación para todos; pero en general es nula como lo muestra esta investigación.

Por medio de empresas pantalla instaladas en paraísos fiscales ocultan flujos de capital. Este tipo de empresas, también llamadas offshore se utilizan para amasar fortunas y evadir impuestos. En ese sentido, la Comisión Europea ha señalado en reiteradas ocasiones a la evasión de impuestos como uno de los principales problemas de corrupción, debilitamiento institucional y un generador de desigualdad.

De acuerdo a datos de la OCDE, se estima que la evasión alcanza una cifra cercana a los 9,7 billones de euros; con la ingeniería fiscal se abren escollos para un reparto justo de riqueza. Pero no solamente es la derecha y la ultraderecha, también se encuentra la oligarquía rusa, personajes como Pep Guardiola, Javier Mascherano, Elton John, Julio Iglesias, Shakira. A final de cuentas tienen algo en común: son multimillonarios y poseen grandes bienes y a los demás que les den.

En la lista de Pandora, han sido destapados más de 300 políticos y 15 jefes de Estado de Latinoamérica. Todo lo aquí dicho es solo parte de la tienta porque la caja de Pandora se abre a la derecha al destapar a la fundación Atlas Network que es un think tank por donde se han desviado mil millones y que se conoce, entre sus filas a personas ligadas a la derecha y ultraderecha.

Continuara...